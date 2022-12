Die Quitte als Symbol des Menschseins: Im Freisinger Lindenkeller steht sie im Mittelpunkt

Eine gelbe Frucht als Parabel auf Leben, Liebe, Tod und Vergänglichkeit: „Quitte forever“nennt Helmut Pokorny seine Ausstellung im Lindenkeller. © Michalek

Helmut Pokorny stellt besondere Werke in der Galerie im Lindenkeller aus: Die Quitte ist der zentrale Fokus seines Bilderzyklus.

Freising – Quitten wohin das Auge reicht: Diesen Eindruck könnte durchaus beim neugierigen Betrachter entstehen, der sich die kleine aber sehr feine Ausstellung in der Galerie am Lindenkeller, gegenüber dem Stadtcafé, anschaut. Doch so einfach ist es gar nicht, denn der Fantast Helmut Pokorny nutzt das gelbe Obst vielmehr als eine Parabel auf Leben, Liebe, Tod und Vergänglichkeit. Damit sind seine Werke eines: poetisch.

„Quitte forever“

Quitten auf einem Silberteller, zwei Quitten vor vier Milchkannen, eine vertrocknete Quitte vor einer Haustür: Wie nicht anders zu erwarten, spielt bei der jüngsten Pokorny-Ausstellung in Freising unter der dem Titel „Quitte forever“ dieses Obst eine sehr zentrale Rolle. Freilich, Pokorny mag Quitten überaus gerne, am liebsten als Quittengelee oder als Saft, wie er bei der Vernissage erklärte – am liebsten sogar jene, die in seiner Wahlheimat Helfenbrunn wachsen. Um aber wirklich zu verstehen, weshalb Pokorny zig Gemälde der Quitte widmet, ist ein genaues Hinschauen nötig, wenn nicht sogar ein Perspektivenwechsel. Denn wie kaum ein anderer Künstler arbeitet Pokorny mit den Mechanismen des Subtextes, der Geschichte in der Geschichte und des lyrischen Untertons. Seine Bilder sind ein flirrendes Angebot an die Phantasie, ohne aufdringlich oder affektiert zu sein, womit er ohne Zweifel einer der wichtigsten bildenden Künstler des Landkreises, wenn nicht sogar weit darüber hinaus ist. Warum? Die Erklärung ist einfach: Pokorny bildet vordergründig perfekt ab, versteht die Kunst aber vielmehr als Revolte gegenüber dem Alltag und nutzt die Fugen zwischen Realität und Traum als stille Theaterbühne zur Aufarbeitung der Widrigkeiten des Seins. Damit steht Pokorny in der Tradition Arik Brauers und der Großen der bildenden Künste.

Verwunderung des Betrachtenden

Und auch das ist vermutlich einzigartig bei Pokorny: Er spielt mit den Chiffren seiner Werke und nutzt die Verwunderung des Betrachtenden. Die Frage nach dem Titel des Werkes bleibt oft unbeantwortet oder vage - auch weil seine Bilder per se fragil sind und in Bewegung bleiben sollen, ohne allerdings das Fundamentale aus den Augen zu verlieren. Und das Fundamentale ist deutlich sichtbar, denn seine Werke beschäftigen sich mit den Positionen des Lebens, die Quitten als Symbol des Menschseins in all seiner Vergänglichkeit. Was aber immer mitschwingt: Ein literarischer Subtext, um nicht zu sagen, die Poesie des Lebens in Reinform, zwischen Leid und Glück und zwischen Geburt und Tod. Beschäftigt man sich mit dem Künstler, wird auch schnell klar, dass die Quitten-Ausstellung nur eine konsequente Fortführung seiner unglaublich beeindruckenden Ambition ist, die Welt ein Stück facettenreicher und besser zu machen – ob nun mit einem U-Boot in seinem Garten oder eben mit Quitten auf Leinwand. Dabei kämpft er zwar gegen die Windmühlen der Realität, allerdings steht Pokorny die Rolle des Don Quijote aus Helfenbrunn ganz und gar wunderbar. Richard Lorenz

Gut zu wissen

Die Ausstellung „Quitten forever“ von Helmut Pokorny ist noch bis Ende Januar 2023 in der Galerie am Lindenkeller zu sehen.