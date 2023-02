Vöttinger bezweifeln den Erfolg der Freisinger Westtangente

Klagen über neuerliche Zunahme des Verkehrs und den Lärm durch die Entlastungsspange

In Vötting gibt es Klagen über neuerliche Zunahme des Verkehrs und den Lärm durch die Westtangente. Ist sie doch kein Erfolg?

Freising – Zuviel Verkehr, Verkehrslärm und ein fehlender Supermarkt: Bei der Bürgerversammlung für den Ortsteil Vötting am vergangenen Donnerstag im Gasthaus Lerner wurde schnell klar, wo die Vöttinger der Schuh drückt. Auch an den Erfolg der Westtangente wollten so manche der rund 50 anwesenden Bürger nicht mehr so recht glauben, denn der Verkehr vor der Haustür nehme wieder deutlich zu. Hier hofft Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher allerdings zügig auf eine Lösung.

Verkehr wie vorher?

Ein Gast machte es am Mühlenweg/Vöttinger Straße fest, denn dort herrsche inzwischen wieder ein Verkehrsaufkommen wie eh und je. „Kurz nach der Öffnung der Westtangente war es deutlich weniger, aber jetzt ist es eigentlich wie vorher“, sagte der Vöttinger. Seine Erklärung des zunehmenden Verkehrs: „Die Leute nehmen den bequemeren Weg.“ Seine weitere Beobachtung: „Auch an der Karlwirtkreuzung stehen wieder so viele Lastwagen wie früher.“

Seine logische Frage: „Für was haben wir dann jetzt die Westtangente überhaupt?“ Um allerdings die Durchfahrten etwa von Lkw wie an der Karlwirtskreuzung per se zu reglementieren, bedürfe es laut Eschenbacher erst einer Art Tausch-Aktion, denn noch führe eine Staatsstraße durch Freising, für welche die Stadt noch keine Einschränkungen verhängen dürfe. Das werde erst möglich, wenn die Westtangente zur Staatsstraße werde und die vom Verkehr überlastete Straße innerorts zur Kreisstraße.

Am Weihenstephaner Berg zieht sich der Lärm hoch

Aber auch in puncto Geräuschpegel sorgt die Westtangente für Ärger. „Am Weihenstephaner Berg zieht halt einfach der Lärm hoch“, lautete die Beschwerde eines Anwohners. Ein Grund dafür seien wohl unter anderem unterschiedliche Geschwindigkeitsbegrenzungen vor, im und nach dem Tunnel. Was sich der Bürger wünschen würde: „Durchgehend 60 Stundenkilometer in diesem Bereich.“ Ein grundsätzliches Problem, das immer wieder angesprochen wurde, sind zudem fehlende Gehwege in Vötting und ein hohes Raser-Potenzial.

Im ersten Teil der Versammlung hatte OB Eschenbacher von der neuen Vöttinger Grundschule geschwärmt, später hakte eine Zuhörerin hier kritisch nach. Der Pausenhof der alten Schule sei vor dem Umzug nicht mehr nach der Schule für die Vöttinger Kinder frei zugänglich gewesen. Ihre Frage: „Wie wird das dann in der neuen Schule geregelt?“ Eschenbacher: „Es ist nicht geplant, diesen nach der Schulzeit zu öffnen:“ Seine Erklärung: „Wegen Vandalismus und Ähnlichem.“ Aufgrund seiner nachgesetzten Nebenbemerkung „früher lief es halt besser“, fühlte sich dann allerdings ein Vöttinger auf den Schlips getreten. Er wollte von Eschenbacher wissen, ob er das jetzt wirklich ernst meine. „Das war eine saloppe Bemerkung, verstehen sie keine Ironie?“, so die Reaktion des OB.

Bäckerei statt Aldi

Ein anderer Wunsch der Vöttinger: ein größeres Lebensmittelgeschäft, etwa ein Aldi. Mit einer Supermarkt-Zusage konnte Eschenbacher nicht dienen, aber mit einer kleinen Bäckerei, die seines Wissens wohl bald im ehemaligen „Franzosenstadl“ öffnen soll. Was er aber zu bedenken gab: „Mit einem großen Discounter in Vötting würden das auch wieder ein zusätzliches Verkehrsaufkommen schaffen – und genau das wollen wir ja nicht.“

