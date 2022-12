Die weiße Massai von Attaching: Lena Schmitt (31) baut Schule in Tansania

Von: Manuel Eser

Sie führt die Kinder zu Bildung: Lena Schmitt aus Attaching baut in Tansania eine Schule, um den Buben und Mädchen einen Weg weg von der Straße zu ermöglichen. Inspiration dafür schöpfte sie 2019 bei einem Freiwilligen Jahr in einer Nursery School in Arusha. Die Kinder auf dem Bild tragen Schuluniform. © Kipepeo Wajanja

Schon als Kind wollte Lena Schmitt den armen Kindern von Afrika helfen. Jetzt hat die 31-Jährige aus Attaching beeindruckende Taten folgen lassen.

Attaching/Arusha – Der Schwarze Kontinent hat Lena Schmitt schon immer berührt, seit sie denken kann. „Wenn ich als Kind im Fernsehen Bilder aus Afrika gesehen habe, habe ich immer Gänsehaut bekommen“, berichtet sie. Schon damals hat sie sich gedacht: „Wenn ich groß bin, möchte ich dort helfen.“

Eigentlich wollte die Attachingerin direkt nach dem Abi nach Afrika. Doch dann bekam sie schneller als erwartet die Zusage für ein Psychologie-Studium. Fünf Jahre arbeitete sie als Psychologin, fand auch Erfüllung in ihrer Tätigkeit, doch Afrika ließ sie nicht los. „2019 habe ich dann den Entschluss gefasst, meinen Job zu kündigen“, berichtet sie. Plötzlich war Zeit da für eine längere Reise.

Lena Schmitt recherchiert im Internet nach Volunteer-Stellen, sieht sich viele Organisationen an. Am Ende fällt ihre Wahl auf die Organisation Step Africa, die in Tansania tätig ist. „Da war ich mir sicher, dass Spendengelder auch wirklich bei den Menschen ankommen.“ Einen Monat lang arbeitet sie in einer Nursery School nahe der Großstadt Arusha mit, in einer Vorschule für Kinder zwischen vier und sechs Jahren. „Die Kinder lernen dort schon die Buchstaben und Zahlen, auch Englisch. Denn das ist das A und O, um später in der Stadt Arbeit zu finden – etwa im Tourismus.“

So vielen Kindern wie möglich helfen

Erfüllt und inspiriert kehrt Lena Schmitt aus Tansania zurück. Sie trägt sich jetzt mit dem Gedanken, selbst eine Schule in Tansania zu errichten. „So viele Kinder stehen auf der Straße und müssen mit Steinen spielen“, berichtet sie. „Ich wollte unbedingt einen Beitrag leisten, daran etwas zu ändern.“

„Schuleinschreibung“: Lena Schmitt hat mit ihrer Koordinatorin vor Ort, Nancy Nashilu (hinten rechts im grauen Shirt), die Daten der Kinder aufgenommen. Anschließend gab es das erste „Klassenfoto“. © Kipepeo Wajanja

Doch so schnell wird nichts aus den Plänen. Der neue Job, eine Führungsposition bei einer Frühförderstelle, fordert sie. Auch die Pandemie macht es eine Zeit lang unmöglich, nach Afrika zu fliegen. Jetzt liegen nicht nur 10 000 Kilometer zwischen Attaching und Arusha, sondern auch Corona. Als sich die weltweite Lage beruhigt, sind es letztlich ihre Familie und Freunde, die ihr den entscheidenden Schub geben. „Ich habe mit meinem Gerede von der afrikanischen Schule so lange genervt, bis sie irgendwann gesagt haben: Dann mach es halt!“, berichtet Lena Schmitt und lacht.

Per Videoschalte führt sie Grundstücksverhandlungen mit Massai-Oberhaupt

Sie nutzt ihre Kontakte zu Step Africa und sucht sich eine deutsche Ansprechpartnerin vor Ort. Denn blauäugig ist sie nicht. „In diesem Land herrscht – auch aus der Not heraus – einfach eine sehr große Korruption“, berichtet sie. „Die Menschen dort können noch so nett sein. Gibst du ihnen Geld, kann es dir leicht passieren, dass sie am nächsten Tag weg sind.“

Mit den richtigen Ansprechpartnern vor Ort geht alles plötzlich sehr fix. Im Sommer 2022 verhandelt sie per Video-Telefonie mit dem Stamm der Massai über den Kauf eines geeigneten Grundstücks in Stadtnähe. Die Gespräche mit dem Oberhaupt laufen erfolgreich. Die Attachingerin erwirbt ein 4,5 Hektar großes Grundstück für einen Kaufpreis von 18 Millionen Tansania Schilling – umgerechnet 7250 Euro.

