Linke: Wetter hat Voraussetzungen für Ehrenbürger-Würde „grob verletzt“

Nach Missbrauchsskandal: Freisinger Kardinal muss Konsequenzen ziehen – und Ehrenbürgerschaft abgeben

Von: Andrea Beschorner, Andreas Beschorner

Der Missbrauchsskandal der katholischen Kirche hat erstmals gesellschaftliche Konsequenzen in Freising: Kardinal Wetter hat seine Ehrenbürgerschaft verloren.

Freising - Friedrich Kardinal Wetter hat die Ehrenbürgerwürde an die Stadt Freising zurückgegeben. Nachdem die Freisinger Stadträte in einer nichtöffentlichen Sitzung lange und ausführlich darüber beraten hatten, wurde Ende April beschlossen, den Kardinal darum zu bitten, die Ehrenbürgerwürde zurückzugeben. Hintergrund ist der sexuelle Missbrauch Minderjähriger und erwachsener Schutzbefohlener durch Vertreter der katholischen Kirche. Friedrich Wetter, als damaliges Oberhaupt der Erzdiözese München Freising konnte zwar juristisch kein Vorwurf gemacht werden, wie OB Tobias Eschenbacher in der Stadtratssitzung am Donnerstag sagte. Dennoch hat man sich darauf verständigt, unter Rücksichtnahme auf das Leiden der Missbrauchsopfer, wie Eschenbacher sagt.

Nach Missbrauchsskandal: Kardinal in Freising gibt Ehrenbürgerwürde ab

Am 30. Juni hat sich der Oberbürgermeister der Stadt Freising zu einem Gespräch mit dem Kardinal getroffen. Der händigte dem Stadtchef die Urkunde aus mit den Worten, dass es ihm ein großes Anliegen sei, dass sich niemand seinetwegen streiten solle. Die Originalurkunde befindet sich jetz im Rathaus Freising.

2010 hatte Kardinal Friedrich Wetter die Ehrenbürgerschaft der Stadt Freising vom damaligen Oberbürgermeister Dieter Thalhammer erhalten. Jetzt gab er sie auf bitten der Stadt zurück. © Lehmann

Auf FT-Nachfrage erklärte Eschenbacher, dass die Ehrenbürgerwürde von Papst Benedikt XVI. kein Thema im Stadtrat gewesen sei. Grund: Der emeritierte Papst sei bereits verstorben und damit könne man ihm die Ehrenbürgerwürde auch nicht mehr entziehen. „Die Ehrenbürgerwürde bezieht sich immer nur auf eine lebende Person“, sagte Eschenbacher.

Nach einem entsprechenden Stadtratsbeschluss, der Ende April hinter verschlossenen Türen nicht öffentlich gefasst wurde, ist Freisings Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher am 30. Juni zum Kardinal gefahren, um ihn persönlich um die Rückgabe der Ehrenbürgerwürde zu bitten. Sein Eindruck bei diesem Besuch sei gewesen, wie der OB im FT-Gespräch erzählt, dass der Kardinal bereits damit gerechnet habe. Er habe ihm die Urkunde mit den Worten zurückgegeben, dass es ihm ein großes Anliegen sei, dass sich niemand seinetwegen streiten solle. „Mein Eindruck war, dass er es fast erwartet hat“, so Eschenbacher wörtlich.



Linke: Wetter hat Voraussetzungen für Ehrenbürger-Würde „grob verletzt“

Angestoßen hatte die Debatte die Freisinger Linke mit einem entsprechenden Antrag, der auf den 15. März 2022 datiert. Als Begründung für den Antrag hatte die Linke angeführt, dass das Anfang Januar 2022 veröffentlichte Gutachten zum Thema „Sexueller Missbrauch Minderjähriger und erwachsener Schutzbefohlener durch Kleriker sowie hauptamtlich Bedienstete im Bereich der Erzdiözese München und Freising von 1945 bis 2019“ Kardinal Wetter „belastet“ habe, so die Linke. Mit den Erkenntnissen aus dem Gutachten seien die Voraussetzungen für die Auszeichnung „Ehrenbürger“ „nicht nur nicht mehr gegeben, sondern grob verletzt“.

