„Verurteilen Invasion aufs Schärfste“: Osteuropa-Hilfswerk Renovabis ist alarmiert – Appell an Solidarität

Von: Magdalena Höcherl

„No war – Kein Krieg“: In zahlreichen Ländern demonstrierten Menschen wie hier in Berlin am Donnerstag gegen den Angriff Russlands in der Ukraine. © MacDougall/AFP

Der Angriff auf die Ukraine erschüttert auch Renovabis. Das katholische Osteuropa-Hilfswerk sitzt in Freising - und schildert über seinen Sprecher nun die Lage.

Freising – Donnerstagfrüh hat Russland die Ukraine angegriffen. Das Osteuropa-Hilfswerk der Katholischen Kirche, Renovabis aus Freising, ist alarmiert – und formuliert einen dringenden Appell an Deutschland, erklärt Sprecher Thomas Schumann im Interview.

Freisinger Tagblatt: Herr Schumann, wie blickt Renovabis auf die aktuelle Lage in der Ukraine – gerade nach dem nun erfolgten Angriff durch Russland?

Thomas Schumann: Wir verurteilen die Invasion Russlands in das Staatsgebiet der Ukraine auf das Schärfste; Krieg ist immer ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wir sind fassungslos angesichts der sinnlosen russischen Kriegshandlungen gegen die Menschen in der Ukraine. Wenn jetzt auf beiden Seiten Soldaten ihr Leben verlieren werden, ist das unnötig und unmenschlich. Und genauso müssen zivile Opfer erwartet werden: Wir machen uns allergrößte Sorgen um die Männer, Frauen und Kinder im ganzen Land, nicht nur im Donbass. Viele Projektpartner von Renovabis tragen in der Ukraine seit fast drei Jahrzehnten dazu bei, dass Menschen eine Perspektive haben. Wir hoffen, dass dies nicht vergeblich war.

Thomas Schumann, Sprecher von Renovabis. © Renovabis

Was müssen die Menschen in der Ukraine gerade erleben?

Die Menschen haben Angst. Das weiß ich vor allen Dingen aus wiederholten Telefonaten mit Projektpartnern vor Ort. Grundsätzlich war der Kriegszustand in der Ostukraine ja seit 2014 fast Alltag geworden. Seit mehr als acht Jahren leben die Menschen in der Kontaktzone, das heißt also in dieser Pufferzone zwischen besetzten und nicht besetzten Gebieten in der Ostukraine, im Krieg. Die Menschen haben seit acht Jahren Gewalt, Bombenanschläge und Granateneinschläge als tägliches Leben wahrnehmen müssen. Und das gilt natürlich zumal für die Kinder, welche ebenfalls Opfer wie andere vulnerable Gruppen sind. Die sind an den Krieg mittlerweile fast gewöhnt. Andererseits herrscht natürlich jetzt die wachsende Angst, dass nicht nur die tägliche Bedrohung, sondern auch der Verlust der Heimat durch den Krieg zu einer Realität werden kann.

Invasion in Ukraine: Osteuropa-Hilfswerk Renovabis hofft auf Solidarität der Deutschen

Wo setzt Renovabis an, um zu helfen?

Wir helfen auf verschiedenste Weise. Jetzt helfen wir unseren Partnerorganisationen wie beispielsweise der Caritas Ukraina, die Einrichtung mobiler Küchen für Flüchtlings-Auffangorte bereit zu stellen. Schon seit Längerem unterstützen wir Projekte für vulnerable Gruppen, die besonders von der Situation in der Kontaktzone betroffen sind – alte, alleingelassene Menschen; Kinder, die verhaltensauffällig werden und gute menschliche Beziehungen nicht mehr eingehen können. Sie werden mit sozialpädagogischer und psychosozialer Hilfe von unseren Partnerorganisationen und dank der Finanzierung durch Renovabis unterstützt. Insbesondere die Caritas-Organisationen der Ukraine, sowohl der griechisch-katholischen wie der römisch-katholischen Kirche, sind da sehr engagiert mit vielen Haupt- und auch ganz vielen Ehrenamtlichen. Sie stehen den Menschen in ganz praktischer Hinsicht bei. Renovabis, die Solidaritätsaktion der deutschen Katholiken mit den Menschen in Mittel- und Osteuropa, schließt sich dem Appell des Papstes an und ruft für den kommenden Aschermittwoch, 2. März, zu einem „Tag des Fastens und des Gebetes für die Ukraine und die Menschen in diesem Land“ auf.

