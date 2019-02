Grabschändung in Wang: Was Angehörige finden, ist grausam und traurig zugleich

Auf diesem Friedhof kehrt derzeit kein Frieden ein: Zum dritten Mal wurde ein Grab in Wang geschändet. Die Polizei tappt im Dunkeln.

Wang - Bereits zum dritten Mal hat ein Unbekannter ein totes Tier in einem Grab auf dem Wanger Gemeindefriedhof verscharrt. Wie die Polizei Moosburg berichtet, fanden die betroffenen Angehörigen am Sonntag gegen 12 Uhr in der geschändeten Ruhestätte ein totes Kaninchen. „Die genaue Tatzeit ist derzeit nicht bekannt, sie dürfte aber nicht lange zurückliegen“, schreibt die Polizei.

Auch eine tote Ente lag schon im Grab

Auf dem selben Friedhof in Wang war kurz nach Weihnachten, am 28. Dezember, bereits ein toter Hase in einem Grab entdeckt worden, am 8. Januar eine tote Ente. Die Polizei ermittelt wegen Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der PI Moosburg in Verbindung zu setzen, Tel. (08761) 30180.

