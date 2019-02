Wandergeselle macht Station in Freising: Ein über 300 Jahre alter Brief beweist es

Die Transskription des Handwerksbriefs lautet: „Wir geschworne Vor- und andere Meister eines ehrsamen Handwerks der Schuhmacher, in der Hochf[ürst]l[ichen] Bischöflichen Haupt- und Residenz-Stadt Freysing, bescheinigen hiemit, daß gegenwärtiger Gesell, Namens Joseph Schaffstaller von Daswang gebürtig, so 22 Jahr alt, und von Statur Mither auch Liech braun Haaren ist, bey uns allhier Jahr, 2 Wochen in Arbeit gestanden, und sich solche Zeit über treu, fleißig, still, friedsam und ehrlich, wie es einem jeglichen Handwerks-Burschen gebühret, verhalten hat welches wir also attestiren, und deshalben unsere sammentliche Mit-Meister disen Gesellen nach Handwerks-Gebrauch über all zu fördern geziemend ersuchen wollen. Zur Urkund dessen haben wir gegenwärtige Attestation mit unserm Handwerks-Insigel verfertiget. Geben in der Hochfürstl[ichen] Bischöfl[ichen] Haupt- und Residenz-Stadt Freysing d[en] 3 Hornung [Februar] im Jahre 1773.“ Die Unterzeichner waren Ober-Führer Martin Bleyling, Leonharth Pfleger, die Unter-Führer Bartholome Marx und Michaell Thriller sowie Schafstallers Meister Caspar Raspiller.