Beten allein reicht nicht.

Beten allein reicht jedoch nicht. Deshalb appelliert mein Chef, Pfarrer Thomas Schwartz, der Leiter des Osteuropa-Hilfswerks: „Wir sind aufgerufen, unsere Solidarität mit allen Opfern dieser kriegerischen Maßnahmen zu zeigen. Wir werden deshalb mit unseren Partnern in der Ukraine alles in unserer Macht Stehende tun, um ihnen nach Maßgabe unserer Mittel zu helfen. Dabei wollen wir Informationen, die wir von unseren Partnern vor Ort erhalten, weitergeben. Wir sind auf die Solidarität der Menschen in Deutschland angewiesen, damit wir gezielt helfen können, wo unsere Partner unsere Hilfe anfordern.“

Welche Reaktionen erwarten Sie vom Westen?

Das vermag ich nur schwer zu artikulieren, denn wir handeln ja nicht politisch. Aber wir sehen zumindest in Deutschland, dass viele Verantwortliche in der Politik jetzt leider zugeben müssen, dass gewisse Grundannahmen in der Außenpolitik in den letzten Jahren offensichtlich nicht gestimmt haben: Wandel durch Handel, Wandel durch Annäherung, Frieden schaffen durch immer weniger Waffen und vieles mehr. Dass alle Versuche, sich bei jemanden, der Aggression plant, auf einen friedlichen Weg der Verhandlungen zu beschränken, zum Scheitern verurteilt sind. Und dass in solchen Fällen nur eine Position der Stärke – auch der militärischen – zählt. Jetzt werden in der Tat Sanktionen – und zwar deutliche, auch für uns alle schmerzhafte Sanktionen – notwendig.

„Willkommenskultur der Nächstenliebe“ ist jetzt in Europa gefragt

Im mittlerweile eingetretenen Kriegsfall rechnen zum Beispiel die USA mit bis zu fünf Millionen flüchtenden Menschen. Wie bereitet sich Renovabis darauf vor und wie sollte sich Deutschland darauf vorbereiten?

Renovabis-Hauptgeschäftsführer Pfarrer Professor Thomas Schwartz erneuert seine Befürchtung, dass angesichts des Kriegsausbruchs möglicherweise mit sehr vielen Flüchtenden zu rechnen sei. Je nach Verlauf des Krieges werden Menschen aus der Ukraine in den benachbarten EU-Ländern wie Rumänien und Polen, aber auch in der Slowakei und Tschechien, aber eben gegebenenfalls wohl auch in Deutschland Zuflucht suchen. „Wir müssen uns jetzt darauf vorbereiten zu helfen, wo wir können“, sagen wir bei Renovabis. Wie bereits zu Beginn der Woche fordert Professor Schwartz: „Die Verantwortlichen in Deutschland müssen jetzt schon Vorbereitungen treffen, wenn es ausgelöst durch diesen Krieg jetzt zu größeren Fluchtbewegungen kommt.“ Gefragt sei eine echte „Willkommenskultur der Nächstenliebe“ in allen Ländern Europas.

Wie können Freisinger Bürgerinnen und Bürger die Menschen in der Ukraine jetzt unterstützen?

Der Mons Doctus, der Freisinger Domberg, hat schon immer internationale Gäste nach Freising angezogen. Internationale Gäste aus 30 Ländern des Ostens, aber auch aus Westeuropa und den Vereinigten Staaten kamen auch zu den 25 Kongressen von Renovabis ins Dom-Gymnasium. Stolz hat der Oberbürgermeister dies immer wieder gewürdigt und manchen Kontakt gepflegt. Jetzt geht es wohl darum, Solidarität zu beweisen und für die Menschen in der Ukraine zu beten und sich darauf gefasst zu machen, dass Hilfe notwendig werden wird.

Organisation ist für Spenden dankbar

Um den Menschen in der Ukraine weiterhin schnell helfen zu können, ist Renovabis um finanzielle Unterstützung dankbar. Informationen zu Spendenmöglichkeiten und den diversen Hilfsprojekten finden sich unter renovabis.de.

