Power-Prinzessin: Freisinger Fotografin hat ungewöhnliches Märchen-Projekt entwickelt

Von: Magdalena Höcherl

Teilen

Keine Lust mehr auf die Zwerge hat Schneewittchen – und haut kurzerhand mit Aladdins Dschinn auf seinem roten Roller ab. © Birte Lebender

Birte Lebender liebt Märchen, aber nicht deren klassische Rollenverteilung. Die Fotografin aus Freising präsentiert bekannte Geschichten in neuem Gewand.

Freising – Prinzessinnenkleider sind passé, und auch sonst ist in diesem Märchen alles ein wenig anders: Schneewittchen hat keine Lust mehr auf die sieben Zwerge hinter den sieben Bergen, die sie mit Fragen wie „Wer hat das WLAN-Passwort geändert?“ nerven. Sie nimmt Aladdins Wunderlampe in die Hand – und macht sich mit dem Dschinn auf eine Reise, die ihr Leben verändert – aber nicht auf einem fliegenden Teppich, sondern einem roten Roller.

Dieses „Märchen in anders“ erzählt Fotografin Birte Lebender in farbenfrohen Bildern und kurzen Texten. Aus sechs bekannten Geschichten – unter anderem Alice im Wunderland und Rotkäppchen – hat sie Elemente gelöst, neu zusammengesetzt und so eine eigene Geschichte kreiert, zeitgenössisch, detailverliebt und mit einer wunderbaren Bildsprache. Zu sehen ist das Ganze bis Mitte Januar im Gang zum „Café im Hinterhof“ in Freising, zwischen dem Lokal Auyama und dem Café nebenan an der Oberen Hauptstraße.

Mit Schneewittchen fing alles an

„Ich wollte schon immer mal ein Märchen fotografieren“, sagt Lebender, die seit über 20 Jahren als Fotografin arbeitet. Besonders gern mag sie Schneewittchen. Und so kam sie vor gut einem Jahr ins Grübeln, was die junge Frau mit einer Haut so weiß wie Schnee, Lippen so rot wie Blut und Haaren so schwarz wie Ebenholz machen würde, wenn im Wald Langeweile aufkommt? Ideen hatte Lebender schnell im Kopf, und für die Umsetzung waren gleich zwei Bekannte begeistert, die ihr geholfen haben, die Gedanken vor die Kameralinse zu bringen. „Das Schneewittchen ist Stylistin, Aladdins Jasmin Visagistin“, erzählt Lebender. „Gemeinsam haben wir überlegt, wer für die anderen Figuren passen könnte, und so ergab das eine das andere.“

Birte Lebender wollte ein Märchen fotografieren – aber anders. © Birte Lebender

Alle Beteiligten hätten sofort begeistert zugesagt, doch wegen Corona sei es gar nicht so leicht gewesen, ein geeignetes Datum für das Shooting zu finden. Fotografiert wurden die Szenen schließlich im Sommer nicht nur in Innenräumen, sondern auch in Altenhausen und im Xaverienthal. „Findige Freisinger werden die Orte erkennen“, meint Lebender. Um das moderne Märchen abzurunden, entwickelte sie mit einer befreundeten Redakteurin kurze Texte, die die Bilder verbinden.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Der rote Faden der Geschichte sind in diesem Fall Accessoires, die sich in Rot und Grün durch die Fotografien ziehen. So ist nicht nur jedes Bild für sich, sondern die gesamte Reihe ein Kunstwerk, das sicher auch Betrachter begeistert, die Märchen normalerweise wenig Magisches abgewinnen können. „Märchen in anders“ ist eben – anders als klassische Märchen – für alle gedacht.