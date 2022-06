Wettbewerb „Übers Jahr viel los im Freisinger Moos“: Stadtbibliotheksbesucher sollen abstimmen

Gratulation: Brigitte Meyer (Leiterin der Stadtbibliothek, 4. v. l.), Beate Metz (Umweltamt, r. daneben) und OB Tobias Eschenbacher bewunderten auch die Werke von Lina (11), Soraya (11), Emma (11) und Antonia (10). © Michalek

Die Arbeiten eines Wettbewerbs des Umweltamts der Stadt Freising sind derzeit in der Stadtbibliothek zu sehen. Nun sind die Besucher am Zug: Sie sollen abstimmen.

Freising – Auf ins Freisinger Moos – und zwar mit stimmungsvollen Bildern, Kurzfilmen, bunten Collagen und kreativen Bastelarbeiten. Die Arbeiten eines groß angelegten Wettbewerbs des Umweltamts der Stadt Freising sind derzeit in der Freisinger Stadtbibliothek zu sehen.

Zur Vernissage, die Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher vor kurzem eröffnete, waren auch die Künstlerinnen und Künstler der eingereichten Werke eingeladen worden. Jetzt sind alle Besucherinnen und Besucher der Stadtbibliothek aufgerufen, über die eindrucksvollsten Arbeiten abzustimmen.

Zwei Kategorien

Nachdem der für 2021 geplante Umwelttag der Stadt Freising aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden konnte, hatte die Stadt Freising Anfang Juni 2021 den Wettbewerb „Übers Jahr viel los im Moos“ in zwei Kategorien ausgelobt: Kategorie 1 umfasste Malen, Basteln und Gestalten für Kinder bis zwölf Jahre, Kategorie 2 Foto-, Film- und Videoarbeiten für Jugendliche und Erwachsene. Stadtpressesprecherin Christl Steinhart erläutert: „Alle, die in der Stadt Freising wohnen oder hier eine Schule oder Hochschule besuchen, konnten sich bis 30. April beteiligen.“ Und es wurden zahlreiche kreative Arbeiten beim Stadtplanungs- und Umweltamt eingereicht: „Es haben sich rund 100 Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit wirklich tollen Arbeiten an dem Wettbewerb beteiligt“, lobt Steinhart.

Alle Einsendungen werden nun in der Ausstellung in der Stadtbibliothek Freising der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Besucher sind bis einschließlich Samstag, 25. Juni, dazu aufgerufen, ihre Stimme für ihren Favoriten abzugeben. Dazu liegen Abstimmungskarten bereit.

Die Gäste der Vernissage bewunderten die vielfältigen Arbeiten: Fantasievolle Bilder in unterschiedlichen Mal- und Zeichentechniken wechseln sich mit bunten Collagen Bastelarbeiten, stimmungsvollen Fotos, Ölgemälden und Kurzfilmen ab.

Gut zu wissen

Zu sehen ist die Werkschau „Übers Jahr viel los im Moos“ bis zum 2. Juli in den Räumlichkeiten der Stadtbibliothek zu den gewohnten Öffnungszeiten (dienstags von 10 bis 19 Uhr, mittwochs bis freitags 10 bis 18 Uhr, samstags 10 bis 14 Uhr). Die Siegerinnen und Sieger werden am Samstag, 2. Juli, um 11 Uhr beim Freisinger Umwelttag in der Innenstadt bekannt gegeben.

