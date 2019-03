Kömpel übernimmt wieder das Ruder der Frauenunion

Sie bestimmt wieder die Geschicke der Frauen-Union (FU) Freising: Christine Kömpel. Und sie schwört ihre Mitglieder auf die Zukunft ein.

Freising – Sie bestimmt wieder die Geschicke der Frauen-Union (FU) Freising: Christine Kömpel. Die Freisingerin und stellvertretende Vorsitzende wurde bei der jüngsten Hauptversammlung der FU im Vöttinger Sportheim zur Nachfolgerin von Heike Kirst gewählt. Gäste waren MdB Erich Irlstorfer, Minister Florian Herrmann, FU-Kreisvorsitzende Monika Hermann und Markus Fleischmann (Vorsitzender JU).

Für Christine Kömpel ist das Amt nichts neues: Sie war bereits in den 90er-Jahre Chefin des Ortsverbands, bevor sie dann in den Stadtrat gewählt wurde. Mit ihr bilden das Vorstandsteam: die drei Stellvertreterinnen Katharina Helmke, Lisa Schelzel und Deborah Walther, die Beisitzerinnen Claudia Irlstorfer, Sabine Winterling, Sonja Fleischmann, Eva Siegmund und Renate Thalhammer-Herrmann. Schatzmeisterin ist Renate Kürzinger, Schriftführerin Isabel Christen.

Auch wenn nicht alle Planungen der vergangenen zwei Jahre durchgeführt werden konnten, so wusste Christine Kömpel doch auch von Höhepunkten zu berichten. Das sei sicherlich der Besuch der ehemaligen Bundestagsabgeordneten Gudrun Zollner, die ein Referat zum Thema Gender Pay Gap hielt, das die unterschiedliche Bezahlung für Männer und Frauen „sehr kompetent, aber auch sehr kritisch“ beleuchtete.

Gut angenommen wurden das Frauenfrühstück sowie der gemeinsame Stammtisch von CSU und FU: „Beide Diskussionsforen sollen auch künftig eine Plattform für Anregungen und Verbesserungsvorschläge sein, die in die politische Arbeit des CSU-Ortsverbands mit einfließen können“, erklärte Kömpel.

+ Treue Mitglieder: MdB Erich lrlstorfer, Staatsminister Florian Herrmann (v. l.) sowie FU-Kreisvorsitzende Monika Hermann (r.) und CSU-Ortsvorsitzuender Jürgen Mieskes gratulierten bei der FU-Jahreshauptversammlung in der Sportgaststätte Vötting (weiter v. l.): Rita Bock (35), Inge Ottowa (30), Christine Kömpel (35), Margit Pfliegel (10) und Eva Siegmund (30). Die Blumen überreichte Junior Max Irlstorfer. © Regler

Zudem gab es auch einen kritischen Blick in die Zukunft: „Wir können es noch besser“, appellierte Christine Kömpel. Die neue FU-Vorstandschaft sei ein gelungener Generationen-Mix aus Alt und Jung und soll die Frauen Union in die Zukunft führen: „Wie müssen eine generationenübergreifende und tolerante Gemeinschaft aus Alt und Jung wollen, diese zulassen und Synergien anstreben.“ Die Freisinger Frauenunion müsse auch weiterhin „eine große Anzahl der Tasten der lokalpolitischen Klaviatur bedienen“, müsse aber auch als „steter Tropfen“ fungieren und „wohldosierte sowie wohldurchdachte Anregungen oder Impulse aus der Basis an die Mandatsträger weitergeben“.

Aber es gelte auch „Themen zu beackern, die uns Frauen gut zu Gesicht stehen“ wie etwa Altersarmut bei Frauen, geschlechtergerechte Altersrente sowie gerechte Bezahlung und Verbesserung der Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte.

Die Vorsitzende Christine Kömpel appellierte zum Schluss eindringlich an alle ihre Mitglieder: „Ich möchte Sie auf einen Ortsverband der FU einschwören, der sich auch künftig wieder als veritable Streitkraft und Teamplayer des CSU-Ortsverbands Freising bewähren will und auch kann.“

Neben dem Rechenschaftsbericht gab es auch Ehrungen am vergangenen Sonntag: Folgende treue Mitglieder wurden ausgezeichnet: 10 Jahre: Margit Pfliegel; Elisabeth Maier. 20 Jahre: Marianne Wall, Inge Fischbeck; 30 Jahre: Gerda Weber, Paula Wildmoser, Eva Siegmund, Inge Ottowa, Heidi Jochner, Theresia Krimmer, Rita Rattenhuber; 35 Jahre: Christine Kömpel, Rita Bock.