Im Freisinger Camerett gab’s satirische Portionen Löwenzahn und schwedische Popmusik

Teilen

Moderierten den Abend unter anderem auf der Leinwand: Anton Biller und Manuel Huber. © Lehmann

Das Kabarett am Camerloher-Gymnasium kommt nach zwei Jahren Corona-Pause gewohnt bissig und humorvoll zurück. Es gab viele Überraschungen.

Freising – Sein neues Programm „Demaskiert & Ausgetestet“ brachte das Camerett-Ensemble nach zweijähriger Corona-Pause zur Aufführung. Im ausverkauften Kellertheater des Camerloher-Gymnasiums wurde das Comeback des ältesten Schülerkabaretts Deutschlands vom Publikum mit viel Beifall bedacht. Gewohnt bissig nahmen die Gymnasiasten in den selbst geschriebenen Liedern und Sketchen den ganz normalen Schulalltag auf die Schippe.

Das Lied „Ein Traum“, in dem es darum geht, wie es ist, ein Lehrerkind zu sein, brachten Emanuel und Anna Brennich schwungvoll auf die Bühne. © Lehmann

Ein nagelneues Logo wurde der Kult-Serie „Löwenzahn“ verpasst. Statt dem schnell sprießenden „Unkraut“ wucherte da plötzlich ein anderes „Gras“. Auf spannende Entdeckungsreise mit Peter Lustig ging es quer durch das Schulhaus. Nicht vergessen wurden in dem Video auch die Außenanlagen, wie etwa der verwaiste Sport- und Basketballplatz, der zum „Umschlagplatz“ für kopierte Schulaufgabenlösungen geworden sei. Apropos spannend: Richtig knisternd war die Spannung, als sich zwei „Sportreporter“ der schwierigen Aufgabe stellten, den Pausenalltag im Camerloher zu kommentieren. Noch herrsche Ruhe am Platz verriet das Team, das seine Übertragungsstation kurz vor dem Pausengong „live“ vor dem Lehrerzimmer, aufgebaut hatte. „Lehrer und Namen“, auch das war ergiebiger Stoff für einen Sketch. Dass es die Pädagogen oft nicht leicht haben, den Schülern die richtigen Namen zuzuordnen, das wurde ins Absurde getrieben.

Die satirische Rückschau

Zwei Jahre Ausnahmezustand durch das Virus: Welche Auswirkungen das Abstandhalten, Lüften und die Masken auf die Kommunikation in den Klassenräumen haben, brachten die Gymnasiasten mit viel Witz im Sketch „Corona-Probe“ zum Ausdruck. „Bewusstlos, wie? Nein, Wurstbrot habe ich gesagt!“ Dass kleinere oder größere Missverständnisse auch beim Hörtest im Sprachunterricht an der Tagesordnung sind, zeigte der Kabarett-Nachwuchs in der Szene, in der sie eine „Listening-Comprehension“ im Fach Englisch nachspielten.

Freising-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Freising-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Freising – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Der Abstecher

Einen kurzen Abstecher in das Freisinger Rathaus zur Stadtratssitzung gab es nach der Pause. Wie? Moosachöffnung? Da sei man sich doch nicht so ganz sicher, ob man den Mehrheitsbeschluss aus den vergangenen Jahren doch nicht lieber wieder rückgängig machen sollte – zu viele Ratten könnten da aus dem Untergrund kommen. Anleihen an eine Sketch-Parade mit dem Komiker Michael „Bully“ Herbig wurden in der „Camerloher Partnerbörse“ lebendig.

Kurz vor Ende des zweistündigen Programms gab es den Gong, äh den Song, genauer gesagt den diesjährigen Abi-Song. „Gimme, Gimme, Gimme“ war zu vernehmen. Eine schwedische Popgruppe hätte das nicht besser machen können. Viel Applaus gab es von den Gästen, die dicht gedrängt im Kellertheater ohne Lüftung und Fenster saßen. Maria Martin

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.