Volle Rikscha-Fahrt voraus: Freisingerin bietet besondere Stadtführungen an

Von: Magdalena Höcherl

Volle Fahrt voraus: Stadtführerin Diana Melzer bietet nicht nur Touristen, sondern auch Einheimischen – und hier Redakteurin Magdalena Höcherl – die Gelegenheit, Freising via Radl-Rikscha zu erkunden. Der Weg führt unter anderem durch die Obere Hauptstraße, aber noch viel weiter. Denn auf drei Rädern lassen sich weitere Strecken zurücklegen als bei herkömmlichen Stadtführungen auf zwei Beinen. © Lehmann

Sie hört auf den Namen „Julius“, ist knallrot und ein Unikat in der Domstadt: Mit dieser Rikscha bietet Diana Melzer Stadtführungen durch Freising an.

Freising – Eine graue Kuscheldecke liegt auf der roten Sitzbank bereit, da der Mai seinem Ruf als Wonnemonat in diesen Tagen noch nicht wirklich gerecht wird. Dazu kommt der Fahrtwind, denn Diana Melzer ist – zugegeben auch dank des Pedelec-Motors – flott unterwegs. Während sie in die Pedale tritt, können zwei Erwachsene bequem auf der überdachten Bank vor ihr sitzen und die Domstadt an sich vorbeiziehen lassen.

Leidenschaftliche Fahrradfahrerin

Seit April bietet die 39-Jährige, die hauptberuflich als Apothekerin arbeitet, als erste Rikschafahrerin der Domstadt mit ebendiesem Gefährt Führungen durch Freising an und verbindet so mehrere Leidenschaften: „Ich liebe es, draußen zu sein, zu radeln und Menschen meine Heimatstadt zu zeigen“, sagt Melzer, die nebenberuflich seit eineinhalb Jahren als geprüfte Stadtführerin in Freising tätig ist.

Die Rikscha hat sich die gebürtige Freisingerin bereits vor zwei Jahren zugelegt. Über ihren Lebensgefährten, ebenfalls ein passionierter Radler, kam sie mit dem Berufsverband der Münchner Rikschafahrer/-innen e. V. in Kontakt. So entstand die Idee, das Gefährt nicht nur privat mit Partner und Kind, sondern auch im Rahmen der Stadtführungen zu nutzen.

Für 80 Euro zeigt Melzer ihren Passagieren innerhalb von 90 Minuten die schönsten Flecken in Freising. Vorausgesetzt, das Wetter passt, geht’s am Roider-Jackl-Brunnen los durch die Obere Hauptstraße Richtung Veitshof, an der Moosach entlang zur Vöttinger Mühle und dann über Gartenstraße und Isardamm zur Korbiniansbrücke. „Dort hat man einen schönen Blick über die Stadt.“ Wegen der Baustellensituation führt der Weg aktuell zurück über die Parkstraße durch die Untere Hauptstraße, Endstation ist der Marienplatz. „Ich bin allerdings komplett flexibel und gehe gern auf individuelle Wünsche ein. Wenn jemand zum Beispiel gerne durch Neustift gefahren werden will, mache ich das auch“, sagt Melzer. Außerdem hat sie mit der knallroten Rikscha schon Brautpaare kutschiert oder war die Attraktion an Kindergeburtstagen. Für Junggesellinnenabschiede ist sie ebenfalls buchbar. „Ich bin da ganz offen.“

Was ihr besonders gut gefällt, ist das Feedback, das sie unmittelbar auf dem Weg erreicht. Die Fahrgäste – gerade auch jene, die nicht mehr so gut zu Fuß sind – freuen sich über die neue Möglichkeit, die Domstadt zu erkunden. Aber auch die Passanten zeigen sich begeistert von dem speziellen Dreirad. Immer wieder wird gewunken, und wenn es wegen der Arbeiten in der Innenstadt mal wieder ein bisschen enger zugeht, lässt man die Rikscha gerne passieren – und nutzt den Moment, um ein Foto des außergewöhnlichen Fortbewegungsmittels zu schießen. „Man ist auf jeden Fall ein Hingucker“, sagt Diana Melzer und lacht.

Mächtiger Namensgeber

Ein Nebeneffekt der Touren, über den sie dankbar ist: Auch Leute, die sonst eher nicht auf dem Drahtesel unterwegs sind, nehmen zwangsläufig den Blick einer Radlerin ein. Daher sieht Diana Melzer, die selbst seit über acht Jahren kein Auto mehr besitzt, in den Rikschafahrten eine Möglichkeit zum Dialog. „In Freising wird in puncto Radverkehr zwar schon einiges gemacht. Aber es ist noch sehr ausbaufähig.“ Auch dafür ist sie mit „Julius“ auf den Straßen unterwegs.

Übrigens kommt dieser Name nicht von ungefähr: „Wir haben die Rikscha gebraucht gekauft von einem Mann, der Caesar hieß. Da war Julius naheliegend“, erklärt Diana Melzer. Gemeinsam rollen die beiden nun über Freisinger Pflaster – und vermitteln nicht nur allerhand Wissenswertes über die mehr als 1000 Jahre alte Stadt, sondern sorgen auf all ihren Wegen auch für gute Laune.

Weitere Infos und Buchungsmöglichkeiten Weitere Informationen sowie Buchungsmöglichkeiten der Freisinger Rikschatouren von Diana Melzer gibt’s auf rikscha-freising.de.

