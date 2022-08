Verkostung am Marienplatz: Freisinger Volksfest-Bierprobe bestanden - Preis für die Maß steht fest

Von: Andreas Beschorner

Freisings Honoratioren und Festwirt Ludwig Tauscher (vorne r.) stießen am Marienplatz auf die gelungene Bierprobe und auf ein erfolgreiches Volksfest 2022 an, das am Freitag, 2. September, seine Pforten öffnet. © Lehmann

Anton Frankl zapfte perfekt an und die Freisinger Volksfestbiere schmecken nach mehr. Die Bierprobe war ein voller Erfolg.

Freising – Es ist gerichtet: Die öffentliche Bierprobe zum 91. Freisinger Volksfest ging am Donnerstag reibungslos über die Bühne. Das Anzapfen von Festreferent Anton Frankl, die Vorstellung der Festbiere der Staatsbrauerei Weihenstephan und des Hofbrauhauses Freising sowie die ersten Geschmacksproben des Gerstensaftes machten Lust auf mehr.

Snoopy passte während der Bierprobe auf Günther, Christian und Andreas (v. l.) auf. © Lehmann

„Probier ma’s“, sagte Frankl, griff zum Schlegel und zum Wechsel, um als Festreferent seine Premiere beim Anzapfen zu absolvieren. Und was soll man sagen? Beim ersten Schlag spritzte das Bier aus dem Fass, nach dem zweiten Schlag saß der Zapfhahn fest. Und schon schäumte das Bier in den Krügen, öffneten die Bierausgabestellen der beiden Freisinger Brauereien und schenkten das Bier an das dürstende Volk auf dem Marienplatz aus.

Die Volksfestbiere haben es in sich

Was da ausgeschenkt wurde (und auf dem Volksfest hektoliterweise wieder durch die Kehlen der Besucher fließen wird), stellten die Braumeister vor: Arno Jacobi vom Hofbrauhaus verkündete eine Stammwürze von 13,6 und einen Alkoholgehalt von 6,1 Prozent, beschrieb die Farbe mit einer „12“ und nannte 23 Bittereinheiten als weitere wesentliche Kennzahl.

Philippe Copien von der Staatsbrauerei berichtete von 13,3 Prozent Stammwürze und 5,9 Prozent Alkoholgehalt, nannte ebenfalls die „12“ auf der Farbtabelle und hatte bei den Bittereinheiten mit 28 die Nase vorn. Die Aufgabenteilung zwischen dem Festreferenten und der 2. Bürgermeisterin war klar: Frankl war für das Anzapfen zuständig, Eva Bönig für das Reden.

Reine Vorsorge

Man hatte vorgesorgt und zunächst beim Rednerpult einen Schirm aufgestellt. Weil es aber trocken blieb, brauchte man den Regenschutz nicht. Und deshalb konnte die öffentliche Bierprobe zum Volksfest wie geplant stattfinden. Wäre die ausgefallen, so sagte Bönig in ihrer Ansprache, wäre das in Freising aufgefallen. Denn während woanders die Bierprobe in einem Stüberl nur mit der Prominenz abgehalten werde, sei die Bierprobe in Freising „ein Fest für die gesamte Bevölkerung“. Dass man sich also am Donnerstag im Herzen der Altstadt einfand, das habe man zwei Jahre lang coronabedingt „vermisst“. Vermisst hat das auch die Freisinger Tafel, die heuer wieder in den Genuss des Erlöses kommt, den der Bier- und Breznverkauf ergibt.

Der Bierpreis

Erst recht vermisst haben die Freisinger ihr Volksfest. Doch jetzt heißt es warten: Denn erst am 2. September wird das Volksfest eröffnet – wieder mit Anzapfen, wieder mit den Festbieren, dann aber in Maßen. Bis zum 11. September dauert die Gaudi dann. Erst wird im Festzelt von Ludwig Tauscher das Bier des Hofbrauhauses, ab 7. September dann das der Staatsbrauerei ausgeschenkt. Und der Bierpreis? 10,60 Euro kostet die Maß in Freising heuer.

