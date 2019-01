„Wir können nicht länger warten“

Die Domstadt soll fahrradfreundlicher werden: Das machte Kreisvorsitzender Ulrich Vogl beim Neujahrsgespräch der ÖDP deutlich.

Freising – An oberster Stelle stehe die Schaffung einer Fußgänger- und Radler-freundlichen Querung am ehemaligen Bahnposten 15 nach Lerchenfeld. Für die Umsetzung seien heuer erstmals Mittel im Haushalt bereitgestellt. Apropos Lerchenfeld: Die ÖDP möchte den Stadtteil besser mit der Innenstadt verbinden. Die Radroute entlang des Schwimmbad-Grabens und des Angerbachs sei eine „ideale Traversal-Verbindung“ für ganz Lerchenfeld. Dafür müsse allerdings das fehlende Stück zwischen Erdinger und Mur Straße komplettiert werden. Eine deutliche Forderung: „Entlang der Erdinger Straße, zwischen Korbiniansbrücke und Kirche, müsse der Verkehr grundlegend umgestaltet und vornehmlich Fußgängern und Fahrradfahrern gewidmet werden. Vogl betonte: „Gemäß einer von Lerchenfelder Bürgern stammenden Idee eines neuen ,Lerchenfelder Ortsteilzentrums’ könnte hierzu der Umbau der Freisinger Innenstadt als Vorbild dienen.“

Auch die Umplanung „einer der gefährlichsten Freisinger Kreuzungen im Stadtgebiet“ – Vogl spricht von der an der ehemaligen Korbinians-Apotheke – werde zügig angegangen. Das Ziel der Ökodemokraten ist, den Umbau 2020 abzuschließen. Dann gehe die neue B301-Ortsumfahrung in Betrieb und die Pkw-Spuren könnten an der Kreuzung von fünf auf vier reduziert werden. „Zu viele Radfahrer sind hier bereits zu Schaden gekommen“, sagte Vogl. „Wir können hier nicht länger warten.“

Grundsätzlich will die ÖDP das Ziel-Netz der Radlstadt so schnell wie möglich umsetzen, also die Schaffung durchgängig verlaufender, sicherer und komfortabler Haupt- und Nebenrouten für Radler. Nach fünf Jahren Diskussion gebe es endlich ein im Konsens beschlossenes Ziel-Netz. „Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Bürger bereit sind, weitere zehn, 15 oder gar 20 Jahre darauf zu warten“, sagte Vogl mit Nachdruck. Stadträtin Monika Hobmair zeigte sich erfreut darüber, dass die Strecke von Lerchenfeld über den Bahnhof nach Weihenstephan in diesem Jahr erstmals zur Umsetzung kommen wird.

Ein weiteres langjähriges Anliegen der Partei: die Rückkehr zu fair programmierten Ampelanlagen im gesamten Stadtgebiet. Die derzeit größtenteils installierten „Bettel-Ampelanlagen“ seien „fußgänger-feindlich“ programmiert und „radfahrer-blind“. Fußgänger müssten in „Rushour-Zeiten“ zum Teil bis zu zwei Minuten an der roten Ampel warten, um dann in acht Sekunden Grünphase über die Straße zu hetzen, so Vogl. Er will im Stadtrat eine unabhängige Untersuchung des Ist-Zustands und eine faire Neuprogrammierung anregen.

Hinsichtlich der Wohn-Situation in der Stadt strich Hobmair das Engagement der Stadt an der Katharina-Mair-Straße heraus, wo heuer über 100 Wohnungen entstehen soll. Um den Mietmarkt zu entlasten, forderte Reinhold Reck, stellvertretender Ortsvorsitzender, künftig „massiv in den geförderten Wohnraum zu investieren“. Vogl verwies zudem auf die Notwendigkeit verträglicher Einheimischen-Modelle.