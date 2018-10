Warten auf den Kindergarten: Bau am Freisinger Wettersteinring verzögert sich und stellt Eltern vor Belastungsprobe

Eigentlich hätte der neue Kindergarten am Wettersteinring in Freising Anfang September eröffnen sollen. Doch weil der Bau nicht rechtzeitig fertig wurde, musste der Termin verschoben werden - bereits zum zweiten Mal. Jetzt äußern Eltern erstmals Kritik an der Planung der Stadt.

Freising–Die Kleinen im Kindergarten Gänseblümchen saßen tagelang auf gepackten Kisten. Jetzt kommen die Spielsachen wieder zurück ins Regal. Denn die Kindergartenfusion, die Zusammenlegung der Kindergärten Gänseblümchen und Wettersteinring, verzögert sich, weil das neue Gebäude noch nicht fertiggestellt ist. Der geplante Einzugstermin im September wurde verschoben – zum zweiten Mal. Eine Belastungsprobe für Eltern und das Kindergartenpersonal.

50 auf 18 Meter groß, 7,25 Meter hoch, rund 6700 Kubikmeter umbauter Raum, eine Geschoßfläche von 1800 Quadratmetern. Das sind die Ausmaße des neuen Kindergartens am Wettersteinring. „Bei einem Gebäude dieser Dimension steckt der Teufel buchstäblich im Detail“, sagt die Pressesprecherin der Stadt Freising, Christl Steinhart. Verzögerungen seien da nichts Außergewöhnliches. „Leider“, fügt sie an. Bereits in der Planungs- und Beschlussfassungsphase habe es geheißen, dass der neue Kindergarten am Wettersteinring „bei optimalem Verlauf der Baustelle“ seinen Betrieb im September 2018 werde aufnehmen können. Während man bis zum Richtfest im Mai noch relativ gut im Zeitplan gelegen habe, lief es danach eben nicht mehr optimal. Und jetzt ist sie da, die nicht außergewöhnliche Verzögerung. Zum zweiten Mal.

Eltern kritisieren Kommunikation der Stadt und das ewige Hin und Her

Als Gründe nennt Steinhart „die ehrgeizige und sehr komplexe Verzahnung im Zusammenspiel der unterschiedlichen Gewerke und Firmen“. Dabei gab’s einzelne kleinere Unstimmigkeiten im Bauablauf. Die Folge: ein Dominoeffekt. Eine Firma hängt, die nächste kann nicht mehr termingerecht anschließen, der von Beginn an auf Kante genähte Bauzeitenplan ist hinfällig.

„Es ist auch uns Eltern klar, dass bei so einem Bau nicht alles glatt läuft.“ Anna Wittke fasst das, was die Eltern jedoch wirklich stört, in Worte: „Die Art und Weise der Kommunikation der Stadt Freising – wir Eltern fühlen uns nicht wahrgenommen.“ Anna Wittkes Kinder, drei und fünf Jahre alt, besuchen beide den Wettersteinkindergarten – sprich aktuell, während der Bauphase, die Container an der Johannisstraße.

Seit Februar 2017 sind die drei Gruppen des Wetterstein-Kindergartens übergangsweise in diesen Containern zuhause. Gut eineinhalb Jahre später, Anfang September 2018, hätte das neue Domizil der Kleinen mit insgesamt fünf Gruppen und einer Kinderkrippe eröffnen sollen. Dann gab es kurz vor den Sommerferien einen Elternabend im Rathaus, bei dem die erste Verzögerung verkündet wurde. Nun sollte am 4. Oktober der neue, definitive Startschuss erfolgen. „Wirklich definitiv?“, wollten damals mehrere Eltern wissen. Karl-Heinz Wimmer, im Rathaus zuständig für die Baustelle, beteuerte: „Nach derzeitigem Kenntnisstand“.

Ein Vorschlag der Eltern wurde von der Stadt ausgeschlagen

Das war den Eltern nicht verbindlich genug. Sie machten den Verantwortlichen der Stadtverwaltung beim Elternabend im Rathaus einen Vorschlag: „Wir haben angeregt, die Stadt sollte dem Ganzen einfach einen zeitlichen Puffer geben“, erzählt Anna Wittke. Ein Vorschlag, der allen Beteiligten mehr Planungssicherheit gegeben hätte – hätte man ihn nur angenommen.

Ende September flatterte nun die nächste Hiobsbotschaft in Form eines zweiseitigen Elternbriefs ins Haus: Die Eröffnung wurde erneut verschoben. Der Umzug hätte eigentlich am letzten Septemberwochenende eingeläutet werden sollen. Die Eltern hatten sich bereits Urlaub für die zwei Tage, an dem die Kindergärten geschlossen bleiben sollten, genommen. Und wieder gibt es einen neuen Termin: Montag, 12. November. Am Donnerstag und Freitag davor erfolgt der Umzug, an dem die Eltern nach Möglichkeit die Kleinen zuhause lassen sollten. „Für dringende Betreuungsfälle wird selbstverständlich eine Notgruppe angeboten – es ist nahezu generalstabsmäßig organisiert, durch ein Anschreiben an die Eltern und durch einen Aushang im Kindergarten“, beteuert Christl Steinhart und fügt an: „Dass die Verzögerung weder dem Hochbauamt und der Kindergartenverwaltung noch dem Personal der neuen Kindertagesstätte und schon gar nicht den Eltern Freude bereitet, liegt auf der Hand.“

Ein optimaler Start für die Zwergerl sieht anders aus

Dennoch ist es für Anna Wittke ein Rätsel, wieso sich die Verantwortlichen so unter Druck gesetzt und nicht einen späteren Termin fix gemacht haben. „Dieses Hin und Her ist gerade für berufstätige Eltern schwierig.“ Spontan den Urlaub verschieben könne nicht jeder.

Auch die Übergangszeit in den Containern war organisatorisch kein Kinderspiel. „Da bist du zu Fuß mit zwei Kindern gerne mal 45 Minuten unterwegs“, erzählt die 32-jährige Freisingerin. Der Bus, der dafür eingerichtet wurde, ist dabei keine Entlastung. „Der fährt um 8.15 Uhr. Das bringt Eltern, die ihre Kinder im Kindergarten absetzen und weiter in die Arbeit fahren, gar nichts.“ In der Regel fange man um acht an zu arbeiten – spätestens.

Anna Wittke glaubt, dass die Kleinen, die den Kindergarten schon länger besuchen, das Hin und Her gut wegstecken. Da sind aber noch diejenigen, die gerade neu in den Kindergarten gekommen sind. Die von den Pädagogen akribisch geplante Eingewöhnungsphase zusammen mit den Eltern, die nun in den provisorischen Räumlichkeiten stattfinden muss, ist kaum abgeschlossen, und schon müssen die Kinder wieder umziehen. Ein optimaler Einstieg für die Zwergerl schaut anders aus.