Verjüngungskur für die Vorstandschaft: Lukas Pollmann ist neuer Chef der Freisinger Grünen

Die neue Vorstandschaft der Freisinger Grünen: (v. l.) Joana Bayraktar, Lukas Pollmann, Tanja Dobmeier, Oliver Sträßle (hinten), Andreas Kagermeier und Susanne Höck. © Lehmann

Eine Verjüngungskur haben die Freisinger Grünen vollzogen: Max Betzenbichler hört als Vorsitzender auf und übergibt das Amt an Lukas Pollmann (28).

Freising – „Die Vorstandschaft muss verjüngt werden – und weil ich der Älteste bin, mach ich mal den Anfang! Das sagte Max Betzenbichler, der sich in der Jahreshauptversammlung des Ortsverbands der Grünen am Donnerstag nicht mehr als Vorsitzender aufstellen ließ. Ein großer Verlust, wie sich alle Anwesenden einig waren, denn Betzenbichler habe den den größten Ortsverein der Grünen im Landkreis als Vorsitzender zwei Jahre lang maßgeblich geprägt.

„Ich hör auf“, so kurz und knapp machte es Betzenbichler, als es in der Jahreshauptversammlung im Jagdstüberl des Lindenkellers um die Neuwahlen ging. Sein Wunsch sei, dass die jungen Leute in den Vorstand nachrücken, wenngleich ihm die vergangenen zwei Jahre „schon sehr viel Spaß gemacht haben“. Sein Engagement mit viel politischem Weitblick belohnten die rund 20 anwesenden Grünen mit Applaus, einer sehr guten Flasche Wein und einem Gutschein. Betzenbichler, der seit vier Jahren bei den Grünen ist, aber schon 40 Jahre lang die Grünen wählt, konnte allerdings auch beruhigen: „Ich werde mich weiter einbringen.“

Schnell gefunden und gewählt war sein Nachfolger: Lukas Pollmann (28), geboren im Allgäu, seit 2016 in Freising und seit zwei Jahren bei den Grünen. Auch er möchte den Ortsverband nach vorne bringen und fand dafür bei seiner Vorstellung deutliche Worte: „Die Bürger sollen merken, dass es nicht nur den netten Tobi (Eschenbacher, Anm. d. Red.) gibt, sondern auch Leute, die was machen.“

Bestätigt in ihrem Amt wurde für die nächsten zwei Jahre die Vorsitzende Tanja Dobmeier, die sich demnächst noch stärker dem Thema Armut in Freising widmen möchte. Einstimmig wurde auch Andreas Kagermeier als Kassier wiedergewählt, der gleich ein dickes Lob von der Fraktionsvorsitzenden Susanne Günther einkassierte. Kagermeier würde laut Günther nämlich ein recht unliebsames Amt mit enormer Präzession und Ambition ausführen. Auch die Wahl der Beisitzer verlief zügig, denn aus den „Alten“ wurden flugs die „Neuen“: Susanne Höck, Oliver Strässle und Joana Bayraktar.

Dass die Grünen eine „zukunftsorientierte und treibende Kraft in Freising“ seien, bestätigte Günter in ihrem Bericht aus dem Stadtrat. Durch das „beste Wahlergebnis ever“ könnten die Grünen im Freisinger Stadtrat „viele Erfolge feiern“, die eben ohne sie so nicht möglich gewesen wären und durch Anträge vorangetrieben wurden – etwa das Biodiversitätskonzept oder das Sommerwunder.

Von Höhepunkten der vergangenen zwei Jahre berichtete auch Betzenbichler, der auf seine Zeit im Ortsverband blickte. Denn trotz Corona habe der Ortsverband einiges auf die Beine gestellt und bewegt: Vom Bundestagswahlkampf 2021 mit dem Spitzenkandidaten Leon Eckert und einem überraschenden Besuch von MdB Anton Hofreiter zwei Tage vor der Wahl blieb Betzenbichler vor allem eines im Gedächtnis: Mit knapp 25 Prozent der Stimmen holten sie in Freising ihr bestes Ergebnis und lagen dabei noch vor der CSU. „Das war schon cool“, so Betzenbichler.

Vorträge zu Windkraftenergie, das Mitwirken beim Radentscheid, das Ausrichten des Carl-Amery-Festivals in Freising: Für den Ortsverband mit 120 Mitgliedern gab es trotz Pandemie keinen Stillstand, sondern vielmehr eine Fokussierung auf zentrale Themen. Da aber deutlich weniger Veranstaltungen haben stattfinden konnten, steht der Ortsverband laut Kagermeier mit rund 13 000 Euro finanziell gut da.

Richard Lorenz

