„Jetzt riecht es endlich wieder nach Frühling“ - die Freisinger Palmdult macht Lust auf mehr

Auf zwei oder vier Beinen waren die zahlreichen Palmdult-Besucher in der Freisinger „City“ unterwegs. © Michalek

Palmdult und verkaufsoffener Sonntag sorgten für einen regelrechten Ausnahmezustand in der Freisinger Innenstadt - in positiver Hinsicht wohlgemerkt.

Freising - Die fünfjährige Josefina brachte es am Sonntag mit nur einem Satz auf den Punkt: „Mama, jetzt riecht es endlich wieder nach Frühling!“ Zusammen mit ihrer Mutter Marion Kerschbaum waren die beiden aus Kranzberg nach Freising gekommen, um die Palmdult in der Innenstadt bei Kaiserwetter zu genießen. Die Dult mit dem verkaufsoffenen Sonntag lockte derart viele Leute aus dem ganzen Landkreis nach Freising, dass die Stadt zeitweise aus allen Nähten platzte.

So einfach lassen sich einkaufen und essen miteinander verbinden

Ein Vorankommen zwischen der Oberen und der Unteren Hauptstraße war tatsächlich zeitweise nur schwer möglich, denn die Leute aus Nah und Fern waren scharenweise gekommen, um die erste Palmdult seit Pandemie-Beginn wieder in vollen Zügen genießen zu können. Vor den unterschiedlichsten Ständen mit Bratwürsten, diversen Semmeln und Süßigkeiten bildeten sich so lange Warteschlangen, dass durchaus der Überblick verloren gehen konnte, wer eigentlich für was anstand.

Da hatten es die Kinder vor dem kleinen Karussell am Marienplatz schon deutlich einfacher, denn hier hielt sich der Andrang recht in Grenzen, so dass Josefina gleich nochmal eine Runde drehen konnte. „Essen und Einkaufen, heute verbinden wir einfach alles und lassen es uns gut gehen!“ sagte Marion Kerschbaum, die sehr glücklich ist, dass das „normale“ Leben endlich wieder Fahrt aufnimmt.

Popcorn für einen guten Zweck unter die Leute gebracht

Ähnlich sieht das auch Heinrich Märkl von den Johannitern Allershausen, die zusammen mit dem Rotary Club Freising Popcorn für einen guten Zweck gegen eine Spende an die Leute brachten. „Mit dem Geld unterstützen wir das Frauenhaus Freising, den Propshop und natürlich auch die Ukraine-Opfer“, so Märkl. Was er außerdem sehr positiv empfand: „Einige haben Masken auf, andere nicht – keiner wird deshalb dumm angeschaut!“

Vielleicht ein Luftballon zum Mitnehmern? Es ging bunt zu in der Domstadt. © Michalek

Die Zeit nochmal „gscheit“ genießen, das wollten auch Daniel und Julie Denhöfer aus Pfaffenhofen. Das „super Wetter“ und die zahlreichen Stände waren für das Paar nach der langen Pandemie-Pause eine willkommene Abwechslung, vor allem weil ja für die beiden schon bald ein aufregendes Ereignis ins Haus steht. „Wir lassen es uns jetzt noch gut gehen, bevor der Anton auf die Welt kommt“, erzählte Julie Denhöfer, die im Juli Mama wird.

Safado sorgte für Live-Trommelmusik

Als „total ungewohnt“ empfanden auch Alexander und Nicole Mörwald den ganzen Trubel in der Innenstadt, weshalb sie den verkaufsoffenen Sonntag einfach nur zum Shoppen genutzt haben. „Ich hab da ein gemischtes Gefühl wegen Corona“, so Alexander Mörwald, denn die Infektionszahlen seien halt schon sehr hoch.

Das eingefangene Stimmungsbild bei den Besuchern ergab dennoch, dass im Grunde alle einfach nur sehr froh waren, dass die Normalität wieder zurückkehrt und sie bei Live-Trommelmusik der Street-Formation Safado unter der Leitung von Roman Seehon bei einer Tasse Kaffee einen unglaublich schönen Frühlingstag genießen und zugleich noch was Schönes mit nach Hause nehmen konnten. Während sich so mancher für handgemachte Osterdekoration entschieden hat, war der Wunsch von Josefina längst klar: eine Packung gebrannter Mandeln.

Richard Lorenz