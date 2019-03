Vöttinger Schule in Freising darf wachsen - und bald geht‘s los

Jetzt geht’s los in Vötting: Demnächst startet das Vergabeverfahren für die Sanierung und die Erweiterung der Grundschule.

Freising – Um die prognostizierten Schülerzahlen und die Ganztagsbereiche unterbringen zu können, muss die Grundschule mit ihren derzeit 13 Klassen saniert, umstrukturiert und erweitert werden. Dazu sind Umbauten im Bestand und ein Erweiterungsbau vorgesehen. Dazu sollen Turnhalle und Aula abgebrochen und durch den Neubau einer Doppelturnhalle, mehrere neue Unterrichts- und Fachräume sowie eine neue Aula ersetzt werden.

Am Ende werden 16 Klassenzimmer sowie ein Ganztagesbereich für zehn Gruppen zur Verfügung stehen. Ob eine optionale Erweiterung auf 18 Klassenzimmer jetzt oder erst später durchgeführt wird, soll eine Wirtschaftlichkeitsprüfung ergeben.

Weil die Maßnahmen grundsätzlich während des laufenden Schulbetriebs umgesetzt werden, müssen in einem ersten Schritt Aula und Turnhalle abgebrochen und der Erweiterungsbau hergestellt werden, in den die Schüler dann umziehen können, so lange der Bestandsbau umgebaut wird. Weil in dieser Zeit keine Turnhalle zur Verfügung steht, ist die Errichtung einer temporären Halle angedacht.

Die Baugenehmigung könnte im Februar 2021 folgen

Wichtig: Die festgelegten Baukosten müssen eingehalten werden. Und die liegen, so wurde erläutert, für die Erweiterung bei 26,9 Millionen Euro, für die Sanierung des Bestands bei 5,1 Millionen Euro und für die Interimsturnhalle bei 500.000 Euro, was nach Adam Riese einen Kostenrahmen in Höhe von 32,5 Millionen Euro bedeutet. Freilich: Kostenrisiken, Baugrund- und Wetterrisiken sind darin ebenso wenig enthalten wie baubetriebliche und andere Risikofaktoren.

Auch eine Terminschiene wurde im Kulturausschuss genannt: Nach Abschluss des jetzt in die Wege zu leitenden Vergabeverfahrens für die Planungen soll Ende Juli das durch eine Jury ausgewählte Planungsteam beauftragt werden. Damit wäre ein Projektbeschluss im Sommer 2020 möglich, die Baugenehmigung könnte im Februar 2021 erfolgen, Baubeginn wäre dann Mitte 2021 denkbar. Man rechnet mit einer Bauzeit von 27 Monaten, sodass die Inbetriebnahme von Erweiterungsbau, Turnhalle und saniertem Bestandsgebäude im Jahr 2023 erfolgen könnte.

