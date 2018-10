Grüne wollen den „Traum vom Wechsel“ wahr werden lassen

„Real dreams“ heißt das aktuelle Album von Apollon’s Smile. Dass das Songwriter-Duo aus Freising beim offiziellen Wahlkampfabschluss der Grünen in der Plantage von „wahren Träumen“ singen durfte, war nur logisch. Denn Johannes Becher, der Direktkandidat für den Landtag, und seine Parteifreunde sehen ihre Träume wahr werden. Träume von einem Politikwechsel in Bayern am 14. Oktober.

Freising – Der ganze Abend war als grünes Kulturfest angelegt – mit Vorträgen und Präsentationen von grünen, sozialen und nachhaltigen Projekten, mit Musik von Julia Schröter und Apollon’s Smile, sowie schließlich auch mit einem Bild, an dem rund 15 Menschen unter den Augen von Pepito Anumu mitmalten und das Johannes Becher im Falle seines Einzugs ins Maximilianeum als Erinnerung an diesen Abend und den Wahlkampf in sein Büro hängen wird. Und da war Clown Toni Toss, der mit schwarzen, roten und grünen Bällen eine Polit-Jonglage bot und Becher & Co. in eine ganz besonders knifflige, akrobatische Situation brachte.

Selbstverständlich durften zum Abschluss eines Wahlkampfs, den Becher mit einer 207 Kilometer langen Wanderung durch die 24 Landkreisgemeinden begonnen hatte, die Worte und Reden der Kandidaten nicht fehlen.

Becher griff seine Tour durch den Landkreis auf und spottete über das Raumfahrtprojekt „Bavaria One“ von Ministerpräsident Söder, das dieser in der vergangenen Woche vorgestellt hatte: Söder, wie Major Tom „völlig losgelöst“, „fliegt zum Mars. Wir gehen zu Fuß.“ Das sei eben der Unterschied. Die Menschen, da war sich Becher sicher, seien bereit für den Wechsel in Bayern. Endlich müsse der Klimaschutz vorangetrieben werden, man dürfe Bayern nicht „zubetonieren“ – beispielsweise mit einer dritten Startbahn.

Die Grünen seien die glaubwürdigsten Kämpfer gegen das Projekt im Moos, die Beerdigung der Runway sei „nicht verhandelbar“. Grüne Politik habe schon immer „klare Haltung“ bedeutet – und das zahle sich nun aus.

Auch die anderen drei Kandidaten aus dem „unschlagbar starken Team“, wie Kreisvorsitzender Reinhard von Wittken das Bewerber-Quartett nannte, machten Mut für den Endspurt: Susanne Günther, Zweitstimmenkandidatin für den Landtag, prophezeite, dass am Sonntag „die absolute Mehrheit der CSU Geschichte ist“, und sagte, „die CSU hat alle Chancen vertan“. Deshalb: „Das ist unser Augenblick!“ Siglinde Lebich, die als Direktkandidatin in den Bezirkstag will, betonte, man habe einen sauberen und ehrlichen Wahlkampf geführt und der „Jojo“ sei in den vergangenen Wochen „so richtig heißgelaufen“. Sabina Brosch, Zweitstimmenkandidatin für den Bezirkstag, hoffte, dass man am Abend des 14. sagen könne: „Das ist ja richtig geil.“ Dann sang Apollon’s Smile. Zum Beispiel von „Real dreams“ und von „Change“. Wechsel. Und am Sonntag wollen da alle Grünen mitsingen.