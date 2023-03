Weil starke Kinder starke Eltern brauchen: Freisings Kinderschutzbund soll bekannter werden

Von: Magdalena Höcherl

Wir sind die Neuen: Ruth Busch (l.) und Alexandra Maier sind jetzt die beiden Vorsitzenden des Kinderschutzbunds. © Lehmann

Alexandra Maier und Ruth Busch sind die neuen Frauen an der Spitze des Freisinger Kinderschutzbunds. Ihr Ziel: Die Organisation noch bekannter machen.

Freising – Das, was sich in über 40 Jahren etabliert hat, zu stärken und zwischendrin neue Impulse zu setzen: So fassen Alexandra Maier aus Freising und Ruth Busch aus Kranzberg zusammen, wie sie den Kinderschutzbund Freising gestalten wollen. Die beiden Frauen beerben die langjährige Vorsitzende des Kinderschutzbunds, Eva Bönig. Die erste Amtshandlung: mit einem Internetauftritt endlich digital werden. Doch das ist längst nicht alles.

„Grundsätzlich wollen wir alle Eltern unterstützen, die sagen: ,Mensch, ich komm’ grad nicht zurecht, ich bräuchte Unterstützung‘ – und zwar niedrigschwellig und unbürokratisch“, sagt Busch. „Unsere große Stärke ist es, präventiv zu agieren. Wir können Kinder präventiv schützen, weil wir vorab schon den Eltern helfen“, ergänzt Maier. Das ist das Credo der beiden: Nur wenn es den Eltern gut geht, kann es auch den Kindern gut gehen.

Damit das gelingt, hat die Organisation, die im Haus der Vereine am Major-Braun-Weg sitzt, verschiedene Angebote parat. Zum einen organisiert der Kinderschutzbund Einzelfallhilfen. „Das betrifft quasi alle Lebenslagen“, sagt Maier. „Jeder kann sich melden, wir prüfen den Hilfebedarf und können dann je nach Situation finanziell, fachlich oder emotional unterstützen.“ Beispielsweise wenn ein Kind eingeschult wird, aber das Geld nicht für Schulranzen und Co. reicht oder wenn Babynahrung und Windeln dringend benötigt werden. „Wenn es zwickt, sind wir da.“

Kleiderkammer und Nachhilfe

Was Kleidung angeht, ist man ohnehin sehr gut aufgestellt: Im Quartier des Kinderschutzbunds im Haus der Vereine am Major-Braun-Weg 12 gibt es eine Kinderkleiderkammer, die außerhalb der Ferien immer dienstags von 10 bis 11.30 Uhr geöffnet ist. „Dort sind sechs Ehrenamtliche beschäftigt, denn der Bedarf ist da.“ Ohne Anmeldung willkommen sind nicht nur Freisinger, sondern Familien aus dem ganzen Landkreis.

Mittwochs und donnerstags treffen sich im Buchcafé Etappe nachmittags die „Cleverkids“, eine Kooperation des Kinderschutzbunds mit der Caritas sowie der Katholischen Jugendfürsorge. Eine Koordinatorin und zwölf Ehrenamtliche geben Mädchen und Buben von sechs bis 16 Jahren Nachhilfe. Dieses Angebot soll nach Renovierungsarbeiten in den Räumen des Kinderschutzbunds ausgeweitet werden. „Wer Nachhilfe geben möchte, darf sich daher gerne bei uns melden“, sagt Busch. Sie betont ohnehin: „Die Arbeit der Ehrenamtlichen ist von unschätzbarem Wert. Ohne sie funktioniert es nicht.“

Familienpaten und Gewaltprävention

Ein Vorhaben, das eher langfristig zusammen mit dem Landesverband des Kinderschutzbunds sowie dem Jugendamt vor Ort in die Tat umgesetzt werden soll, sind die Familienpaten. Dabei bekommen Familien einen Paten bzw. eine Patin zur Seite gestellt, die einspringt, wenn zum Beispiel Kinder kurzzeitig Betreuung brauchen, weil der eine Elternteil in der Arbeit ist und der andere zum Arzt muss, oder wenn Eltern aufgrund einer Sprachbarriere Begleitung für einen Behördengang brauchen. „Eine Art Leih-Oma-Konzept, das für beide Seiten – Familie und Helfer – charmant sein kann“, sagt Busch.

Angedacht ist außerdem ein Projekt, das den Fokus auf Gewaltprävention legt und Kinder gegen Mobbing stärken soll. „Das Thema, wie wir Kinder in ihrem Umfeld stärken können, liegt uns sehr am Herzen“, betont Maier. Eine entsprechende Kooperation, die im Schulterschluss mit Kindergärten und Schulen realisiert werden soll, sei in Planung.

Grundsätzlich sind die Frauen froh, gemeinsam die Zukunft des Kinderschutzbunds zu gestalten. „Wir ergänzen uns einfach gut“, sagt Alexandra Maier. Denn während die 36-Jährige als ausgebildete Erzieherin und Sozialpädagogin mit Master im Sozialmanagement dementsprechend stärker für den sozialen Bereich verantwortlich ist, liegt der Fokus von Ruth Busch (49) als IT-Expertin mit BWL-Schwerpunkt auf Management, Verwaltung und Organisation. Gemeinsam sehen sie sich gut gewappnet für die Aufgaben, die auf sie zukommen – immer mit dem Fokus darauf, Familien aus dem Landkreis Freising so gut wie möglich zu unterstützen.

Gut zu wissen Wer mehr über den Kinderschutzbund erfahren oder sich ehrenamtlich einbringen möchte, wendet sich per Mail an die Adresse info@kinderschutzbund-freising.de.

