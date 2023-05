Vortrag für vogelfreundliche Gärten in Freising: Referentin gibt im Interview erste Tipps

Von: Magdalena Höcherl

Weiß, was Vögel wollen: Verena Rupprecht (LBV). © Privat

Wie kann jeder helfen, die Vielfalt an Flora und Fauna zu erhalten? Antworten liefert eine neue Vortragsreihe des Freisinger Gemeinschaftsgartenvereins „Knollen & Co.“.

Freising – Wie kann jeder einen Beitrag leisten, um die Vielfalt an Pflanzen, Insekten und Tieren zu erhalten und so das heimische Ökosystem zu stärken? Antworten auf diese Fragen liefert eine neue Vortragsreihe des Freisinger Gemeinschaftsgartenvereins „Knollen & Co.“ Zum Auftakt am Samstag, 27. Mai, geht es darum, wie sich Gärten vogelfreundlich gestalten lassen. Im FT-Interview erklärt Referentin Verena Rupprecht vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) in Freising, was die Teilnehmenden erwartet und gibt erste Tipps – auch für die, die keinen eigenen Garten haben.

Freisinger Tagblatt: Frau Rupprecht, warum braucht es laut LBV mehr vogelfreundliche Gärten?

Verena Rupprecht: Es gibt viele heimische Vögel, deren Lebensraum in der offenen Landschaft aufgrund von Gegebenheiten wie Baumaßnahmen oder dem Einfluss der Landwirtschaft immer kleiner wird. Gärten sind theoretisch eine gute Möglichkeit, um das zu kompensieren. Allerdings ist Garten nicht gleich Garten. Es gibt eher wilde Gärten mit Gebüschen, beerentragenden Gehölzen, und Ecken, in denen auch mal das wachsen darf, was landläufig unter Unkraut fällt. Dann gibt es welche, in denen ein Mähroboter alles raspelkurz hält. Und immer wieder findet man auch Steingärten mit weit mehr Grau als Grün. Je nachdem, wie der Garten gestaltet ist, sind verschiedene Vögel zu sehen.

Wer kommt denn so zu Gast in den Garten?

Amsel und Spatz sind zum einen genügsam und kommen zum anderen bei uns ohnehin häufig vor. Die Chancen stehen gut, dass die beiden im eigenen Garten auftauchen und sogar brüten. Andere sind wählerischer: Der seltene Gartenrotschwanz zum Beispiel mag alte Bäume und Obstwiesen. Grundsätzlich gilt: Je mehr verschiedene Gewächse man im Garten hat, desto mehr unterschiedliche Tiere spricht man an.

Was ist das Ziel des Vortrags, den Sie gemeinsam mit zwei Kollegen halten?

Wir möchten einerseits die Vögel vorstellen, die in den heimischen Gärten leben. Andererseits geben wir konkrete Tipps, wie Gartenbesitzer ihre Grünflächen so gestalten können, dass sie das ganze Jahr über genügend Futter und Wasser finden. So viel schon vorweg: Bei wem Holunder, Felsenbirne, Schlehe oder Eberesche wächst, ist bereits auf einem guten Weg. Und natürlich freuen wir uns, wenn wir Menschen dafür begeistern können, bei der bayernweiten Aktion „Vogelfreundliche Gärten“ mitzumachen, die wir zusammen mit dem Bayerische Artenschutzzentrum des Landesamts für Umwelt ins Leben gerufen haben. Wer für Vögel gärtnert, kann sich bewerben, um ganz offiziell mit einer Plakette als „Vogelfreundlicher Garten“ ausgezeichnet zu werden.

Können auch Menschen, die keinen eigenen Garten haben, den Vögeln etwas Gutes tun?

Auch darüber werden wir in unserem Vortrag sprechen. Zum Beispiel geht es darum, wie man auf dem Balkon Vögel richtig füttert. Dabei ist vor allem wichtig, die Futterstelle sauber zu halten, damit sie kein Sammelherd für Krankheitserreger wird. Und nicht vergessen: Wassertränken regelmäßig reinigen! Übrigens: Genau für Menschen, die keinen eigenen Garten besitzen, aber gerne garteln würden, ist ja der Verein Knollen & Co. mit seinen Gemeinschaftsgärten da.

Gut zu wissen Der Vortrag über vogelfreundliche Gärten beginnt am Samstag, 27. Mai, um 16 Uhr im Knollengarten im Bachinger Moos (Vötting, Feldweg hinter derm Studentenwohnheim an der Vöttinger Straße). Zwei weitere Thementage zu Biodiversität auf Streuobstwiesen und Gärten sind bereits in Planung.

