Wegen Suppen-Stand: Freisinger Stadtburschen sauer aufs Rathaus

Kochen für den guten Zweck: Seit 13 Jahren versorgen die Freisinger Stadtburschen an den Adventssamstagen Bürger mit schmackhaften Suppen. Vor dem Einsatz am Samstag aber hatte es Ärger gegeben.

Freising– Und genau so lange unterstützen die Männer auch schon die FT-Weihnachtsaktion „Menschen in Not“. Rund 35 000 Euro sind in der Zeit zusammen gekommen. Auch heuer wird der Erlös der Feldküchen-Aktion, die am vergangenen Samstag startete, wieder komplett bedürftigen Menschen zugute kommen. „Weil wir uns unserer sozialen Tradition verpflichtet fühlen“, sagt Vorsitzender Josef Huber. Im letzten Jahrhundert sei der Verein „Freisinger Stadtburschen“ eine Art Krankenversicherung für seine Mitglieder gewesen.

Wenn jemand aufgrund von Krankheit ausfiel, sei der Betroffene 30 Tage lang mit Geld versorgt worden. „Und jetzt engagieren wir uns halt so“, meint Huber und lacht. Von fünf Uhr früh bis spät nachmittags sind rund ein Dutzend Helfer mit Aufbau, Kochen, Ausgabe und weiteren Aufgaben beschäftigt. Etwa 350 Portionen werden an einem Tag an der Feldküche ausgegeben.

Am Samstag stand Kartoffelsuppe mit feinem Speck und Wienerwürstchen auf dem Speiseplan. Puszta- Gulasch und Erbsensuppe wird an den kommenden Adventssamstagen zubereitet werden. Auch wenn die eine oder andere Stammkundschaft am Samstag die Feldküche auf dem angestammten Platz vor der Hypo-Vereinsbank an der Unteren Hauptstraße vergeblich suchte, so führte der verführerische Duft „schnurstracks“ auf die Straßenseite gegenüber.

„Keine Unterstützung von der Stadt“

„Leider haben wir dort, wo wir immer waren, nicht aufbauen können“, bedauerten die Suppenköche. Die fest installierten Sitzgelegenheiten mit Weidenzaun hätten im Wege gestanden. Und von Seiten der Stadt habe es keine Unterstützung gegeben. Doch das hielt die Gäste nicht davon ab, den Stadtburschen ihre Treue zu halten. Wer eine dampfend heiße Suppe löffeln wollte, stand geduldig an der Ausgabe. Bereits um zehn Uhr waren viele Sitzplätze an den Biertischen belegt. Wie die „warmen Semmeln“ gehe alles weg, meinten die Männer. Rotwein und heißer Glühwein konnte noch extra erworben werden.

Was sie sich für nächsten Samstag wünschen? „Dass wir wieder vor der Hypo-Vereinsbank stehen können“, meinen die Stadtburschen einhellig. Und dass man natürlich wieder eine satte Spendensumme an die Aktion „Menschen in Not“ übergeben könne.

Maria Martin

„Engagement trifft auf Wurstigkeit“ - Kommentar von Helmut Hobmaier, Redaktionsleiter des Freisinger Tagblatts:

Nicht mit Ruhm bekleckert hat sich die Freisinger Stadtverwaltung im Vorfeld der Suppen-Aktion der Stadtburschen. Trotz wochenlanger Bemühungen war es nicht möglich, den angestammten Platz freizumachen. Was die Stadtburschen dabei am meisten ärgerte, war der lakonische Tonfall im Dialog mit der Verwaltung: Man habe sich als Störenfriede gefühlt, berichten die Ehrenamtlichen. Offenbar sei man da nicht willkommen. Der Wille, helfen zu wollen, sei in den Amtsstuben nicht erkennbar gewesen. Das Argument: Das Umsetzen der neuen „Innenstadt-Möbel“ sei zu teuer.

So stand man noch am Freitagnachmittag – zutiefst verärgert und mit wachsender Verzweiflung – vor der Frage, wo man denn überhaupt die Suppenküche aufbauen kann. Es fehlte nicht viel und die Stadtburschen hätten hingeschmissen. Letztlich aber war ihnen der Einsatz für Bedürftige wichtiger und man fand, auf engstem Raum, einen neuen Stellplatz.

Zusätzlich zur Suppe haben die Stadtburschen nun eine Einladung an die zuständigen Mitarbeiter der Verwaltung: An den nächsten drei Samstagen mitmachen! Es geht von fünf Uhr früh bis spät nachmittags, es ist eiskalt – aber man ist mit vollem Herzen dabei.