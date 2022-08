Weihenstephaner Gipfelglück mit Bier, Musik und Schmankerl

Von: Andreas Beschorner

Teilen

Keine tierische Hitze sondern perfektes Biergartenwetter: Das lockte am Samstag die Freisinger scharenweise auf den Freisinger Nährberg. © Lehmann

Beim 18. Weihenstephaner Bergfest wurde die weißblaue Lebensart wieder aufs Allerschönste zelebriert. Freising ist halt doch Bierstadt.

Freising – Man saß zwar im Akademiehof, aber es ging gar nicht akademisch zu. Außer, man würde in der weiß-blauen Lebensart eine Wissenschaft sehen. Für die Besucher des inzwischen schon 18. Weihenstephaner Bergfests war das bier- und musikselige Stelldichein am Samstag hoch oben auf dem Nährberg freilich keine Wissenschaft und keine Kunst, sondern der reine Genuss. Denn auch nach zwei Jahren Pandemie-Pause hat man die Gemütlichkeit nicht verlernt und folgte dem Ruf des Berges (und des Bieres) mit großer Hingabe.

Glück mit dem Wetter

Dass den Mutigen das Glück gehört, dieser Spruch hatte sich am Samstag wieder einmal bewahrheitet. Denn die Entscheidung der Verantwortlichen, das Bergfest durchzuführen, wurde mit idealem Wetter belohnt – keine brütende Hitze wie in den Tagen davor, aber auch kein Regen, sondern angenehme 20 Grad und Bewölkung. Entsprechend groß war auch der Andrang – so groß, dass sich bereits gegen 17 Uhr die ersten Besucher die als Ergänzung bereit gestellten Biertischgarnituren holten und aufbauten.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

In einer Art Belagerungszustand befanden sich aber nicht nur die Standl mit kulinarischen Angeboten und bayerischen Schmankerln sowie selbstverständlich die Ausgabestellen für Bier & Co., sondern auch das kleine Kinderkarussell, die Kindereisenbahn, die Hüpfburgen und die Tische für das Kinderschminken. Sie war eben überall zu spüren, die Freude, endlich wieder gemeinsam auf dem Nährberg feiern zu können.

Hier fuhr man nur Erster Klasse: Die Kindereisenbahn war das ganze Fest über ausgebucht. © Lehmann

Zu einer richtigen Feier gehört selbstverständlich auch die richtige Musik: Für den ebenso zünftigen wie weiß-blau gefärbten Auftakt sorgte die Stadtkapelle Freising. Um exakt 18.01 Uhr zog dann der Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr in den Akademiehof ein und gab dort vor der Bühne ein kleines, aber feines Standkonzert, bevor dann am Abend die Sonic Superband mit Bine Heller am Mikro das musikalische Zepter übernahm und ihre Qualitäten als Stimmungs- und Feierband unter Beweis stellte.

Freising, die Bierstadt

Mehr als zufrieden mit dem Besuch war denn auch die Staatsbrauerei. Und dass manch ein Besucher sich am Fanshop mit kleinen und großen Biergläsern von Weihenstephan eindeckte, manch einer auch an der Bierverkostung teilnahm, um sich in die Geheimnisse des Gerstensaftes einführen zu lassen, war nicht nur der Beweis, dass Freising eben doch auch eine Bierstadt ist, sondern verlieh dem Bergfest hoch oben über der Universitätsstadt dann eben doch einen Hauch von Wissenschaft und akademischer Braukunst.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.