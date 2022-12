Weihnachtsflair mit Herz: der karitative Freisinger Christkindlmarkt am 3. Adventswochenende

Öffnet wieder seine Pforten: der karitative Christkindlmarkt auf dem Marienplatz. © Aktive City

Auf dem Freisinger Marienplatz geht‘s wieder besinnlich zu: Der karitative Christkindlmarkt findet am 10./11. Dezember statt. Hier gibt‘s alle Infos.

Freising – Es ist wieder soweit: Am kommenden Wochenende startet der karitative Christkindlmarkt am Freisinger Marienplatz. Der Markt wird gemeinsam von Lions Club und Rotary-Club Freising in Kooperation mit der Stadt Freising sowie der Aktiven City Freising als Organisator ausgerichtet, die heuer Unterstützung bei der Betreuung des Markts vom Kulturverein Prima leben und stereo e.V. (PLUS) bekommen.

Die Aktive City meldet: „Viele gemeinnützige Organisationen und Vereine haben im Vorfeld fleißig gebacken und gekocht, gebastelt und gestrickt, sie haben Gestecke und Christbaumschmuck gefertigt und kleine Präsente eingepackt – und bieten alles feil, um den Erlös für karitative Zwecke zu verwenden.“

Buntes Programm für Groß und Klein

Um dem Christkindlmarkt die richtige Atmosphäre zu verleihen, „werden neue, energiesparende Lichterketten die Verkaufsstände illuminieren“. An beiden Tagen gibt es zudem ein buntes Programm mit Musikgruppen, Krippenspiel mit Kindern und Chören (siehe unten).

Für große und kleine Gäste werden im Vorraum des Bürgerbüros Weihnachtsgeschichten erzählt. Mit dabei ist auch die preisgekrönte Hörspiel- und Kinderbuchautorin Cornelia Neudert. Freuen dürfen sich die Besucher auf kleine Geschenke vom Nikolaus. Heuer ist die Aktive City erstmals mit einem Marktstand vertreten und verkauft als Geschenkidee für Unentschlossene, Innenstadt-Einkaufsgutscheine.

Vereine, Initiativen und gemeinnützige Organisationen betreiben mehr als 40 Stände rund um den Christbaum im Herzen der Altstadt. Natürlich gibt es wieder Glühwein und Kinderpunsch, den Rotarier und Lions ausschenken. Die Aktive City schreibt dazu: „Das ist Genuss für wohltätige Zwecke, denn der Erlös wird an soziale und kulturelle Einrichtungen gespendet.“

Fußgängerzone wird eingerichtet

Die Stadt richtet von 7 bis 20 Uhr eine Fußgängerzone ein. Auf den Verkehr muss an diesen beiden Tagen nicht geachtet werden. Autofahrer werden gebeten, die über 3000 öffentlichen Parkmöglichkeiten rund um den Altstadtkern zu nutzen.

Und das ist das Programm: Samstag, 10. Dezember

10 bis 11 Uhr: Eröffnung mit Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher, es spielen die Freisinger Turmbläser

11 bis 12 Uhr: Bläserensemble der Musikschule Freising

11 bis 12.30 Uhr: Weihnachtliche Stadtführung (90 Minuten) – ein Rundgang durch das weihnachtliche Freising inklusive heißem Glühwein pro Person am Christkindlmarkt. Die Teilnahme ist nur mit Anmeldung unter (0 81 61) 5 44 41 11 von Montag bis Freitag (10 bis 17 Uhr) und Samstag (9 bis 13 Uhr) möglich. Treffpunkt ist an der Touristinfo. Gebühr: acht bzw. ermäßigt fünf Euro. Weitere Infos in der Touristinformation.

14 bis 15 Uhr: Bläserensemble der Musikschule, Leitung: Jürgen Wüst

14 bis 15 Uhr: Weihnachtliche Märchen, erzählt von Gabriele Goerge

15 bis 17 Uhr: Besuch des Nikolaus mit Überraschungen für die Kinder.

15 bis 16 Uhr: Die Stadtkapelle startet vom Marienplatz aus eine musikalische Besuchstour durch die Freisinger Innenstadt

16.30 bis 17.30 Uhr: Vokalensemble Cantabile Freising, Leitung: Manuel Hartinger

17 bis 18 Uhr: Freisinger Turmbläser, Leitung: Gerhard Köstler

18 bis 19 Uhr: St. Georgskirche, Palestrinachor, Leitung: Angelika Sutor Sonntag, 11. Dezember

14. bis 14.30 Uhr und 14.45 bis 15.15 Uhr: Weihnachtliche Geschichten, erzählt von der Hörspiel- und Kinderbuchautorin Cornelia Neudert

15.30 bis 16.15 Uhr: Freies Singen: klassische Adventslieder, unterstützt vom Blechbläserensemble der Musikschule mit Jürgen Wüst, Leitung: Roland Goerge. Liederhefte werden kostenfrei verteilt

16.30 bis 17 Uhr: Der Kinderchor der Musikschule und der Kinderchor St. Georg führen zusammen das Weihnachtsspiel „Karawane der drei Könige“ auf und singen Weihnachtslieder.

17 bis 18 Uhr: Die Freisinger Turmbläser sind zu hören. Leitung: Gerhard Köstler Weitere Details gibt es unter www.innenstadt-freising.de.

