Volle Kindermusical-Vorstellung: Die drei Fragezeichen fangen die „Musikdiebe“ in Lerchenfeld

Mit sehr viel Herzblut ging Kirchenmusiker Norbert Huber (hinten r.) an die Umsetzung heran, was sich in der Choreografie der einzelnen Ensembles und im gesamten Ablauf zeigte. © Michalek

Der St.-Lantpert-Kirchenmusiker Norbert Huber landet mit dem Kindermusical „Musikdiebe“ in Lerchenfeld einen großen Erfolg.

Freising – Was machen Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews in Freising, besser gesagt in Lerchenfeld? Natürlich: Sie ermitteln – und zwar in einem äußerst mysteriösen Fall. So ging für alle Fans der Kult-Serie „Die drei Fragezeichen“ in Freising ein großer Traum in Erfüllung, nämlich die Umsetzung des Musicals „Musikdiebe“ durch die Kindermusical-Werkstatt St. Lantpert. Damit holten 45 Nachwuchs-Schauspieler das fiktive Rocky Beach nach Lerchenfeld – und das höchst erfolgreich.

Die drei Fragezeichen ermitteln nach einem Song-Dieb - mit Überraschungsgästen

Im Pfarrheim St. Lantpert noch einen freien Platz zu ergattern, war am vergangenen Sonntag eigentlich unmöglich. Der Andrang war nämlich ein gewaltiger, denn knapp 200 Gäste wollten die drei Nachwuchs-Detektive bei ihrer Suche nach den gestohlen Songs begleiten. Dabei gab es auch noch eine Überraschung obendrauf, nämlich das Auftreten der „Die drei Ausrufezeichen“.

Jungs und Mädchen ermitteln gemeinsam

Den Grund erklärte der musikalische Leiter des Events Norbert Huber dem FT: „Die Mädchen wollten unbedingt die drei Ausrufezeichen dabei haben, also haben wir das Stück einfach erweitert.“ Zur Erklärung: Während die drei Fragezeichen männlich sind, wurde mit den drei Ausrufezeichen eine weibliche Detektiv-Crew erschaffen. Tatsächlich war das ein geschickter Schachzug, denn gerade dieses Spiel zwischen den beiden Ermittler-Truppen war charmant und äußerst gekonnt auf die Bühne gebracht.

Tolle Choreografie und perfektes Casting

Was Huber auf jeden Fall auch attestiert werden muss: Er ist mit sehr viel Herzblut an die Umsetzung herangegangen, was sich in der Choreografie der Ensembles und dem gesamten Ablauf zeigte. Und auch für das perfekte Casting muss Huber Respekt gezollt werden, weil er eben sehr punktgenau die beiden Detektiv-Trios besetzen konnte. Dabei glänzten Jakob Siegert, Daniel Schupp und Isabella Schupp als die drei Fragezeichen, wie auch Megan Koch, Karlotta Heine und Laura Nagy als die drei Ausrufezeichen – mit viel Spielfreude und der Liebe zum sprachlichen Detail.

An die 200 Gäste, meist Familien mit ihren Kindern, durften dann die zwei Detektiv-Trios begleiten bei ihrer geheimnisvollen Suche nach den Lieder-Dieben, die einem Superstar immer den neuesten Hit vor der Nase wegschnappen.

Mutter-Tochter-Gespann begeisterten das Publikum

Mit dabei waren in Lerchenfeld freilich auch Tante Mathilda und Onkel Titus, bekannt aus der Krimi-Reihe – wie auch zwei Sängerinnen, die das Publikum aus den Stühlen rissen: Clara Sobelatis und Zoe Naori, die ein Mutter-Tochter-Gespann spielten und Songs auf die Bühne brachten, die ebenso gut auf eine Konzertbühne gepasst hätten. Oder anders gesagt: Die beiden jungen Frauen sollten viel öfter die Freisinger Musikszene mit ihrem Talent bereichern.

Großartiger Schlussapplaus

Zur Lösung des Falls und einem Happy End trug übrigens ein Vogel bei – sozusagen als Hommage an den vielleicht bekanntesten Fall der drei Fragezeichen, nämlich der „Superpapagei“. Super war dann auch der Schlussapplaus, der in Standing Ovations endete. Kein Wunder: Huber und die Kinder haben es mit links geschafft, Flair und Atmosphäre der sehr bekannten Krimi-Reihe (als Bücher sowieso, aber auch als Hörspiele) nach Lerchenfeld zu holen.

Von Richard Lorenz