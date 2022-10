Von Eifersucht getrieben: Freisinger landet vor Gericht

23-Jähriger verletzt Freundin und zahlt ihr 1000 Euro Schmerzensgeld

Von Eifersucht getrieben, drängte sich ein 23-Jähriger an seiner Ex-Freundin vorbei in deren Wohnung. Jetzt stand er vor Gericht und gab sich reumütig.

Freising - Dass die Beziehung nach wenigen Monaten zerbrach, haben alle beide nicht verkraftet. Das Werben ihres 23-jährigen Freundes wurde der Krankenschwester (22) anscheinend zu viel. Mehrfach trennte sie sich von ihrem Partner, um dann wieder zusammen zu finden.

Dieser Tage im Amtsgericht Freising begegneten sich der in Freising lebende Iraker und die mittlerweile nach Unterfranken verzogene 22-Jährige wohl zum letzten Mal. Wieder mal voneinander getrennt, hatte sich ihr Freund im März und im Mai dieses Jahres gewaltsam Zutritt zu ihrer Wohnung verschafft. Dabei verletzte er sie leicht. Die blauen Flecke spürte sie mehrere Tage. Viel mehr aber schmerzte sie der Umstand, dass der 23-Jährige, für den sie nach wie vor Gefühle hegte, ihr Gewalt angetan hatte. Im Prozess brach die junge Frau in Tränen aus.

Er drängte sich an der Frau vorbei in die Wohnung

Das Paar lebte seinerzeit in Freising. Als Krankenpflegerhelfer-Azubi bezog er ein Einzimmer-Appartement. Sie lebte in einer kleinen Wohnung. Obwohl sie ihm untersagt hatte, ihre Wohnung zu betreten, drängte er sich an der Tür vorbei, nachdem sie ihm geöffnet hatte. Dabei soll er sie beiseite gestoßen haben, sodass sie mit dem Kopf an ein Regal stieß. Die beiden waren wieder mal getrennt, als sie sich bereit erklärte, den Abend des 14. Mai im Nachtcafé zu verbringen – „als Freunde“, wie sie sagte, nicht als Paar. Dass sich die 22-Jährige zu einem anderen Mann gesellte und später wohl auch mit ihm das Weite suchte, gefiel dem Freisinger ganz und gar nicht.

In der Nacht noch muss er versucht haben, sich Zutritt zu ihrer Wohnung zu verschaffen. Als die junge Frau am nächsten Tag zurückkehrte, stellte sie fest, dass die Tür beschädigt war. Abends probierte er es erneut und schob sich schließlich an ihr vorbei. Wo sie die Nacht verbracht hatte, wollte sie ihm nicht verraten. Irgendwann stieß er sie aufs Bett und hielt sie dort fest. Nachdem sich die 23-Jährige endlich befreien konnte und eine Freundin zur Hilfe rief, verbarg sie sich im Flur des Wohnheims.

Von Eifersucht getrieben

Der seit 2015 in Deutschland lebende Angeklagte räumte ein, von Eifersucht getrieben worden zu sein. Die Staatsanwaltschaft klagte ihn wegen einer Reihe durchaus schwerwiegender Straftaten an. Darunter Freiheitsberaubung, Hausfriedensbruch, Körperverletzung und Nötigung.

Obwohl sie die Übergriffe ihres damaligen Freundes noch immer nicht hat verarbeiten können, betonte sie, an einer Bestrafung des Mannes nicht interessiert zu sein. Richterin Tanja Weihönig regte darauf hin an, das Verfahren auf dem Wege eines Täter-Opfer-Ausgleichs zu beenden. Gar so hoch wie aufgrund der schwerwiegenden Anklage zu vermuten wäre, wollte sie den Fall nicht hängen. Mehr als dass ein junger Mann am Überschwang seiner Gefühle verzweifelte, war ihrer Ansicht nach nicht geschehen. Der 22-Jährige erklärte sich denn auch ad hoc bereit, an seine frühere Freundin 1000 Euro Schmerzensgeld zu zahlen. Die Hälfte überreichte er ihr direkt im Anschluss an den Prozess. Sobald die zweite Tranche überwiesen ist, gilt das Verfahren als eingestellt.

Andreas Sachse

