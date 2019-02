Vor der Einschreibung: An diesen Tagen können sich Eltern die  Kindergärten anschauen

Es ist eine der schwersten Entscheidungen für Eltern überhaupt: Welcher Kindergarten ist der richtige für mein Kind? Eine Hilfe bieten die Tage der offenen Tür in Freising.

Freising – Für Kinder ist es der Eintritt einer neuen Welt: der erste Tag im Kindergarten. Zuvor aber ist es an den Eltern, eine schwere Entscheidung zu treffen: ganztags oder halbtags? Lieber ein städtischer Kindergarten oder doch besser eine alternative Einrichtung? In den kommenden Wochen bieten die Träger der Betreuungsstätten eine Entscheidungshilfe. Bei zahlreichen Tagen der Offenen Tür können sich Eltern Eindrücke von der ganzen Palette an Kindergärten machen und erhalten auch Informationen zu den unterschiedlichen pädagogischen Konzepten. Auch die Krippen, in denen die Allerkleinsten bis einschließlich des dritten Lebensjahrs betreut werden können, präsentieren sich allen Interessierten.

Ein Termin muss dick in den Kalender

Während sich Krippe-Interessenten das ganze Jahr über bei der Stadt anmelden können, findet die Einschreibung für das Betreuungsjahr 2019/20 in den städtischen Kindergärten an einem einzigen Tag statt, den sich betroffene Eltern dick im Kalender eintragen sollten: Dienstag, 12. März, von 8 bis 16 Uhr. Die Informationsveranstaltungen dazu finden bereits Woche statt. Hier die noch kommenden Termine für die Tage der Offenen Tür an städtischen Tagesstätten im Überblick:

. Kindergarten „Seilerbrückl“, Dienstag, 12. Februar, von 15 bis 17 Uhr, Adresse: Auenstraße 23, Tel. (0 81 61) 14 72 55

. Kindergarten „Wetterstein“, Freitag, 15. Februar, 16 bis 18 Uhr, Adresse: Wettersteinring 6, Tel. (0 81 61) 5 42 04 00 (1. Stock)

. Krippe „Wetterstein“, Freitag, 15. Februar, 16 bis 18 Uhr, Adresse: Wettersteinring 6, Tel. (0 81 61) 5 42 04 30 (Erdgeschoß)

. Kindergarten und Hort „Pullinger Regenbogen“, Dienstag, 19. Februar, von 15.30 bis 17.30 Uhr, Adresse: Am Schulweg 12, Tel. (0 81 61) 9 14 90

. Kindergarten „Neustift I“, Freitag, 22. Februar, 16 bis 18 Uhr, Adresse: Ignaz-Günther-Straße 13, Tel. (0 81 61) 6 22 07

. Kindergarten „Sonnenschein“, Freitag, 22. Februar, 15 bis 17 Uhr, Adresse: Alleestraße 4, Tel. (0 81 61) 5 42 01 00

. Kinderkrippe im Kinderhaus „Isarhüpfer“, Montag, 29. April, 15.30 bis 16.30 Uhr, Adresse: Murstraße 36, Tel. (0 81 61) 8 84 97 90

. Kinderkrippe „Traumallee“, Freitag, 3. Mai, von 16 bis 18.30 Uhr, Adresse: Alleestraße 2, Tel. 5 42 06 00