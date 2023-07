Vieles neu beim Freisinger Altstadtfest

Von: Andrea Beschorner

Stellten Altstadtfest und -Open-Air im Detail vor: (v. l) Fritz Andresen, Benjamin Küster, Max Kirchmaier, Stefan Klopfer, Anton Frankl, Michael Metz, Christian Forster, Tobias Eschenbacher, Martin Hellerbrand und Karin Gürtner. © Lehmann

Es ist wieder Altstadtfest in Freising. Am 15. Juli wird auf dem Marienplatz und der Unteren Hauptstraße traditionell gefeiert, während man rund um die offene Moosach etwas Neues ausprobiert.

Freising – Zu kurz kommen wird niemand, der am 14. und/oder 15. Juli die Freisinger Altstadt besucht: nicht kulinarisch, nicht musikalisch und schon gar nicht, was den Spaß betrifft. Es ist wieder Altstadtfest – mit allem, was drumherum dazugehört und sogar noch einigen Neuerungen mehr.

Beim monatlichen Pressegespräch des Oberbürgermeisters Tobias Eschenbacher gab’s nun die Eckdaten zu dem beliebten Freisinger Innenstadt-Spektakel. Und OB Eschenbacher rückte auch gleich das Neue ins Zentrum: zwei Protagonisten und mehrere Areas wird es heuer geben. Da der Bereich zwischen Rathaus und Schiedereck aufgrund der Innenstadtsanierung nicht bespielbar ist, wird das traditionelle Altstadtfest Marienplatz-abwärts stattfinden – hierfür zeichnen Stadt Freising und der Stadtverband für Sport gemeinsam verantwortlich. Und weil der bereits sanierte Innenstadtabschnitt samt Moosachöffnung zu diesem besonderen Anlass nicht außen vor gelassen werden soll, organisiert die Aktive City Freising als zweiter Protagonist eine Gastromeile auf der Oberen Hauptstraße. Bereits am Tag vorher steigt das Altstadtfest-Open-Air am Marienplatz – federführend organisiert von der Stadtjugendpflege.

Open-Air am Marienplatz: Am Freitag vor dem Altstadtfest wird die Bühne auf dem Marienplatz traditionell gerockt. Rockklassiker und Open-Air mit regionalen Bands wechseln sich dabei ab, wie der Leiter der Stadtjugendpflege, Fritz Andresen, beim Pressegespräch erklärte. Los geht’s am 14. Juli um 18 Uhr mit dem Duo Resi & Flo, die machen die Bühne um 19 Uhr für flotte Folklore von Chakulou frei. Für den nächsten Rock-Härtegrad sorgt dann um 20.30 Uhr die Coverband Big Iron Creek, ehe dann um 22 Uhr der von Andresen angekündigte Höhepunkt des Abends beginnt, wenn Richy & friends das große Open-Air-Finale einläuten. Wichtig: Auch wenn die beiden Veranstaltungen zusammengehören, so wird das Open-Air am Marienplatz am Freitag, wenn das Wetter einigermaßen mitspielt, auch dann stattfinden, sollte das Altstadtfest am Samstag wegen schlechter Wetterprognosen abgesagt werden müssen.

Altstadtfest: „Bewährtes wiederholen mit was Neuem dabei“: Damit habe man, wie der Veranstaltungsmanager der Stadt Freising, Benjamin Küster erklärte, das Altstadtfest überschrieben. Die wichtigsten Eckdaten: Wie gehabt schenken Hofbrauhaus und die Staatsbrauerei Weihenstephan das Bier aus – die Maß kostet 9.50 Euro. Es wird ein Karussell Höhe der Sperrerbank geben, der Alpenverein stellt eine Kletterwand auf. Musikalisch startet das Fest mit der Stadtkapelle, es folgen die Camerloher BigBand, Boneless Cheese übernehmen die Bühne zum Finale. Wichtig für alle Gäste: „Es herrscht beim Altstadtfest absolutes Fahrradverbot in der Innenstadt.“

Festreferent Anton Frankl hatte noch eine wichtige Botschaft für alle potenziellen Gäste: Die Probleme, die sich im vergangenen Jahr in Sachen Verpflegung aufgetan hatten, werde es heuer sicher nicht geben. Die Stadt habe wegen dieser Erfahrung aus 2022, als mehrere Standlbetreiber kurzfristig abgesagt hätten, dieses Mal viel Wert auf kulinarische Vielfalt gelegt. Frankls Versprechen: „Es gibt genug zu essen!“

Genussmeile Obere Hauptstraße: Dass heuer wirklich jeder satt wird, dafür sorgt auch die Neuerung rund um die geöffnete Moosach. Details hierzu gab Aktive-City-Chef Max Kirchmaier: „Wir haben so viel Gastronomie in dem Bereich. Für das Altstadtfest werden die Freischankflächen erweitert.“ Und wer vom Tanzen heiße Füße bekommen habe, könne diese in der Moosach abkühlen – denn freilich gibt’s auch in dem Bereich Musik von verschiedenen DJs.

Und auch, wenn dieses gezwungenermaßen durch die Baustelle zweigeteiltes Altstadtfest in einigen Punkten noch eine Notlösung darstellt, wie es Festreferent Frankl formulierte, könne man sich schon jetzt auf das Altstadtfest 2024 freuen: „Ohne Baustelle und mit dem Korbiniansjubiläum wird das ein Riesenfest.“ Doch jetzt freuen sich alle erst einmal auf das Altstadtfest 2023.