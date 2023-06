Fehlstart für Olympics-Teilnehmer: Kenia-Delegation verspätet im Landkreis Freising angekommen

Von: Andreas Beschorner

Das Maskottchen der Special Olympics World Games „Unity“. © Christoph Soeder/dpa

Probleme beim Hinflug: Nur ein Viertel der Kenia-Special-Olympics-Delegation kam am Montag im Landkreis an. Doch die Organisatoren sind hoffnungsfroh.

Freising – Einen holprigen Start gab’s für die Besucher aus Kenia, die am Montag in Hallbergmoos empfangen wurden beziehungsweise empfangen hätten werden sollen. Nur ein kleiner Teil der rund 90-köpfige Delegation kam tatsächlich an.

„Wegen Problemen bei den Flügen unserer Special-Olympics-Delegation aus Kenia kam es teilweise zu Umbuchungen und sind Verzögerungen unausweichlich“, erklärte Landratsamtssprecher Tobias Grießer. Jetzt hoffe man, das die restlichen rund 80 Gäste am heutigen Dienstag Landkreisboden unter die Füße bekommen. Geplante Aktionen bis dahin wurden gestrichen.

Der Besuch kommt im Rahmen der Special Olympics zusammen, die am 17. Juni in Berlin startet, und zu der auch die Afrikaner weiterreisen. Seinen Beitrag zum Fest der Inklusion wollte auch der Landkreis Freising leisten, der die Delegation aus Kenia als sogenannte Host Town empfängt. Landrat Helmut Petz und sein Stellvertreter Robert Wäger, der Sprecher des Host Town-Teams, dürfen daher auch bei der Eröffnungsfeier mit ins Olympiastadion einziehen. Im Interview erklärt Wäger, wie es nun nach dem Fehlstart weitergeht.

Freisinger Tagblatt: Herr Wäger, es gibt Probleme bei der Anreise der Kenianer. Ein schlechtes Omen?

Robert Wäger: Nein, das glaube ich nicht. Wir haben gestern schon mal elf Sportler vom Hauptbahnhof München abgeholt, nachdem sie zuvor in Frankfurt gelandet waren. Und wir sind guter Hoffnung, dass heute alle anderen kommen und unser Programm dann mit Ausflügen und Abendveranstaltungen ablaufen kann. Wir müssen halt alles etwas anpassen.

Sie haben die Aufgabe übernommen, dass der Landkreis als Host Town die keniani-schen Sportler beheimatet. Und Sie werden bei der Eröffnungsfeier mit einziehen. Wie läuft das?

Kümmert sich um die Kenianer: Vize-Landrat Robert Wäger organisiert den Aufenthalt der Delegation im Landkreis. © Archiv

Die Delegationen der Länder gelten bei den Special Olympics (noch) nicht als Landesdelegationen, sind also in dieser Hinsicht nicht mit den Paralympics vergleichbar. Deshalb werden die Mannschaften unter der Flagge der Special Olympics einlaufen und nicht unter den Nationalflaggen. Das ist der aktuelle Stand. Ich sehe uns als Gäste der Delegation.

Ist das so eine Art Belohnung für all die Arbeit und Bemühungen, die mit dem Landkreis als Host Town zusammenhängen?

Ja das sehe ich so, aber auch als Ansporn, vielleicht eine Partnerschaft zu entwickeln. Leider ist die Zahl derer, die mit einmarschieren dürfen streng limitiert und die Personen quasi vorgegeben. Meine Helferinnen und Helfer dürfen teilweise von Ehrenplätzen zuschauen. Ich hätte gerne das ganze Team mitgenommen.

Sind Sie schon aufgeregt?

Natürlich bin ich aufgeregt, absolut.

Gibt es feste Vorgaben – eine Kleiderordnung vielleicht?

Feste Vorgaben kenne ich bis jetzt nicht, eine Kleiderordnung gibt es auch nicht.

Wann reisen Sie an, und wann geht es wieder zurück nach Freising?

Einige Mitglieder meines Teams und ich fahren am Donnerstag mit der Delegation in zwei Bussen nach Berlin und übergeben da sozusagen die Delegation an das Local Organisation Komitee. Am Freitag haben wir frei, und Samstagnachmittag beginnt dann die Eröffnungsfeier im Olympia-Stadion unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Am Sonntag schaue ich mir noch ein paar Wettkämpfe an. Am Montag ruft mich leider meine Arbeit, mit der ich meinen Lebensunterhalt verdiene, zurück nach Bayern.

Was erhoffen Sie sich von dieser Berlin-Reise?

Das Host Town-Projekt, die Special-Olympics und unser Einsatz sollen die Menschen in unseren Vereinen im Landkreis anspornen, Menschen mit geistiger Behinderung aktiv aufzunehmen. Ich wünsche mir viele Eindrücke. Der Ansporn ist groß, mich auf diesem Weg weiter fortzubilden und zu engagieren.

