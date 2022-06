Warteschlangen an den Freisinger Zapfsäulen

Von: Manuel Eser

Der Boxenstopp an der Tankstelle dauerte am Mittwoch länger als gewöhnlich. Etliche Autofahrer wollten in den Genuss von vergünstigtem Sprit kommen. © Lehmann

Entgegen der Prognosen kommt der Tankrabatt sofort bei den Autofahrern an. Das zeigt ein Preis-Check im Kreis Freising.

Freising – Allen Unkenrufen zum Trotz sind die Spritpreise am Mittwoch im Landkreis Freising mit der Einführung des sogenannten Tankrabatts deutlich gesunken. Entsprechend viel los war an den Tankstellen.

Mehr los als normal

„Heute war deutlich mehr los als normal – nicht nur am Morgen, sondern den ganzen Tag“, berichtete Eberhard Feldhoff, Betreiber der Ran-Tankstelle in Freising dem FT. Ein Spritpreis-Vergleich unserer Redaktion zeigt: Tatsächlich war der Liter Benzin bei der Ran um 12 Uhr satte 23 Cent billiger als in den Mittagsstunden des Vortags. Der Dieselpreis ging immerhin um sieben Cent zurück.

Der Vergleich

Im Vorfeld hatten etliche Fachleute prognostiziert, dass die politisch beschlossene Senkung der Kraftstoffsteuer – wenn überhaupt – erst nach und nach beim Verbraucher ankommen würde. Tatsächlich aber zeigte der Tankrabatt, den der Bundestag infolge der immensen Preissteigungen seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine beschlossen hatte, sofort Wirkung. An sämtlichen Tankstellen im Landkreis sanken die Spritpreise deutlich (siehe Kasten). Beim Super E 5 kam es in unserem Vergleich zu Senkungen von bis zu 27 Cent (Jet Freising, OMV Hallbergmoos, Total Energies Neufahrn, Esso Langenbach). Beim Diesel verliefen die Preissenkungen hingegen zurückhaltender – bis zu zwölf Cent (Agip Eni, Flughafen).

Ob mit den jetzigen Preissenkungen schon das Ende der Fahnenstange erreicht sei, kann Feldhoff nicht sagen. „Ich habe aber schon das Gefühl, dass zumindest ein Großteil der Steuersenkung weitergegeben wurde.“

Der Fahrlehrer

Nicht zu einer Zapfsäule fuhr am Mittwoch Dirk Dlugosch. Der Fahrlehrer hatte am Mittwoch Prüfungstermine. „Da wollte ich nicht das Risiko eingehen, dass ich den Tank morgens nicht rechtzeitig voll bekomme“ – angesichts längerer Warteschlangen. Überhaupt tritt der Fahrlehrer auf die Euphoriebremse. Er habe beobachtet, dass die Preise in den vergangenen Tagen kräftig angezogen hätten. „Gefühlt sind wir jetzt wieder auf dem Niveau, auf dem wir auch vor zwei Wochen waren.“

