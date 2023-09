Wahlkampf der Grünen mal ganz anders: Cem Özdemir im Freisinger Festzelt

Von: Andrea Beschorner

Das Schlechtreden des eigenen Landes möchte Minister Cem Özdemir der AfD überlassen. © BIRGIT GLEIXNER

Beim Auftritt ihres Bundesministers Cem Özdemir haben die Grünen im Kreis Freising mal schnell einige eherne Regeln für eigene Wahlkampfveranstaltungen über Bord geworfen. Ein Lehrstück der Demokratie.

Freising – Eines war die Veranstaltung am Montag im Freisinger Festzelt unbestritten: laut und unterhaltsam. Und sie war anders, ungewöhnlich. Denn so, wie die Cubaboarischen 2.0 zunächst kubanische und bayerische Rhythmen zu ihrer unverwechselbaren Musik vereinten, so brachten die Gastgeber zusammen, was auf den ersten Blick im Wahlkampf so gar nicht zusammengehört: den Bundeslandwirtschaftsminister der Grünen, Cem Özdemir, mit zwei Vertretern aus der Landwirtschaft. Zwei, die mit Kritik an ihm und seiner Politik in Berlin nicht hinterm Berg hielten. Einer von ihnen, BBV-Chef Ralf Huber, kandidiert gerade sogar für die Freien Wähler für den Landtag. Und so war der Abend am Montag auch ein Lehrstück in Demokratie.

Buhrufe erlaubt

Als pünktlich um 19 Uhr der Moderator des Abends, Grünen-MdL Johannes Becher, auf die Bühne kam, hatten die Cubaboarischen 2.0 die Gäste schon bestens eingestimmt. Der politische Teil des Abends konnte also vor gut gelauntem Publikum beginnen. Zuprosten, Applaus, wenn’s sein muss auch Buhrufe: Alles, was in einem Bierzelt üblich ist, sei erlaubt, wie Becher kurz die Verhaltensregeln des Abends erklärte. „Aber bitte keine Trillerpfeifen.“ Daran hielten sich alle. Buhrufe gab’s nur wenige, wohl vom politischen „Gegner“, hatten doch auch viele Anhänger anderer Parteien den Weg ins Festzelt gefunden.

Und dann arbeitete man sich langsam hoch, von der politischen Basis mit Landtagskandidatin Joana Bayraktar und Bezirkstagskandidat Andi Hauner, über Sabine Bock, die Direktkandidatin für den Bezirkstag, und den Landtags-Direktkandidaten Johannes Becher, über Spitzenkandidatin Katharina Schulze hin zu dem Mann, der in Zeiten der Energiewende und -krise mit eines der wichtigsten Ämter im Bund innehat: Landwirtschaftsminister Cem Özdemir.

Ein paar Seitenhiebe

Die Themen des Abends waren erwartbar: So ging es Johannes Becher um „Klimaschutz, jetzt!“, um die Energiewende und in dem Zusammenhang darum, dass Deutschland sich „unabhängig machen muss von Diktatoren“, es ging um Schulen, die garantieren müssen, „dass kein Kind durchs Raster fällt“. Und immer wieder ging es allen am Mikrofon um Respekt und Anstand, darum, sich nicht von Hass und Neid anstecken zu lassen, sondern „zusammenzustehen, damit die Demokratie gewinnt“.

Bei allen Appellen, überparteilich gegen nichtdemokratische Bewegungen zusammenzustehen, durften bei der Wahlkampfveranstaltung dann ein paar Seitenhiebe auf den politischen Gegner doch nicht fehlen. „Schluss mit dem Herumgesödere und vor allem Schluss mit dem Herumgeaiwangere“, rief Katharina Schulze der Menge zu. „Die Hasser und Hetzer, die Pöbler und die Demokratiefeinde nehmen schon zu viel Raum ein, vernetzen sich, möchten die Demokratie zerstören.“ Und die Aufgabe aller demokratischen Parteien im Land sei es, das nicht zuzulassen. Ihr Appell an CSU und Freie Wähler: „Hört auf zu hetzen, damit stärkt ihr nur die Rechten in unserem Land.“

Politischer Gegenwind

Und dann holte man sich – wahlkampfuntypisch – ganz bewusst Gegenwind auf die Bühne. Josef Schmid von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft machte klar, wie groß die Hoffnungen „an Sie, lieber Landwirtschaftsminister, waren“ und wie enttäuscht viele darüber seien, dass in zwei Jahren so wenig passiert sei, „während sich ein Hoftor nach dem anderen schließt“.

BBV-Chef Ralf Huber ging es etwa um die Finanzierung der von der Bundesregierung geforderten Dinge, und er nannte den Hauptgrund dafür, wieso so viele Bauern das Handtuch werfen: „Weil die große Politik so mit uns umgeht.“

Versöhnliche Töne

Und dann gehörte die Bühne eine Stunde lang „einem der beliebtesten Politiker des Landes“, wie Becher Özdemir anmoderierte. Den nächsten am Rednerpult, der an diesem Abend die Bedeutung der Demokratie ins Zentrum seiner Rede rückte: „Wenn wir anfangen, dem jeweils anderen, dessen Meinung wir nicht teilen, immer gleich die Zugehörigkeit abzusprechen, marschieren wir mit Siebenmeilenstiefeln in amerikanische Verhältnisse, wo die eine Hälfte des Landes mit der anderen nicht mehr spricht“. Tosender Applaus.

Und Özdemir schlug – nachdem er auf die Fragen seiner beiden Vorredner eingegangen war – versöhnliche Töne in Richtung bayerischer Staatsregierung an: „Die CSU hat Großes geleistet für den Freistaat, auch wir Grüne leisten viel Großes für den Freistaat.“ Und neben allen grünen Themen lautete am Ende auch sein Appell: „Lasst uns das Schlechtreden des eigenen Landes denen mit der schlechten Laune überlassen. Das passt zur AfD viel besser, das passt nicht zu uns Demokraten.“ Und dann spielten die Cubaboarischen wieder auf, die Polit-Show war zu Ende, die Party ging weiter.

Applaus im Festzelt, das extra für die Veranstaltung der Grünen nach dem Freisinger Volksfest noch einen Tag länger stand und bewirtet wurde. Das Interesse an dem Abend unter der Überschrift „Cem kommt“ war groß. © BIRGIT GLEIXNER

Die Cubaboarischen 2.0 stimmten die Gäste zwei Stunden vor Beginn des politischen Teils musikalisch ein. © BIRGIT GLEIXNER