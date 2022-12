Wahlen 2023: Freisinger Kreis-CSU hat Zweitstimmen-Kandidaten gekürt

Im kommenden Jahr finden Landtags- und Bezirkstagswahlen statt. © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

2023 stehen Landtags- und Bezirkstagswahlen in Bayern an. Die Freisinger CSU hat nun ihre Zweitstimmen-Kandidaten gekürt.

Landkreis – Der Kreisvorstand des CSU-Kreisverbands Freising hat in seiner letzten Sitzung die Kandidatenrunde für die Landtags- und Bezirkstagswahl am 8. Oktober 2023 komplettiert. Bereits nomi-niert waren die Direktkandidaten Staatsminister Florian Herrmann, MdL (Landtagsstimmkreis), und Bezirksrat Simon Schindlmayr (Bezirks-tagsstimmkreis). In das Rennen um die Zweitstimmen schickt der CSU-Kreisverband Freising nunmehr Benedikt Flexeder (32, Landtag), den CSU-Ortsvorsitzenden aus Haag, und die CSU-Ortsvorsitzende aus Hallbergmoos, Tanja Knieler (42, Bezirkstag).

Minister Florian Herrmann schreibt: „Benedikt Flexeder, von Beruf Elektriker möchte seine Erfahrungen aus Beruf und Ehrenamt in den kommenden Landtag einbringen und im anstehenden Landtagswahlkampf der jungen Generation im Landkreis Freising Gehör verschaffen.“

Benedikt Flexeder will für die CSU in den Landtag einziehen. © FT-Archiv

Benedikt Flexeder selbst sagt: „Wir stehen vor großen Herausforderungen, die gerade auch junge Familien treffen. Wir müssen die Wirtschaft am Laufen halten, die Energiewende in Zeiten der Energiekrise und gleichzeitig fehlender Fachkräfte vernünftig umsetzen. Hier müssen wir alle gemeinsam anpacken, um die anstehenden Aufgaben zu meistern.“ Die CSU habe bereits in der Vergangenheit bewiesen, dass sie Land und Leute auch durch schwieriges Fahrwasser bringen könne und dabei die Zukunft immer fest im Blick habe. „Hier möchte ich unterstützen, damit der Landkreis Freising auch im nächsten Landtag stark vertreten ist.“

Tanja Knieler bewirbt sich für einen Sitz im Bezirkstag. © FT-Archiv

Tanja Knieler ist Ministerialbeamtin des Freistaats Bayern, derzeit als Referatsleiterin für die Themen Gesundheit und Pflege in der CSU-Landtagsfraktion tätig und in der Gemeinde Hallbergmoos Referentin für Umwelt und Gesundheit: „Die CSU steht für und in der Verantwortung, gestaltet statt verwaltet, das zeigten gerade die vergangenen Wochen und Monate“, erklärt sie. „Gerne will ich meinen Beitrag leisten und für den Bezirkstag kandidieren, um meine Expertise gerade in den Bereichen Gesundheit, Pflege, Soziales und Umwelt einbringen – eben die Themen, die die Menschen bewegen.“ Die Aufstellung der Liste für Oberbayern erfolgt durch den CSU-Bezirksverband im Frühjahr 2023.

2023 stehe eine Richtungsentscheidung für Bayern an, betonte Herrmann. „Wir setzen uns auf allen politischen Ebenen mit Herz und Verstand für unsere bayerische Heimat ein. Gemeinsam mit Simon Schindlmayr, Benedikt Flexeder und Tanja Knieler werde ich um jede Stimme im Landkreis Freising kämpfen und für das Vertrauen der Menschen in uns und unsere Politik werben.“ (ft)