Das Geld investieren die Massai zum Großteil in den Kauf eines Traktors für den Ackerbau. Das Fahrzeug macht es den Stammesleuten möglich, weitere Strecken nach fruchtbaren Böden abzuklappern, um dort Mais oder andere Früchte anzubauen. So wird allein der Erwerb des Grundstücks zur Entwicklungshilfe.

Der Grundstein ist gelegt: Anfang November besucht Lena Schmitt Tansania, um den Schulbau zu begleiten. Das Motto: „Spread your wings and fly away“. © Kipepeo Wajanja

Im November haben die Bauarbeiten an dem Schulgebäude begonnen, das zwei Klassenzimmer und ein Büro umfassen soll. Rund 120 Kinder erhalten hier bald Unterricht. „Nach unseren deutschen Maßstäben ist das eine riesige Zahl für zwei Räume“, sagt Lena Schmitt. „Aber in Tansania ist das Normalität. Und ich wollte so vielen Kindern wie möglich die Chance geben, in meiner Nursery School unterzukommen.“

Arbeiter sind allein mit Hacke und Schaufel im Einsatz

Wichtig ist es der Attachingerin auch, dass ihre Schule in Zusammenarbeit mit Einheimischen entsteht. „Ich möchte Arbeitsplätze schaffen.“ Es gebe in der Stadt genügend qualifizierte Menschen, die auf Aufträge warten würden: Menschen, die Baupläne zeichnen können, die sich auf Baustellen auskennen, die unterrichten können.

Was es nicht gibt, sind Strom- und Wasserleitungen. Das macht den Bau auf der einen Seite zu einem unkomplizierten Unterfangen, oder wie es Lena Schmitt augenzwinkernd ausdrückt: „Großartig viel falsch machen kann man nicht.“ Andererseits können auch keine modernen Maschinen zum Einsatz kommen. „Die Bauarbeiter sind mit Hacke und Schaufel im Einsatz. Da wird alles mit der Hand gemacht.“ Das Toilettenhäuschen am Rande des Grundstücks besteht aus Plumpsklos.

Eine Photovoltaik-Anlage soll für Strom sorgen

Inklusive Grundstückserwerb kostet die Realisierung der Schule rund 60 000 Euro. Um das Projekt zu finanzieren, gründet Lena Schmitt im August einen Verein: Kipepeo Wajanja. Das ist Swahili, bedeutet „Kluger Schmetterling“ und passt perfekt zum Schulprojekt: „Spread your wings and fly away!“ („Spann deine Flügel und fliege!“)

Schneller als erwartet sammelt sie genügend Spenden für die Realisierung. „Erst haben meine Familie, Freunde und Bekannte Geld gegeben“, berichtet die 31-Jährige. „Dann hat sich das Projekt immer weiter herumgesprochen – bis hin zu Privatpersonen, die sehr viel gespendet haben.“ Auch an Unternehmen tritt sie heran – mit Erfolg. Feine Küchen Eberl sponsert die Schulküche, die Firma Emondo aus Freising eine Photovoltaikanlage, die aufs Dach der Schule kommen soll, wie Schmitt erklärt:„Mir ist es wichtig, dass zumindest Strom für Computer und Drucker im Büro erzeugt werden kann.“

Sie ziehen die Schnüre: Die Bauarbeiter, die zumeist barfuß oder mit spärlichem Schuhwerk arbeiten, müssen ohne Wasserwaage oder anderer Hilfsmittel auskommen. Man sieht hier – Mitte November – schon, wo Fenster und Türen hineinkommen. © Kipepeo Wajanja

