Viele Aufgaben für Freisinger Kinderschutzbund - auch die Suche nach neuer Vorsitzenden

Blumen für die kommissarische Vorsitzende des Kinderschutzbunds Freising, Eva Bönig (l.), gab es von Kassierin Eva Wöhrl. Eine neue Vorstandschaft soll spätestens bis zum Herbst gewählt sein. © Martin

Eva Bönig arbeitet vorerst nur noch als kommissarische Vorsitzende des Freisinger Kinderschutzbundes weiter. Mit ihr geht eine Ära zu Ende.

Freising – Nach zweijähriger Pause trafen sich die Mitglieder des Kinderschutzbunds Freising zu einer Jahreshauptversammlung in Präsenz. Für die formale Entlastung des Führungsteams gab es einstimmig Zustimmung. Die anberaumten Neuwahlen der Vorstandschaft setzte man vorerst noch aus. „Wir wollen nichts über das Knie brechen“, sagte Eva Bönig, die seit 35 Jahren als erste Vorsitzende das Gesicht des Vereins prägt und diesmal nicht mehr für eine Kandidatur zur Verfügung stand.

Große Lücke: Der Tod von Heidi Dillkofer

Wer in ihre Fußstapfen treten werde, das wolle man „in Ruhe“ regeln, so Bönig. Solange kommissarisch im Amt zu bleiben, bis ein neuer Vorsitz wirksam gewählt sei, sei mit dem Landesverband abgestimmt, so die Ehrenamtlerin. Sich auf den Schutz der Kinder zu konzentrieren, sei in den vielen Phasen der Pandemie nicht immer einfach gewesen. Die Kleiderkammer im Haus der Vereine habe man „über den Tresen“ aufrecht erhalten, erinnerte Bönig. Anwesend sein durfte immer nur eine Familie, die Abstände mussten, wie von der Politik vorgeschrieben, eingehalten werden.

Eine große Lücke habe der Tod der langjährigen Mitgliedsfrau, Heidi Dillkofer, im August vergangenen Jahres hinterlassen. Unter ihrer Regie habe der sogenannte begleitende Umgang stattgefunden, der dafür sorge, dass Eltern, die getrennt voneinander lebten, ihre Elternpflichten regeln könnten. In Begleitung einer dritten, neutralen Person trifft das Kind den Elternteil, mit dem es nicht zusammenlebt. Die Nachfolge von Dillkofer sei zwar geregelt gewesen, den Kontakt zu beiden Eltern herzustellen, sei durch die Pandemie erschwert worden, weil das letztendlich viel mit Kommunikation zu tun habe. Trotzdem hätten sich die Mitglieder vorbildlich engagiert. Die negativen Effekte, die die Pandemie in Schulfragen ausgelöst habe, sei durch die Initiative „CleverKids“ des Kinderschutzbunds Freising gut abgefangen worden, informierte die Vorsitzende.

Ukrainekrieg als neue Herausforderung

Sich dafür einzusetzen, den geflüchteten Menschen aus der Ukraine geeigneten Wohnraum bereit zu stellen, auch das stehe auf der Agenda des Vereins, betonte Bönig. Ob man diesbezüglich nicht die Räume eines leer stehendes Fitnessstudios in Lerchenfeld nutzen könnte, wollte eine Mitgliedsfrau wissen. Oder leer stehende Hotelzimmer, die es derzeit zur genüge in Freising gebe.

Dank an Eva Bönig gab es zum Schluss der Versammlung vom Gründungsmitglied Ernst Baron von Oppenauer. Sie habe in den 35 Jahren als Vorsitzende des Vereins, den Kinderschutzbund Freising „zur Blüte“ gebracht. Selbstverständlich sei das nicht, die Freizeit für die Schwächeren in der Gesellschaft zu opfern. Bis zum Herbst soll die neue Vorstandschaft gewählt sein.

Maria Martin

