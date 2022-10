Stimmung oder Sparkurs? Weihnachtsbeleuchtung stellt Gemeinden vor eine schwierige Entscheidung

Von: Andrea Hermann

Sternschnuppen und Weihnachtsbaum dürfen auch heuer wieder in der Freisinger Innenstadt leuchten. © Lehmann

In Zeiten der Energiekrise stellt sich für die Gemeinden die Frage, ob es heuer eine Weihnachtsbeleuchtung geben soll oder nicht. Die Entscheidung fällt vielen Kommunen nicht leicht.

Landkreis – Die aktuelle Energiekrise zwingt nicht nur Privatleute dazu, Strom und Heizkosten zu sparen, sondern auch die Kommunen. In vielen Gemeinden wurden bereits als erste Maßnahmen die Raumtemperatur in öffentlichen Gebäuden verringert, die Straßenbeleuchtung zurückgefahren und die Beleuchtung von öffentlichen Gebäuden eingestellt. Doch beim Thema Weihnachtsbeleuchtung stehen die Gemeinden vor einer schwierigen Entscheidung: Sollen die Lichter nach zwei Jahren Corona-Pandemie und Einschränkungen heuer ausgeschaltet bleiben, oder setzt man doch auf stimmungsvolle Beleuchtung – und etwas Normalität in dieser schwierigen Zeit?

Einige Mitgliedsgemeinden der NordAllianz, der auch Neufahrn und Eching angehören, wollen heuer auf eine Weihnachtsbeleuchtung verzichten. Nicht aber Neufahrn. Der Kompromiss lautet: In der Bahnhofstraße wird es heuer keine Weihnachtsbeleuchtung geben, auf dem Marktplatz und auf dem Rathausplatz wird diese hingegen schon installiert – Christbaum inklusive.

In Eching ist noch nichts entschieden

In Eching wollte man heuer eigentlich „etwas mehr machen“, berichtete Georg Metz, Referent des Bürgermeisters, von den Plänen, die sonst „nicht so besondere Weihnachtsbeleuchtung“ aufzuwerten. Doch die Energiekrise macht dieses Vorhaben zunichte. Ob der Christbaum vor dem Rathaus wieder beleuchtet wird und ob es darüber hinaus noch Beleuchtung geben wird, „wissen wir noch nicht“. Nur so viel: „Das Thema wird noch ganz genau diskutiert und ist noch nicht abgeschlossen.“

Der Christbaum vor dem Rathaus in Nandlstadt soll heuer wieder für Stimmung sorgen. © privat

In Nandlstadt leuchtet heuer der Christbaum

Klar für eine Weihnachtsbeleuchtung in seiner Gemeinde sprach sich Nandlstadts Bürgermeister Gerhard Betz auf FT-Nachfrage aus. „Wir haben keine so extreme Beleuchtung“, sagte er. Deshalb werde der Christbaum vor dem Rathaus in der Adventszeit wieder leuchten, und auch beim Christkindlmarkt, der an einem Wochenende im Advent stattfindet, werde es eine Weihnachtsbeleuchtung geben. Was die Weihnachtslichter entlang der Marktstraße angehe, liege in der Hand der Geschäfte. Hier entscheide jeder Geschäftsmann selbst, ob er seinen Weihnachtsstern einschaltet. Seine Vorstellung: „Lieber eine Stunde eher abschalten, bevor es gar nichts gibt.“

Freisings Stadtrat Benno Zierer weiß: „Ohne Weihnachtsbeleuchtung gibt’s keine Stimmung.“ Das sahen auch die Mitglieder des Finanzausschusses in der Sitzung am Montag so und stimmten dafür, dass Sternschnuppen und Weihnachtsbaum in der (Vor-)Weihnachtszeit leuchten dürfen.

Der Christbaum als ,Zeichen der Hoffnung’

Als ein „Zeichen der Hoffnung“ bezeichnete Allershausens Gemeinderätin Bianca Kellner-Zotz in der jüngsten Gemeinderatsdiskussion einen beleuchteten Christbaum – gerade in Zeiten wie diesen. Das sahen auch die Kollegen so, und so wird die Weihnachtsbeleuchtung in der Gemeinde angeschaltet und der Christbaum vor dem Rathaus beleuchtet – wenn auch nur von 16 bis 22 Uhr.

Bürgerbefragung in Langenbach

In der Gemeinde Langenbach weiß man, dass Energiesparen das Gebot der Stunde ist. Im neu gegründeten Arbeitskreis „Energiewende und Klimaschutz“ wurde das Thema bereits angesprochen, aber eine Entscheidung darüber, ob es in der Advents- und Weihnachtszeit eine Beleuchtung geben wird und in welchem Umfang, wurde noch nicht getroffen. Vielmehr will man die Bürger in dieser Sache mit ins Boot holen: Im Rahmen einer Umfrage können die Langenbacher abstimmen, ob sie angesichts der Energiekrise eine Weihnachtsbeleuchtung wollen oder nicht. Bis 31. Oktober werden „Anregungen zu einem sinnvollen Umgang mit dem Thema“ entgegengenommen – per E-Mail an sekretariat@gemeinde-langenbach.de.

Auch in Moosburg steht noch eine Entscheidung aus. Aber Geschäftsleiterin Evelyn Stadler geht davon aus, dass man „nicht komplett auf eine Weihnachtsbeleuchtung verzichten“ werde.

Stimmungsvoller Advent in Moosburg

Die Moosburg Marketing eG indes wirbt auf ihrer Homepage bereits für einen „stimmungsvollen Advent“ mit Aktionen und Events. Und weiter heißt es: „Die Weihnachtsbeleuchtung wird an den Abenden für Stimmung in der Innenstadt sorgen.“

In der VG Zolling gibt es laut Geschäftsleiter Eugen Altmann noch „keine endgültige Entscheidung“. In Attenkirchen beschäftigt sich der Gemeinderat nächste Woche mit diesem Thema.

