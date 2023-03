Viele Besucher auf der Messe staunten: Freising ist immer eine Reise wert

Teilen

Sie vertraten Stadt und Landkreis Freising: Elisabeth Weichselbaumer (Stadt Freising, Tourist-Info), Bürgermeisterin Eva Bönig und Martina Mayer (Tourismusreferentin des Landkreises) auf der großen Freizeitmesse. © Landratsamt Freising

Stadt und Landkreis Freising machten auf der großen Freizeitmesse fr.e.e eine gute Figur. Jetzt hofft man auf noch mehr Gäste.

Landkreis – In Stadt und Landkreis Freising gibt es zahlreiche Sehenswürdigkeiten und Freizeitangebote – und die wurden jetzt bei Bayerns größter Freizeitmesse an einem gemeinsamen Stand der Öffentlichkeit präsentiert. Insgesamt rund 160 000 Besucher kamen aufs Münchner Messegelände, um sich von der fr.e.e. in Urlaubsstimmung versetzen zu lassen.

Während die Stadt Freising insbesondere mit ihrem attraktiven Kulturangebot punktete, warb der Landkreis mit Outdoorthemen wie Radfahren und Wandern sowie Natur und Gärten für die Region. „Stadt und Landkreis ergänzen sich optimal und bieten ein ideales und vielseitiges Ausflugsziel, das nicht allein aufgrund der Nähe zur Landeshauptstadt beim Münchner Publikum auf großen Zuspruch stößt“, betont Martina Mayer, Tourismusreferentin im Landkreis Freising.

Auch eine neue Radkarte fand großen Anklang

Großen Anklang fand unter anderem die neu überarbeitete Radkarte des Landkreises Freising, die frisch gedruckt rechtzeitig zur Messe erschienen ist. In frischem Design bietet die Karte unter anderem weitere Radroutenvorschläge, Ausflugsziele und einen überarbeiteten Radserviceteil. Auch die Wanderbroschüre „Rausspaziert!“ mit verschiedenen Spazier- und Wandertipps sowie der Themenflyer „Gartenschätze“ wurden bei dieser Gelegenheit gerne mitgenommen.

Einige Messebesucher werden sicherlich bald der Domstadt einen Besuch abstatten. In diesem Zusammenhang stießen vor allem die Weihenstephaner Gärten, die Freisinger Gartentage, das Diözesanmuseum und die Stadtspaziergänge am Stand auf großes Interesse. Martina Mayer vom Landkreis und Elisabeth Weichselbaumer von der Stadt Freising waren sich einig, dass die Messe ein großer Erfolg war.

Eva Bönig berichtet von einem lebendigen Austausch

Auch Freisings Bürgermeisterin Eva Bönig hatte den Stand besucht und berichtet von einem lebendigen Austausch. Viele Gäste, die Freising bereits kennen, hatten der Bürgermeisterin das positive Feedback mit auf den Weg gegeben, „dass Freising nach dem Innenstadtumbau noch attraktiver und das Diözesanmuseum eine große Bereicherung für die Stadt ist“. Fast alle wollten Freising bald wieder besuchen. „Für mich keine Überraschung“, so die Bürgermeisterin, „denn Freising ist immer eine Reise wert.“ Eva Bönig nahm sich übrigens auch die Zeit dem Messestand von Skofja Loka, Freisings slowenischer Partnerstadt, einen Besuch abzustatten.

Gut zu wissen

Alle Prospekte und Broschüren zu Stadt und Landkreis sind in der Touristinformation Freising (Rindermarkt 20) oder im Landratsamt erhältlich. Weitere Infos und Prospektbestellung: www.tourismus-kreis-freising.de oder tourismus.freising.de.