Kein Skandal im Sperrbezirk: Warum es in Freising trotz über 50.000 Einwohnern (noch) keine Prostitution gibt

Von: Helmut Hobmaier

Sicher und kontrollierbar soll die Sexarbeit in Freising ablaufen. Daher soll Prostitution nur in einem begrenzten Bereich erlaubt sein – außerhalb des Sperrbezirks. © Symbolfoto: dpa

Trotz 50.032 Einwohnern gibt es in Freiisng (noch) keine Prostitution. Das liegt an einem reinen Zahlenspiel.

Freising – Seit mehreren Jahren macht man sich in Freising bereits Gedanken, die um eine magische Zahl kreisen: 50 000. Wenn diese Zahl erreicht ist, darf in Städten Prostitution ausgeübt werden. Nun hat man diese Marke laut Stadtverwaltung geknackt. Trotzdem dürfte es noch dauern, bis in Freising das erste Bordell seine Pforten öffnet.

Die magische Zahl ist eigentlich erreicht

Mit Erreichen der magischen Marke soll in Freising eine Sperrbezirksverordnung erlassen werden, die exakt regelt, wo horizontales Gewerbe möglich sein soll und wo nicht – nämlich in eben jenem Sperrbezirk. Prostitution ganz zu verbieten, ist ab 50 000 Einwohnern nicht mehr möglich. Mitte Januar hat die Stadt Freising nun gemeldet, dass mit Stichtag 31. Dezember 2022 in Freising genau 50 032 Menschen ihren Erstwohnsitz haben: Schallmauer geknackt.

Schon hat sich die AfD Freising gemeldet und fordert die „Einführung eines Konzepts zum Umgang mit Prostitution in der Stadt Freising“. Am Donnerstag steht das Thema auf der Tagesordnung der Stadtratssitzung. Der Stadtrat solle dafür sorgen, „dass die nun legale Sexarbeit in einer Form anläuft, die das sonstige Leben in der Stadt nicht beeinträchtigt, aber auch einen möglichst hohen Schutz der Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter gewährleistet“, wie die AfD fordert. Daher sollten jetzt „entsprechende Konzepte erarbeitet und Sperrbezirke festgelegt“ werden.

Ausschlaggebend ist die Zahl des Zensus

Doch der Oberbürgermeister winkt ab. „Für die Sperrbezirksverordnung gilt nicht die Einwohnerzahl des Einwohnermeldeamts der Stadt Freising, sondern die hochgerechneten Zahlen des Zensus, die noch von der 50 000er Marke entfernt sind“, teilte OB Eschenbacher auf Anfrage mit. Tatsächlich stammt die aktuellste Zahl des Statistischen Landesamts vom 30. Juni 2022. Sie liegt bei 49 029. Insofern habe sich „seit letztem März noch nichts an der Sachlage verändert“, sagt der Oberbürgermeister.

Seinerzeit im März, man zählte gerade einmal 49.235 Erstwohnsitze, legte Stadtjuristin Sammüller-Gradl den Freisinger Räten den Stand der Dinge dar. Man werde bei der Regierung anregen, das gesamte Stadtgebiet von Freising zum Sperrbezirk zu erklären und lediglich im Gewerbegebiet Clemensänger Prostitution zuzulassen, erläuterte die Juristin die Quintessenz aller Überlegungen in der Stadtverwaltung.

Was ist in der Zwischenzeit geschehen? Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher berichtet, es habe zwar Gespräche mit der Regierung gegeben, doch die habe klargestellt, sich mit dem Thema erst dann zu befassen, wenn die offiziellen Freisinger Zensuszahlen über 50.000 lägen, was eben noch nicht der Fall sei.

Prostitution soll sicher und kontrollierbar sein

In der Zwischenzeit sei die Stadtverwaltung aber nicht untätig gewesen, wie Eschenbacher berichtet. Es werde gerade juristisch abgeklopft, ob es überhaupt zulässig sei, nur in einem einzigen begrenzen Bereich – in diesem Fall den Clemensängern – Prostitution zuzulassen. Natürlich wäre das wünschenswert, so der OB, weil dadurch das Gebiet besser überschaubar und kontrollierbar wäre. „Wir untersuchen das gerade“, so der OB. Danach werde das Thema in den politischen Gremien diskutiert, dann eine juristisch saubere Regelung ausgearbeitet, diese schließlich der Regierung als Vorschlag vorgelegt – und die erlasse dann die Sperrbezirksverordnung – wenn die Einwohnerzahl laut Zensus bei über 50 000 liegt Was also noch dauern kann.

Bordellprostitution ist die beste Lösung

Die Frage, wie man generell mit dem Thema Sexarbeit umgehen soll, hat in Freising schon so manches Gremium beschäftigt. 2020 bereits wurde ein „Arbeitskreis Prostitution“ gegründet, der das Modell Clemensängerring vorschlug. Dann befasste sich der Ältestenrat mit dem heißen Eisen. Schließlich folgte eine Expertenanhörung, um die Frage zu klären, welche Form der Prostitution die beste und sicherste für die Prostituierten sei. Ergebnis: Am sichersten sei die Bordellprostitution. Sie sei der Wohnungsprostitution vorzuziehen. Und ein Straßenstrich soll auf alle Fälle verhindert werden. Tenor in der Ausschusssitzung vom März vergangenen Jahres: „Wir wollen keine Schmuddelecken produzieren.“

