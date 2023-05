Wenn die Welt für Eltern stehen bleibt: Freisinger Projekt „Leere Wiege“ gibt Halt nach Frühtod eines Kindes

Teilen

Eltern beizustehen nach dem Frühtod ihres Kindes, ist das Ziel von Sylvia Üffing und dem Projekt: „Leere Wiege“. Dazu gehört auch, Kleidung für den verstorbenen Säugling bereitzustellen. © Lorenz

Sylvia Üffing begleitet Eltern, die durch Fehl-, Früh- oder Totgeburt ein Kind verloren haben. Denn: Eltern rutschen in eine Schockstarre in dieser absoluten Ausnahmesituation.

Freising – „Ein Kind wird immer fehlen.“ Nach diesem Satz macht Sylvia Üffing vom Hospizverein Freising eine Pause, während der Regen an die Fenster trommelt. Sie nimmt die kleinen Kleidungsstücke behutsam in die Hand, die sie bei Bedarf in das Krankenhaus mitnimmt und die eine große Bedeutung haben, weil sie ein Stück Normalität wiedergeben können, ohne die unfassbare Trauer schmälern zu wollen. Üffing ist nämlich dort, wo die Welt für Eltern plötzlich stehen bleibt und sie ist dort, um Betroffene wie auch Angehörige nicht alleine zu lassen – aber auch, um Erinnerungen möglich zu machen. Als Initiatorin der „Leeren Wiege“ begleitet sie seit vergangenem Jahr Eltern, die ein Kind verloren haben.

Gute Vernetzung

Ziel der Leeren Wiege ist es, durch eine gute Vernetzung, wie etwa mit dem Krankenhaus oder den Gynäkologen, so früh wie möglich nach Diagnosestellung informiert zu werden, um dann für die Familien in dieser schweren Zeit da zu sein. Die Namensgebung erklärt Üffing so: „Wir sind da bei Fehl-, Früh- oder Totgeburten, aber auch für Eltern, die ihr Kind im ersten Lebensjahr durch den plötzlichen Kindstod verloren haben – wenn also die Wiege leer bleibt oder plötzlich leer wird.“ „In dem Moment der Diagnosestellung verlieren die Mütter den Boden unter den Füßen, die Eltern rutschen in eine Art Schockstarre. Es ist eine absolute Ausnahmesituation“, sagt Üffing, die eine Fortbildung zur Begleiterin von Familien beim Frühtod des Kindes nach pränatal-medizinischer Diagnose absolviert hat.

Der Wunsch, Eltern beizustehen, liegt auch Üffings beruflicher Biografie zugrunde. Als Krankenschwester hat sie früher immer wieder miterleben müssen, dass kleine, totgeborene Kinder als „Klinikabfall“ entsorgt wurden. Ein Umstand, der sie heute noch sehr beschäftigt. Erst in den vergangenen Jahren kam dieses Thema immer mehr in das Bewusstsein der Gesellschaft, weshalb inzwischen ein deutlich empathischerer Ansatz zu erkennen sei. Zudem legte der Gesetzgeber mit dem Bayerischen Bestattungsgesetz aus dem Jahr 2006 eine prägnante Veränderung vor: Seitdem müssen Föten und Embryonen bei einem Gewicht über 500 Gramm auf einem Grabfeld zur letzten Ruhe gebettet werden – jedenfalls wenn von den Eltern keine Einzelbestattung gewünscht wird.

Eine weitere, äußerst wichtige, Aufgabe der „Leeren Wiege“: Erinnerungen schaffen. „Ich komme zu den Eltern nach Hause oder ins Krankenhaus und fotografiere das verstorbene Kind.“ Und dann sagt Üffing einen Satz, der ins Herz geht und gleichermaßen die Seele berührt: „Es sind die ersten Fotografien, die es von dem Kind gibt, aber auch die letzten.“

Wichtige Schritte

Je nach Wunsch fotografiert Üffing Details des Kindes, aber auch Familienbilder sind möglich, wie auch Hand- und Fußabdrücke. Fotografien bedeuten den Eltern sehr viel, auch um dem verstorbenen Kind einen Platz und ein Gesicht in der Familie zu geben – und um das Kind immer wieder anschauen zu können, wie etwa durch ein Fotoalbum oder eine gerahmte Fotografie an der Wand.

Was Üffing auch wichtig findet: „Es ist gut, wenn die Familie oder Freunde das verstorbene Kind kennenlernen, denn dann kann Trauer auch funktionieren und bleibt kein Tabu-Thema.“ Weil die Eltern oftmals noch gar keine Kleidung für den verstorbenen Säugling haben, hat die „Leere Wiege“ vorgesorgt und bringt auch welche mit. „Es ist nur schwer auszuhalten, wenn diese Kinder nackt sind“, erklärt Üffing und zeigt auch ein Stoff-Schiffchen, in das der kleine Mensch gelegt werden kann. „Wir gehen dann auch zum Bestatter mit, als Ideengeber, wie ein Abschieds- oder Erinnerungsfest ausschauen könnte.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Im weiteren Verlauf und je nach Wunsch sind Einzelbegleitungen der Mutter oder der Eltern möglich. Am Wichtigsten sei es laut Üffing, sich Raum und Zeit für den Abschied und die Trauer zu geben. Umso wichtiger ist jetzt, eine gute Vernetzung mit Hebammen, Praxen, dem Klinikum Freising und anderen an der Versorgung beteiligten Personengruppen auf die Beine zu stellen, damit keine Betroffenen mehr alleingelassen werden.

„Für das Klinikum und die Hebammen im Landkreis soll unsere Unterstützung eine Ergänzung zu deren wertvoller Arbeit sein“, betont Üffing. Finanziell unterstützt wird die „Leere Wiege“ durch die CCGM-Stiftung von Hildegard und Karl Heinz Sturm.

Richard Lorenz

Gut zu wissen Ansprechpartnerin der Leeren Wiege ist Sylvia Üffing, erreichbar unter Tel. 0170/3337556 oder per Mail an leere.wiege@hospizgruppe-freising.de.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.