Im Januar startet die Schule voraussichtlich. Dafür schuften die Männer auch samstags und sonntags. Die Arbeiter übernachten sogar auf der Baustelle, um sich die Wege aus der Stadt zu sparen und früh morgens schon zum Werkzeug greifen zu können. Von ihrer Koordinatorin vor Ort, Nancy Nashilu, ist Lena Schmitt ebenfalls begeistert: „Sie leistet unglaubliche Arbeit.“ Gemeinsam haben sie im November die Schuleinschreibung vorgenommen und die Daten der Kinder gesammelt. „Für sie ist das ein großes Ding. Sie stehen schon vor der Schule und warten.“

Den ganzen November über begleitet Lena Schmitt den Bau des Gebäudes vor Ort. Die Einheimischen lieben sie. „Anfangs haben die Kinder geschrien oder sind von mir weggelaufen. Sie haben eben noch nie einen weißen Menschen gesehen“, berichtet sie und lacht. „Aber die Frauen haben schnell verstanden, dass ich hinter der Schule stecke, und waren sehr herzlich. Sie haben für mich Freudentänze aufgeführt, mich aus Dankbarkeit mit Schmuck behangen und mich damit in ihren Stamm aufgenommen.“

Die Mamas führen Freudentänze auf

Der kulturelle Austausch ist Lena Schmitt ein Herzensanliegen. Sie möchte gerne Aufklärungsarbeit bei den Einheimischen leisten, etwa in Bezug auf HIV und Verhütung. Und sie will den Frauen behutsam nahebringen, dass Genitalverstümmelung eine klare Menschenrechtsverletzung ist. „Aber das geht nicht von oben herab, sondern nur, indem man mit ihnen ins Gespräch kommt.“

Die Frauen vor Ort sollen aber nicht nur von kulturellen Veranstaltungen profitieren, sondern auch von einer regionalen Lebensmittelausgabe, die ebenfalls auf dem Schulgelände geplant ist. „Das Leben der Massai ist zwar darauf ausgerichtet, sich selbst zu versorgen. Dafür nehmen die Frauen auch weite Wege zu Wasserstellen in Kauf“, erklärt Lena Schmitt. „Aber es gibt kaum noch Wasser, weil es – bedingt durch den Klimawandel – seit Monaten nicht geregnet hat.“

Für die laufenden Kosten benötigt Lena Schnitt Projekt-Paten

Im November hat Lena Schmitt an 140 Mamas 150 Kilo Bohnen und 150 Kilo Reis verteilt. Und sie hat aus der Stadt noch eine ganze besondere Frucht organisiert. „Die Kinder haben eine Wassermelone noch nie gesehen. Und obwohl jeder nur ein kleines Stück bekommen hat, war die Dankbarkeit riesig.“

Wieder zurück zu Hause, steckt Lena Schmitt ebenfalls fast jede freie Minute in ihr Projekt in Tansania. Für sie als Vollzeit-Berufstätige bedeutet das, morgens vor 6 Uhr oder nachts bis 1 Uhr vor dem Rechner zu hocken, Baupläne zu prüfen, die Homepage zu pflegen und sich Finanzierungsmodelle für die Zukunft zu überlegen. Denn auch wenn die Finanzierung des Schulbaus so gut wie abgedeckt ist, müssen doch die laufenden Kosten für Personal und Lebensmittel ebenfalls getragen werden.

Lena Schmitt hat sich für Projektpatenschaften entschieden. Wer die Schule unterstützen will, kann einen monatlichen Beitrag ab 15 Euro leisten. So können unter anderem die Lehrkräfte bezahlt werden, die pro Monat etwa 120 Euro an Gehalt beziehen. „In Tansania ist das ein guter Verdienst“, sagt sie.

Was ist neben einem langen Atem, finanzieller Unterstützung und viel Herzblut noch notwendig, um ein derartiges Projekt zu stemmen? Lena Schmitt muss nicht lange überlegen. „Eine Portion Mut. Daher bin ich für die Unterstützung meines Partners, meiner Familie, Freunde und Arbeitskollegen sehr dankbar.“ Und deshalb bereut sie auch keine Sekunde, ihrer inneren Stimme, die sie seit Kindheit begleitet, gefolgt zu sein. Im Gegenteil: „Es ist das Sinnvollste, dass ich je in meinem Leben gemacht habe.“

Wer das Projekt unterstützen möchte: Weitere Informationen gibt es auf der Homepage des Vereins.