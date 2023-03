Versteck in einem Domturm: Wie Freisings Pfadfinder die NS-Zeit überstanden

Zu einer spontanen musikalischen Gottesdienst-Begleitung fanden sich Chiara, Rebecca, Laura, Amelia, Cosina, Lily und Leonie (v. l.) zusammen. An der Gitarre: Vorstand Max Nertinger. © Lehmann

Auch nach 90 Jahren halten Freisings Pfadfinder eisern zusammen. Jetzt gab es ein großes Fest in St. Georg

Freising – Noch einen Platz im St. Georg Haus zu finden, war am Samstag durchaus eine Herausforderung. Der Grund des großen Ansturms auf das Pfarrheim: Der Freisinger Stamm der Deutschen Pfandfinder ließ die Sektkorken knallen und feierte sein 90-jähriges Jubiläum – ganz stilecht mit einem abschließenden Lagerfeuer im Innenhof und einem neuen Aufnäher für das Fahrtenhemd. Was Niklas Trentmann vom Freisinger Stammesvorstand besonders freute: „Wir sind heute förmlich überrannt worden von den Zusagen“. Tatsächlich war der Pfarrsaal rappelvoll und die Freunde, aber auch der Stolz über neun Jahrzehnte Pfadfinderschaft in der Domstadt waren deutlich zu spüren.

Der Stamm Freising wurde schon sehr früh gegründet

Kurz zu den Fakten: Die Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg wurde bereits 1929 gegründet, der Stamm Freising selbst vier Jahre später. Zur Jahreswende 1937/38 wurde der Jugendverband durch die Nationalsozialisten verboten, die Mitglieder mussten zwangsweise der Hitlerjugend beitreten. Das Besondere und zugleich in der Rückschau Außerordentliche: Während dieser unseligen Zeit verstecken die Freisinger Pfadfinder ihre Kluften und Banner in einem der Domtürme und trafen sich wohl eine Zeit lang heimlich.

Stammesvorstand Niklas Trentmann bekam vom Stadtpfarrer Daniel Reichel das Pfadfinder-Symbol, die Lilie in Messing, überreicht. © Lehmann

Heute ist der der Stamm Freising mit rund 150 Mitgliedern wieder ein großer katholischer Jugendverband – aufgeteilt in neun Gruppen und vier Altersstufen, nämlich Wölflinge, Jungpfadfinder, Pfadfinder und Rover.

Trotz Pandemie wurde Einiges auf die Beine gestellt

Und auch das ist erstaunlich: Die Freisinger Pfadfinder sind ganz gut durch die Pandemie gekommen und haben trotz der Einschränkungen Vieles auf die Beine stellen können, wie etwa einen digitalen Stammestag mit Schnitzeljagd durch Freising, einigen Lagerfeuer-Livestreams, aber auch zahlreiche Präsenz-Veranstaltungen im Freien. Was allerdings abgesagt werden musste während der Pandemie-Hochphase: Das traditionelle Pfingsttreffen, das erste Mal seit der Tschernobyl-Katastrophe überhaupt. Weil aber aufgeben bei den Pfadfindern per Definition überhaupt nicht in die Frage kommt, hielten sie trotz aller Widrigkeiten zusammen und waren jetzt einfach froh, das besondere Wiegenfest mit Ehemaligen, dem Stamm Nahestehenden und Aktiven richtig feiern zu können. Gelbe Narzissen bekamen im Anschluss die 26 Gruppenführer, ohne die es laut der Kuratin Monika Reuss überhaupt nicht möglich wäre, so einen großen Verbund mit Leben zu füllen.

Die Pfadfinder starten den Verkauf von Merchandise-Artikeln

Gelb ist die Farbe der Freisinger Pfadfinder, weshalb die größte Überraschung der Feierlichkeit auch damit zu tun hatte – eigenen Merchandise-Artikeln mit sonnengelben Aufdrucken. Was es demnächst alles zu kaufen geben wird, sind unter anderem T-Shirts, aber auch Mouse-Pads und möglicherweise sogar Tassen mit dem Logo der Freisinger Pfadfinder. Der erste Schwung wurde dann zwischen Kaffee und dem Chili-Essen gleich auch mal versteigert, während gleichzeitig im Foyer die Ehemaligen in den ausgelegten Chronik-Büchern nach ihren einstigen Notizen suchen konnten. Diese Chronik-Bücher sind der Schatz das Freisinger Stammes, denn sie gehen tatsächlich zurück bis auf das Jahr 1947, reich an alten Fotografien und Presse-Dokumenten.

Was es im Foyer auch zu bestaunen gab: Das Versprechensbanner, vermutlich aus dem Jahr 1947, wenn nicht sogar weiter zurückreichend. Weil auf diese Fahne seitdem Generationen von Freisinger Pfadfindern ihre Versprechen für sich und auf die Allgemeinheit geschworen haben, ist sie durchaus schon etwas in Mitleidenschaft gezogen. Um auch das Banner demnächst in das eigene Archiv im Pfarrheim einlagern zu können, soll nun eine Replik angefertigt werden.

