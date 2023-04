Weg mit den alten Stromfressern! Stadtwerke Freising geben 30 Euro Zuschuss

Beim Kauf neuer Haushaltsgeräte sollte man unbedingt auf den Energieverbrauch achten, raten die Stadtwerke Freising. © pikselstock

Noch ist der Strompreis gedeckelt. Danach allerdings könnte es teuer werden. Sparen kann man vor allem mit neuen Haushaltsgeräten.

Freising - Umso wichtiger, beim Kauf neuer Haushaltsgeräte auf die Energieeffizienz zu achten. Die Stadtwerke Freising sponsern den Kauf neuer moderner Geräte deshalb mit 30 Euro. „Mit energiesparenden Neugeräten kann man sich langfristig viel Geld sparen“, betont Stadtwerke-Sprecherin Nina Reitz.

Stadtwerke Freising geben Zuschuss: Entsorgung von alten Energiefressern

Deshalb gibt es vom städtischen Energieversorger eine Prämie von 30 Euro, wenn man sich ein Kühl- oder Gefriergerät, eine Waschmaschine oder einen Geschirrspüler mit dem Label A, B, oder C (alte Kennzeichnung) oder einen Wäschetrockner oder Elektrobackofen der neuen Klasse A++ kauft. Wichtig: Man muss Kunde der Stadtwerke Freising sein und sowohl die Rechnung über den Neukauf als auch den Entsorgungsnachweis für den alten Energiefresser vorlegen.

Es sei beim Kauf neuer Geräte gar nicht so einfach herauszufinden, wie energieeffizient das zum Kauf stehende Gerät wirklich ist, betonen die Stadtwerke. Bei Waschmaschine oder Spülmaschine hänge es auch damit zusammen, wie viel Wasser im Wasch- oder Spülgang jeweils erhitzt werden muss. Die Stadtwerke empfehlen daher die Broschüre „Besonders sparsame Haushaltsgeräte 2023“, die hier eine gute Orientierung geben soll. Nina Reitz: „Sie hilft dabei, Stromverschwender ausfindig zu machen, bevor man sie sich ins Haus geholt hat.

1300 Euro an Strom gespart in 15 Jahren

Die Verbrauchsunterschiede erscheinen oft nur als Stelle hinter dem Komma. Davon sollte man sich aber nicht täuschen lassen“. Die Stadtwerke liefern dazu zwei Beispiele aus der Broschüre: Die sparsamste Kühl-Gefrier-Kombination mit 300 bis 400 Litern Fassungsvermögen spart gegenüber dem ineffizientesten Modell in 15 Jahren rund 1300 Euro an Stromkosten ein. Der höhere Anschaffungspreis macht sich also bezahlt. Und bei Waschmaschinen summieren sich die Mehrkosten für 20 Liter Mehrverbrauch pro Waschgang über eine Betriebsdauer von 15 Jahren auf 400 Euro.

In der Broschüre sind besonders sparsame Modelle üblicher Bauarten und Größenklassen zusammengestellt. Reitz: „Sie sollen als Orientierung dienen, wenn man auf niedrigen Strom- und Wasserverbrauch achten und einen Beitrag zum Klimaschutz leisten will“. Die Angaben basieren auf Marktdaten von Januar 2023.

Gut zu wissen

Eine Erklärung der neuen EU-Energielabel, Anforderungen an die Reparierbarkeit sowie Tipps, worauf beim Kauf und Betrieb von Haushaltsgeräten zu achten ist, findet man in der Broschüre unter www.freisinger-stadtwerke.de.