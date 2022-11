Weniger Verkehr in Tüntenhausen, aber sicherer ist es nicht geworden – Ruf nach Tempo 30

Dank der Nordostumfahrung gibt es weniger Durchgangsverkehr in Tüntenhausen, aber viele Autofahrer, die Tempo 50 nicht einhalten. Das sei ein Unsicherheitsfaktor – vor allem für Kinder, so die Zuhörer. © Lehmann

Bei ihrer Bürgerversammlung klagten die Tüntenhausener über Schnellfahrer – und forderten Tempo 30.

Tüntenhausen – Mit der Fertigstellung von Nordostumfahrung und Westtangente ist der Verkehr in Tüntenhausen zwar weniger geworden. Sicherer sei es für die Dorfbewohner jedoch immer noch nicht – speziell für die Kinder, monierten die Bürger bei der Ortseilversammlung am Mittwoch im Feuerwehrhaus.

Von Richtung Zolling aus werde das maximal erlaubte innerörtliche „Tempo 50“ nicht oft eingehalten. Gerade die Fahrer der MVV-Linien 602 und 603 ließen es „einfach laufen“, wie das ein Tüntenhausener ausdrückte. Die Zufahrt zur Kindertagesstätte des Vereins „Brummkreisel“ liege nicht weit hinter der Bergkuppe im Norden der Ortseinfahrt. Unübersichtlich sei es dort. Das Hinweisschild „Achtung Kindergarten“ sehe man kaum, meinte Ortssprecherin Elvira Wiesheu.

Muss erst etwas passieren?

„Das ist viel zu klein, da gehört ein größeres Schild hin.“ „Tempo 30“ würde er sich wünschen, meinte ein Zuhörer: auf der Ortsdurchfahrtsstraße, der Kreisstraße FS46 vom Norden her bis zur Zellhauserstraße. „Erst wenn’s schon gekracht hat“ oder – schlimmer noch – erst wenn ein Kind an- oder überfahren worden sei, werde die Straßenverkehrsbehörde wohl aktiv, klagte ein anderer Bürger an. In der Ortsmitte, auf Höhe des Wirtshauses, sei das bereits vor Jahren passiert. Erst danach sei die Ampel eingerichtet worden. Ob man nicht als mögliche Verkehrsberuhigung so etwas wie eine Mittelinsel auf Höhe des Kindergartens installieren könne, wurde weiter gefragt.

Man müsse den Streckenabschnitt untersuchen lassen, nahm OB Tobias Eschenbacher zu den Forderungen Stellung. Eine Umsetzung von Tempo 30 könne er „nicht versprechen“. Aus gutem Grund habe sich die Stadt Freising vor kurzem einem Modellprojekt des Deutschen Städtetags angeschlossen, das darauf abziele, dass Kommunen selbst bestimmen könnten, welche Höchstgeschwindigkeit wo gelten solle. Ob diese Forderung von der Regierung allerdings anerkannt würde, sei noch nicht entschieden.

Viel zu flott in Richtung Kreisverkehr

Viel zu viel Gas gegeben werde auch vor dem neuen Kreisverkehr in Erlau, meinte ein anderer Diskussionsteilnehmer. Autofahrer müssten rechtzeitig auf den Kreisverkehr hingewiesen werden. „Mit einem Blinklicht vielleicht?“ Bei Nebel täten sich Ortsunkundige schwer zu erkennen, dass da ein Kreisverkehr komme und sie das Tempo drosseln müssten. Ob der Kreisverkehr nachts nicht ausgeleuchtet werden könne? Die Antwort: „Nur in Ausnahmefällen“. Das neue Artenschutzgesetz der Regierung verbiete die Ausleuchtung aus Gründen des Insektenschutzes, betonte Eschenbacher. Nur wenn es darum gehe, Unfallschwerpunkte zu entschärfen, könne eine Ausnahme gemacht werden.

Es gab auch gute Nachrichten aus dem Rathaus: Tüntenhausen soll, nach den anderen Ortsteilen, in den Stadtentwicklungsplan miteinbezogen werden. Mit der Ortsteilentwicklung soll in den nächsten Jahren begonnen werden. Und: Für die Radwegeverbindung zwischen Tüntenhausen und Erlau sei die Detailplanung am Laufen, informierte Eschenbacher. Im Frühjahr werde man in Zusammenarbeit mit der Ortssprecherin mit dem notwendigen Grunderwerb beginnen. Die Mittel für die Erweiterung des Spielplatzes in Tüntenhausen seien ebenfalls in den Haushalt für nächstes Jahr eingestellt, so Eschenbacher.

Maria Martin

