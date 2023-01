Weitere Stolpersteine in Freising: Zwölf neue Gedenk-Täfelchen an Opfer der NS-Krankenmorde

Von: Wolfgang Schnetz

Stolpersteine erinnern an die unschuldig Ermordeten im Nationalsozialismus. Symbolbild © Symbolfoto: Marcus Schlaf

In Freising werden in der nächsten Zeit zwölf neue Stolpersteine verlegt. Sie sollen das Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus aufrechterhalten.

Freising – Die Stolperstein-Initiative zum Gedenken an die Opfer der NS-Terrorherrschaft geht weiter. Zwölf neue Stolpersteine für die Freisinger, die den NS-Krankenmorden zum Opfer fielen, werden momentan verlegt. Erinnert wird an Bartholomäus Bauer, Maria Grassl, Karl Haunschild, Franz Xaver Huber, Anna Hufschmied, Wilhelmine Krippner, Benno Riedl, Emilie Schindler, Lampert Schuster, Ursula Seibold, Rosina Steinecker und Walburga Thalhammer.

Guido Hoyer forschte zu weiteren Opfern der NS-Krankenmorde

Die letzte Stolperstein-Verlegung im Jahr 2021, eine Initiative von Oberstudienrat Andreas Decker vom Camerloher-Gymnasium, galt erstmals einem Opfer der NS-Krankenmorde. Auf der Grundlage von Nachforschungen von Stadtrat und Geschichtsreferent Guido Hoyer werden momentan im Freisinger Stadtgebiet zwölf weitere Steine für Opfer der NS-Krankenmorde in den Boden eingelassen. Die Organisation der Verlegung liegt bei der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA) sowie beim Stadtarchiv Freising.

Eine kleine, offizielle Veranstaltung dazu findet am Freitag, 27. Januar, um 10 Uhr vor dem Anwesen Rindermarkt 20 statt: Stellvertretend auch für die anderen Standorte wird dort der neue Stolperstein für Wilhelmine Krippner enthüllt. Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher und Guido Hoyer gehen auf die Bedeutung der Stolpersteine und das Gedenken an die Opfer der NS-Zeit in Freising ein. Um 19 Uhr hält Dr. Guido Hoyer am 27. Januar einen Vortrag zum Thema „Freisinger Opfer der NS-Krankenmorde“ im Veranstaltungsraum der Stadtbibliothek Freising. Alle Interessierten sind willkommen.

Diejenigen Stolpersteine, die während der Innenstadt-Neugestaltung vorübergehend ausgebaut werden mussten, werden voraussichtlich heuer wieder in die bereits fertigen Pflasterflächen integriert. Sie waren vor dem Ausbau vermessen und fotografiert worden. Dieses Verfahren ist auch für die kommenden Bauabschnitte der Innenstadtsanierung geplant.

Hintergrund zum Stolperstein-Projekt in Freising

■ Die Initiative für die Stolpersteine in der Domstadt ging 2005 von der Freisinger Schülerin Katharina Prokopp aus.

■ In den Jahren 2005, 2007, 2016 und 2021 wurden im Bereich des Stadtgebietes bislang 18 Stolpersteine verlegt, zumeist auf Initiative des VVN-BdA Freising (Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten).