Kardinal Wetter und die Stadt Freising Friedrich Kardinal Wetter (Jahrgang 1928) wurde 1953 zum Priester und 1968 zum Bischof geweiht. Nachdem Joseph Kardinal Ratzinger als Präfekt der Glaubenskongregation nach Rom berufen worden war, wurde Wetter am 28. Oktober 1982 als dessen Nachfolger von Papst Johannes Paul II. zum 12. Erzbischof von München und Freising ernannt (Amtseinführung: 12. Dezember 1982) und am 25. Mai in das Kardinalskollegium aufgenommen. Bis zum November 2007 war Wetter Erzbischof von München und Freising. Am 7. November 2010 wurde ihm die Ehrenbürgerwürde verliehen. Als Verdienste, die er sich um die Stadt Freising erworben hatte, wurden genannt: die Erhebung des Doms zur Konkathedrale („Geschenk von historischer Dimension“), den Ausbau des Dombergs zu einem „Zentrum von europäischem Rang“, das Festhalten an der Priesterweihe, Korbiniansfest und Bischofskonferenz in Freising, die Dom-Sanierung, das Domglocken-Projekt und Wetters Einsatz dafür, dass Benedikt XVI. 2006 Freising besucht hatte.

Nachdem in diversen Gesprächen und Sitzungen das Thema stets nicht öffentlich behandelt worden war, ist nun am 20. April vom Stadtrat „nach intensiver Diskussion“, wie Eschenbacher sagte, beschlossen worden, Kardinal Wetter zu bitten, die Würdigung zurückzugeben. In der Stellungnahme, die der OB am Donnerstag im Stadtrat verlas, hieß es weiter: „Obwohl Kardinal Friedrich Wetter juristisch kein Vorwurf gemacht werden konnte, hat sich der Stadtrat mehrheitlich und nach intensiver Diskussion auf diesen Beschluss verständigt unter Rücksichtnahme auf das Leiden der Missbrauchsopfer.“



Oberbürgermeister hätte einen anderen Weg als „ehrlicher“ empfunden

Im Nachgang äußerte sich Eschenbacher gegenüber dem FT so: „Ich finde es einen sehr schwierigen Sachverhalt, da man auf der einen Seite unbestritten der Betroffenheit über den Missbrauchsskandal Ausdruck verleihen will, auf der anderen Seite aber auch einen Grund hatte, Kardinal Wetter mit der Ehrenbürgerwürde auszuzeichnen.“ Und weiter: „Er hatte sich darum ja nicht beworben, sondern die Stadt hat sie ihm verliehen, weil sie von seinem Wirken über Jahrzehnte hin bis heute profitiert. Ich persönlich hätte es dann auch ehrlicher gefunden, den Sachverhalt klar abzuwägen und ihm die Ehrenbürgerwürde dann gegebenenfalls per Beschluss zu entziehen.“ Dazu freilich hätte es laut Artikel 16 der Gemeindeordnung einer Zwei-Drittel-Mehrheit des Stadtrats bedurft.



Froh über die Entscheidung ist die Linke: „Unser hartnäckiger Einsatz hat sich am Ende gelohnt: Kardinal Wetter ist kein Ehrenbürger unserer Stadt mehr“, schreibt sie in einer Pressemitteilung. „Aus unserer Sicht wäre es nach dem Bekanntwerden von immer mehr Missbrauchsfällen sowie dem Gutachten dazu, welches mindestens Fehlverhalten in zahlreichen Fällen sowie mangelnde Sensibilität gegenüber den Opfern durch Kardinal Wetter aufzeigt, moralisch nicht vertretbar gewesen, wenn er weiter Ehrenbürger unserer Stadt bleibt. Das ist ein wichtiges Zeichen, dass wir als Stadt und Stadtrat die vielen Opfer kirchlichen Missbrauchs nicht vergessen.“



Alt-OB verteidigt Wetter: „Das hat der Kardinal nicht verdient“

Ganz anders sieht das Alt-OB Dieter Thalhammer – derjenige, der im November 2010 bei einem Festakt im Asamsaal die Urkunde und damit die Ehrenbürgerwürde verlieh. Thalhammer ist von der Entscheidung der Stadtratsmehrheit „mehr als enttäuscht“. Denn: „Das hat der Kardinal nicht verdient.“ Dass alle Verdienste Wetters um Freising auf diese Weise in ihrer Bedeutung herabgewürdigt würden, „kann ich nicht verstehen“, so ein hörbar verärgerter Alt-OB.



Und was ist mit der Ehrenbürgerwürde des verstorbenen Papstes? Der Antrag der Linke, auch Joseph Ratzinger, den emeritierten Papst Benedikt XVI., um Rückgabe der Ehrenbürgerwürde zu bitten, habe sich, so Eschenbacher, mit dem Tod Ratzingers am 31. Dezember 2022 erledigt.

Das FT hat auch bei Kirchenvertretern nachgefragt. Stellungnahmen stehen aber noch aus.

