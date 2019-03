Wehmut: Freisinger Taucher verabschieden sich von altem Hallenbad

Servus fresch, pfiat di altes Hallenbad. Während das neue Erlebnisbad in Freising am Freitag eröffnet hat, ist zeitgleich eine Ära zu Ende gegangen.

Freising – Das Hallenbad an der Jochamstraße hat für immer seine Pforten geschlossen. „Auch Schwimmunterricht findet künftig im fresch statt“, berichtet Rupert Widmann vom Hauptamt der Stadt Freising. „Das alte Bad wird stillgelegt.“ Allerdings könne man nicht einfach so zusperren. „Für die benachbarte Turnhalle benötigen wir nach wie vor Heizung Strom und Wasser. Da muss die Infrastruktur nun getrennt werden.“ Wie die frei werdenden Kapazitäten künftig genutzt werden, steht laut Widmann noch nicht fest. Sicher ist: Das Josef-Hofmiller-Gymnasium, zu dem die Turnhalle gehört, geht demnächst in die Obhut des Landratsamts über. Die Gespräche dazu stehen aber noch aus.

Nach den Tauchern kam nicht mal mehr die Putzfrau

Der letzte Verein, der das Becken genutzt hat, war der Tauchclub TSC Seewolf. Pressesprecherin Susanne Bauer-Schramm berichtet: „Nach uns kam niemand mehr – nicht einmal die Putzfrau.“ Wehmütig nahmen die Taucher Abschied von ihrer langjährigen Heimstätte. Seit 1986 trainierten die Seewölfe an der Jochamstraße. „Schnorcheln, Wettschimmen, Zeit- und Streckentauchen – jeden Donnerstag von 21 bis 22 Uhr waren die Seewölfe aktiv“, erzählt Bauer-Schramm. Das Trainingsziel: Fit bleiben für Tauchurlaube im Sommer.

+ Schnorcheln, Schwimmen, Tauchen: Seit 1986 trainierten die Seewölfe im alten Hallenbad an der Jochamstraße. Jetzt wartet das fresch. © Peter Pietsch

Nebenden Seewölfen trainierten auch der TSC Neptun und die Schwimmer des TSV Jahn in der Halle. Sie alle haben das alte Becken nun geräumt – und sehen sich im fresch wieder. Aus Wehmut wird Vorfreude. „Die Erlebniswelt mit eigenem Übungsbecken lässt unsere Taucherherzen noch höher schlagen“, schwärmt Bauer-Schramm. „Auf zu neuen Ufern!“

Neufun: Ob es weh tut, zeigt sich erst

Mit Interesse hat Antonio Campos, Betriebsleiter des Neufahrner Hallenbads Neufun, die Eröffnung des fresch verfolgt. Fürchtet er die Konkurrenz? „Möglich, dass unsere Leute aus Neugier mal nach Freising fahren“, sagt er. „Aber ob uns das weh tut, lässt sich frühestens in einem Jahr sagen.“ Bange ist ihm nicht. „Neufahrn bekommt jedes Jahr 1500 Neubürger.“ Da gebe es genug Zulauf. „Zudem bleiben wir attraktiv.“

