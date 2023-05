Von Träumen, Trance und Filmen mit Tiefgang: Das sind die Träger des Freisinger Jugendkulturpreises 2023

Träume fangen sich nicht von allein: Das ist das Motto des Traumfänger-Kollektivs. Gemeinsam machen die Mitglieder Musik, die zum Nachdenken anregen will. Bei der Freisinger Nacht der Musik sind sie das nächste Mal zu hören. © privat

Die Gewinner des Freisinger Jugendkulturpreises 2023 stehen fest. Das Tagblatt stellt die drei Prämierten vor.

Landkreis – Sie musizieren, komponieren und filmen: Die drei Gewinner des Jugendkulturpreises 2023 stehen fest. Prämiert werden das Traumfänger-Kollektiv, das „Filmteam“ und Komponist Luis Mann. Das Tagblatt stellt die drei Preisträger vor. Fest steht: Um den kulturellen Nachwuchs im Landkreis steht es bestens.

Eine Gruppe, die sich gegenseitig trägt

„Träume fangen sich nicht von allein.“ Daher hat sich im Freisinger Umland das Traumfänger-Kollektiv gegründet, bestehend aus Rappern, Gesangskünstlern, Beatproduzenten, einem DJ und visuellen Künstlern. Die neun, alle um die 20 Jahre alt, wollen ihre Träume verwirklichen – setzen dabei auf Zusammenarbeit.

„Wir sind selber noch auf der Suche nach unserem gemeinsamen Nenner, weil natürlich jeder irgendwo seinen eigenen Weg gehen will“, sagt Adrian Banas, „Was uns aber eint, sind Weltoffenheit, Neugier, Toleranz und Naturverbundenheit.“ Bei ihren Auftritten bei der Freisinger Nacht der Musik oder dem Uferlos Festival wollen die Crew-Mitglieder mit deutschen und englischen Texten ihr Publikum zum Nachdenken anregen, aber auch gute Laune vermitteln. Mit seiner Arbeit und seinem Engagement hat das Kollektiv die Jury überzeugt.

Ein Filmteam, das alles allein stemmt

Das „Filmteam“ setzt sich aus den Camerloher-Gymnasiasten Fabian Hausner, Florian Popp, Louis Stojan, Felix Sczepanski und Sophia Fahrnholz, alle zwischen 17 und 18 Jahren, zusammen. Ihr Ziel ist es, in der Filmbranche Fuß zu fassen – und daran arbeiten sie mit Herzblut. Bisher sind die jeweils 20-minütigen Kurzfilme „Watch out“ und „Green Stripes“ entstanden, zwei Filme, die nicht unbedingt leichte Kost sind.

Haben Großes vor: Das „Filmteam“, bestehend aus Sophia Fahrnholz, Fabian Hausner, Florian Popp, Louis Stojan und Felix Sczepanski, will in der Filmbranche Fuß fassen. Fotos: privat © privat

„Green Stripes“ etwa behandelt das Thema Stalking. Fabian Hausner, der beide Drehbücher geschrieben hat, sagt: „Wir wollen mit unseren Werken eine Botschaft vermitteln und auf gesellschaftliche Themen aufmerksam machen.“ Nach den beiden Thrillern arbeiten die fünf aktuell schon am nächsten Film: einem Drama. „Wir experimentieren gerade mit den Genres und schauen, was uns am meisten liegt.“ Alle Produktionen sind nicht-kommerzielle „Non-Budget“-Filme, die allesamt vom Drehbuch, über die Arbeit am Set bis hin zur Postproduktion ohne externe Unterstützung realisiert werden.

Seine Musik soll die Hörer geistig fordern

Luis Mann aus Freising hat schon früh am Keyboard seine Leidenschaft für die Musik entdeckt. Heute komponiert der 19-Jährige, der 2022 mit dem bayerischen „Jugend komponiert“-Preis ausgezeichnet wurde, selbst klassische Musik im modernen Stil. Den Jugendkulturpreis erhält er für sein Werk „Transe de l’amour“ für Cello und Klavier. „In dem Stück wollte ich das Gefühl von Trance darstellen“, erklärt Luis Mann. Dazu überlegte er sich, wie sich dieser besondere Gefühlszustand in Tönen darstellen lässt – und schrieb auf dieser Basis die Melodie.

Komponiert seine eigene Musik: Luis Mann. © Dirk Daniel Mann Dirk Daniel Mann

„Dafür jetzt eine Auszeichnung zu bekommen, ist sehr schön. Und natürlich freue ich mich, dass meine Stücke dadurch auch bekannter werden“, sagt der Camerloher-Schüler, der nach dem Abitur Komposition und Klavier studieren möchte.

Der Jugendkulturpreis

Die Auszeichnung des Landkreises wird heuer zum elften Mal verliehen. Damit soll künstlerische Betätigung Jugendlicher und junger Erwachsener im Alter bis zu 25 Jahren unterstützt und ihr Wirken einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Die offizielle Preisverleihung – das Preisgeld von insgesamt 1500 Euro wird gedrittelt – findet am Dienstag, 16. Mai, auf dem Uferlos Festival statt – um 18.30 Uhr im Kaffeehaus-Zelt.

