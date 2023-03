„Der Wechsel wird spürbar sein“: Neue Festwirtsfamilie will Freisinger Volksfest eigenen Stempel aufdrücken

Von: Manuel Eser

„Herzliches Servus“ Die neue Freisinger Festwirtin Nadine Mörz wurde am Montag von OB Tobias Eschenbacher (r.) und Festreferent Anton Frankl vorgestellt. © leh

Das Freisinger Volksfest bekommt einen neuen Festwirt - besser gesagt eine ganze Festwirtsfamilie. Die wurde nun im Rathaus vorgestellt.

Freising – Der neue Festwirt ist eine Festwirtsfamilie: Die Familie Mörz stammt aus dem Allgäu, führt ihren Festzeltbetrieb bereits in dritter Generation, mischt sogar bei Events in Mallorca mit und will nun auch dem Freisinger Volksfest langfristig ihren Stempel aufdrücken.

Mit einem „herzlichen Servus“ stellte sich Nadine Mörz im Rahmen einer Pressekonferenz im Rathaus vor, die gemeinsam mit ihrem Vater Jochen und ihrem Bruder Andreas das kommende Freisinger Volksfest zu einem tollen Erlebnis machen will. „Wir freuen uns sakrisch, da sein zu dürfen.“ Den Vertrag, den die Festwirtsfamilie mit der Stadt Freising abgeschlossen hat, läuft über drei Jahre.

Nachfolger gefunden, Sisyphusarbeit beendet

Damit hat Stefan Klopfer, Chef des Ordnungsamtes, seine „Sisyphusarbeit“, wie er die Suche nach einem Festwirt genannt hatte, erfolgreich zu Ende gebracht. Wie berichtet, hatte der bisherige Festwirt Ludwig Tauscher nach zehnjähriger Ära seinen Abschied verkündet. Corona, steigende Energiekosten und Personalmangel hatten ihn zuletzt zermürbt.

Viel Euphorie hingegen versprühte Nadine Mörz, die für das Festprogramm zuständig ist. „Ich werde Beliebtes nicht abschaffen“, betonte sie. So versprach sie, der in Freising beliebte Band „Dolce Vita“ nach guter Tradition eine Bühne zu bieten. „Wir wollen ja nicht geteert und gefedert werden“, meinte sie augenzwinkernd. Die Familie werde aber auch Partybands und Kapellen nach Freising holen, die hier bisher nicht gespielt haben.

Generell werde die Familie von der Gestaltung des Zelts bis zur Würzung der Hendl dem Fest einen eigenen Stempel aufdrücken – in Zusammenarbeit mit den Brauereien und den Organisatoren der Stadt, wie Nadine Mörz betonte: „Der Wechsel des Festwirts wird spürbar sein.“

Freisinger Volksfest 2023 von 1. bis 10. September

Willkommen geheißen wurde die Festfamilie nicht nur von Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher und Festreferent Anton Frankl, sondern auch von Martin Plank, Kaufmännischer Leiter der Staatsbrauerei Weihenstephan, der auf eine lange Zusammenarbeit hofft. Das diesjährige Volksfest findet von 1. bis 10. September statt. Wie üblich werden die Biere des Hofbrauhauses und Weihenstephan mit dem Wechsel am Volksfestmittwoch ausgeschenkt. Dieses Jahr startet die Staatsbrauerei Weihenstephan.

Einen Wunsch Richtung Festwirte und Brauereien äußerte Eschenbacher: „Auch wenn die Branche stark erschüttert ist, wäre es schön, wenn wir den Bierpreis stabil halten können.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.