Ein Beamter verletzt, vier Autos demoliert: Verfolgungsjagd über vier Autobahnen - auch durch den Landkreis Freising

Ein 55-jähriger Autofahrer versucht vor einer Polizeikontrolle zu fliehen. Zwischen Langenbruck und Manching wurde er geschnappt. © Robert Michael / dpa (Symbolbild)

Ein 55-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen wurde vorläufig festgenommen, nachdem er sich auf vier Autobahnen eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert hatte.

Landkreis - Laut Polizeipräsidium Oberbayern Nord hatte ein 55-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen am Samstag gegen 23 Uhr in Vomp (Österreich) laut Polizei „seine Rechnung an einer Tankstelle nicht beglichen und sollte am Grenzübergang Kiefersfelden von der Bundespolizei kontrolliert werden“. Er flüchtete aber mit seinem Mercedes Vito in Richtung München.

Die Flucht

Die Polizei: „Der Fahrer riskierte dabei gefährliche Überholmanöver und fuhr mit teils deutlichüberhöhter Geschwindigkeit und stellenweise ohne Beleuchtung.

Über die A 93 raste er schließlich auf die A 8 und weiter auf die A 99 bis hin zur A 9, auf dieser dann durch den Landkreis Freising bis zum Parkplatz Baarer Weiher zwischen Langenbruck und Manching, wo er gestoppt wurde. Ein Beamter wurde verletzt. Bei diesem Manöver wurden drei Streifenfahrzeuge sowie der Vito beschädigt. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Es entstand laut Polizei Schaden von rund 50 000 Euro.

Zeugen gesucht

Im Einsatz waren Streifenwagen aus den Bereichen der Polizeipräsidien Oberbayern Nord und Oberbayern Süd, der Bundespolizei sowie ein Polizeihubschrauber. Zeugen melden sich unter Tel. (0841) 9 34 30.

