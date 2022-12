Virus-Welle in Freising: Mehr als die Hälfte einer Klasse fehlt

Von: Manuel Eser

Kranke Kinder gehören ins Bett: Eine beispiellose Krankheitswelle schwappt derzeit über Schulen hinweg. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa

Hohes Fieber, Husten, Erbrechen: Eine extreme Krankheitswelle hat die Freisinger Schulen erfasst. Kaum eine Klasse, die noch voll anwesend ist.

Freising – In der Früh stehen die Telefone in den Schulsekretariaten nicht mehr still. Immer wieder melden sich Eltern, die ihre Kinder abmelden. Zwar ist ein Anstieg von Krankheiten um diese Jahreszeit nichts Ungewöhnliches, im aktuellen Ausmaß allerdings schon, wie Schulleitungen aus Freising berichten.

Nicht nur kleine Kinder sind betroffen

„Momentan sind zirka 15 Prozent der Kinder krankgemeldet und zu Hause“, berichtet etwa Sabine Jackermaier, Leiterin der Grundschule am SteinPark. Manche Klassen erwischt eine Krankheitswelle heftiger, andere Klassen sind nur leicht tangiert. „Momentan ist tatsächlich keine der Grundschulklassen in Vollbesetzung anwesend. Einmal waren in einer Klasse sogar 57 Prozent der Kinder krank, also deutlich über die Hälfte.“

Nicht nur kleinere Kinder sind von der Krankheitswelle betroffen. Hohe Abwesenheitszeiten meldet auch Andrea Bliese, Leiterin des Camerloher-Gymnasiums. Inklusive Oberstufe fehlten am Dienstag 125 Schülerinnen und Schüler von 859. Das sind 14,5 Prozent.

Husten, Schnupfen und Erbrechen

Die Eltern sind zur Angabe des Krankheitsbildes nicht verpflichtet. Die Symptome, die dennoch gemeldet werden, sind dabei unterschiedlich, reichen von hohem Fieber über starken Husten und Schnupfen bis zu Erbrechen. „Manchmal ist es auch eine Kombination aus allem“, teilt Jackermaier mit.

Erkältungswelle in Freising hat auch etwas Gutes Die Erkältungswelle hat auch etwas Gutes. Ärztesprecher Georg Miedl sagt: Die derzeitigen Infektionen führen zu höherer Immunkompetenz.

Am Camerloher sind grippale Infekte der Hauptgrund, den die Jugendlichen beziehungsweise ihre Eltern bei der Krankmeldung angeben – „wobei ich davon ausgehe, dass uns Corona-Infektionen nur noch selten gemeldet werden, seit die Isolationspflicht entfallen ist“, meint Bliese. Ein weiterer großer Posten seien Magen-Darm-Infekte. Durchschnittlich fehlen die Kinder am Camerloher derzeit drei bis fünf Tage. „Allerdings gibt es auch längere Fehlzeiten“, betont die Schulleiterin. „An geregelten Betrieb ist also nur sehr eingeschränkt zu denken.“

Immer mehr Lehrkräfte fallen ebenfalls aus

Und es kommt weiter knüppeldick. „Mittlerweile schnappen die Lehrkräfte die Krankheiten der Kinder auf, und immer mehr Kollegen und Kolleginnen sind krank“, sagt Jackermaier. „Momentan können wir das Ganze noch stemmen. Aber gefühlt ist kaum mehr von den Lehrkräften hier, der nicht schon zumindest leichte Erkältungssymptome hat.“

Am Camerloher meldeten sich allein an einem Tag elf Lehrkräfte krank oder konnten nicht unterrichten, weil ihre Kinder krank sind. „Weitere Lehrkräfte waren zuvor schon krank und sind es noch“, teilt Bliese mit. Insgesamt fehlen aktuell 15,5 Prozent des Personals.

Die Schulleitungen bitten Eltern um verantwortungsvolle Entscheidungen im Umgang mit kranken Kindern. „Da gibt es eine Faustregel, die schon immer gegolten hat: Kranke Kinder bleiben zu Hause, gesunde gehen in die Schule“, bringt es Sabine Jackermaier auf den Punkt. „Wir reden hier nicht von einmaligem Niesen oder einem gelegentlichen Husten. Aber Kinder, die ständig husten oder permanent eine laufende Nase haben, gehören ins Bett.“

Die Maske würde jetzt wieder sehr helfen

Bliese weist darauf hin, dass die Kinder symptomfrei sein müssten, wenn sie in die Schule kommen. „Das ist aber nicht praktikabel, weil derzeit fast alle erkältet sind.“ Sie kritisiert, dass Eltern Kinder, die sich „einigermaßen“ fühlen, in die Schule schicken würde, weil es für sie „praktischer“ sei. Ebenfalls wenig hilfreich sei es, dass Corona-Infektionen nicht mehr mitgeteilt werden müssten, und auch keine Masken mehr getragen würden. Das befördere Ansteckungen aller Art. Denn: „Die Maske würde gegen jegliche Infektion schützen, nicht nur gegen Corona.“

