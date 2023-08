Victoria Just gibt der Moorachse zwischen Freising und Erding neuen Antrieb

Teilen

Bei der Vorstellung des Gesamtprojekts: (v. l.) Christine Margraf (BN-Artenschutzreferentin), Violetta Just (BN-Projektmanagerin für die Kreise Freising und Erding) sowie Manfred Drobny (Geschäftsführer BN Freising/Erding). © Lehmann

Die Bund-Naturschutz-Projektmanagerin Violetta Just will das Freisinger und Erdinger Moos voranbringen: Der Lebensraum soll wieder gestärkt werden.

Freising – Für den Schutz und Erhalt der Niedermoorflächen in den Kreisen Dachau, Freising und Erding setzt sich das Projekt „Biotopverbund und Moorschutz“ des Bund Naturschutz in Bayern (BN) ein. In den nächsten drei Jahren wird sich Projektmanagerin Violetta Just darum kümmern, die „Moorachse“ zwischen Maisacher-, Dachauer-, Freisinger- und Erdinger Moos sowohl in Sachen Klimaschutz als auch bei der Förderung biologischer Vielfalt voran zu bringen.

Eine Vernetzung von Experten

Das zweitgrößte zusammenhängende Niedermoorgebiet in Bayern soll in Zusammenarbeit mit Landwirten, Grundstückseigentümern, Kommunen und Behörden miteinander vernetzt werden. Profitieren könnten Landwirte und Bevölkerung gleichermaßen, sagten BN-Artenschutzreferentin Christine Margraf und der Kreisgeschäftsführer des BN in Freising, Manfred Drobny bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. In nassem Zustand speichere das Moor große Mengen Treibhausgas. Durch die Entwässerung, die in weiten Teilen des Moorgürtels in den letzten hundert Jahren statt gefunden habe, seien nicht nur CO2- „Tresore“ sondern auch wertvolle Lebensräume zerstört worden. Mit einer Wiederanhebung des Wasserstandes werde der Prozess gestoppt, könne sogar umgekehrt werden, so Margraf.

Ein Wasserspeicher ersten Ranges

Die Eigenschaft von Mooren, das Wasser in der Landschaft zu halten, werde Landwirten nach den zunehmend heißen Sommern mit Dürreperioden immer mehr bewusst. Einige seien sicherlich bereit, Maßnahmen zu ergreifen, um die Klimafunktion des Moores zu unterstützen, glaubt Just.

Der Baldrian-Scheckenfalter, der früher vermehrt im Freisinger Moos vorkam, tauchte nach dem großen Hagel 1993 dort nicht mehr auf. © Bund Naturschutz

Appell an die Eigentümer

Flächen zur Verfügung zu stellen, etwa für eine Grundwasser-Anhebung in Gräben – dazu seien jetzt Grundstückseigentümer aufgerufen. Moorflächen könnten sogar über eine extensive Beweidung gepflegt werden, wie das die Familie Kratzer auf ihrem Biohof im Freisinger Stadtteil Lageltshausen beweise, Auf deren Grünflächen im Sünzhauser und Pullinger Moos weideten bayerisches Fleckvieh und französische Limousin-Bullen. Bei den Landschaftspflegemaßnahmen oder Fragen zur Wiedervernässung stünde sie den Landwirten gerne beratend zur Seite, sagt die 33jährige, die an der TUM Umweltplanung und Ingenieurökologie studiert hat.

Auch Lebensräume werden gestärkt

Typische und selten gewordene Niedermoor-Lebensräume sollen mit dem BN-Projekt ebenfalls gestärkt und miteinander vernetzt werden. Der Baldrian-Scheckenfalter, der früher sehr stark im Freisinger Moos vorgekommen sei, sei nach einem großen Hagelereignis im Jahr 1993 nicht mehr aufgetaucht. Gefährdet seien auch der helle und dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling oder die Bekassine, eine langschnäblige Art aus der Familie der Schnepfenvögel.

„Wir haben nicht nur eine Klimakrise, sondern auch eine Diversitätskrise“, sagt Margraf. Im Landkreis Erding konzentriert sich das Projekt auf das Naturschutzgebiet Gfällach, das seit 1935 im Besitz des Bund Naturschutz ist. Das 6,36 Hektar große Areal stellt inmitten landwirtschaftlich genutzter Fläche einen Ausschnitt des historischen Mooses dar. Maria Martin

Gut zu wissen

Ansprechpartnerin für das Freisinger und Erdinger Moos ist Violetta Just, Tel. (0170)

3 57 24 78, oder E-Mail: violetta.just@bund-naturschutz.de.

3 57 24 78, oder E-Mail: violetta.just@bund-naturschutz.de. Ansprechpartnerin für das Maisacher und Dachauer Moos ist Elisabeth Göpfert, Tel. (0170)

3 57 24 38, oder E-Mail: elisabeth.goepfert@bund-naturschutz.de

3 57 24 38, oder E-Mail: elisabeth.goepfert@bund-naturschutz.de Das Projekt wird gefördert vom Bayerischen Naturschutzfonds.