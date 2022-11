Wichtige Entscheidungshilfe für die Zukunft: Berufsinfotag der Freisinger Realschulen kommt gut an

Teilen

Vorsicht, heiß! Glasbläser Matthias Nitzsche zeigte den Schülerinnen und Schülern, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten in seinem Handwerk gefordert sind. © Lehmann

Wie geht‘s nach der Schule weiter? Der Berufetag der Freisinger Realschulen hilft Jugendlichen, auf diese Frage eine Antwort zu finden. Eine wertvolle Hilfestellung, gerade nach zwei Jahren Pandemie.

Freising – Eine Lehre im Handwerk, doch lieber auf die Fachoberschule gehen – oder wäre die Ausbildung in der Krankenpflege vielleicht auch eine Option? Mit dieser Frage der beruflichen Zukunft im Gepäck strömten am Samstag zahlreiche Schüler durch die Realschule Gute Änger in Freising, um sich bei 76 Ausstellern mit Infomaterial, Kugelschreibern und so manchem Päckchen Gummibärchen einzudecken. Für die Elternbeiräte der Realschulen Gute Änger und Karl-Meichelbeck, die erneut die Organisation des Berufetags übernommen hatten, war der Vormittag vor allem eins: „ein voller Erfolg“.

Großes Interesse an einer Pflegeausbildung

Zeitweise war das Durchkommen ein schwieriges, denn eine unüberschaubare Zahl von Jugendlichen aus den verschiedensten Schulen wollte es ganz genau wissen – wie etwa am Infostand der Krankenpflegeschule Freising. „Die Schüler sind sehr interessiert, das ist super“, betonte Luisa Wiele, die gerade im dritten Kurs ihrer Pflegeausbildung steckt und deshalb die beste Ansprechpartnerin für potenzielle neue Azubis war.

Die beiden Fragen, die ihr am Samstag am häufigsten gestellt wurden: „Was verdient ihr eigentlich?“ und „Was lernt man in der Ausbildung?“ Einige Teenager waren laut der Krankenpflegeschülerin auch auf der Suche nach einem Praktikumsplatz in der Klinik, allerdings müsse dafür ein Mindestalter von 16 Jahren erreicht sein. „Viele ganz junge Schüler haben sich für eine Pflegeausbildung interessiert“, erzählte Wiele, die darüber auch sehr froh war. „Wir brauchen dringend Leute.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Aber auch bei der Lebenshilfe Freising standen die Kids Schlange, was wiederum die Pressereferentin Nicola Bauer überaus freute. Auch hier: „Viele fragen nach einem Praktikumsplatz“, so Bauer. „Einige erkundigen sich auch nach dem Freiwilligen Sozialen Jahr und ob das für die Heilerziehungspflegeausbildung angerechnet wird.“ Was auch Bauer überraschte: „Es sind sehr viele junge Schüler dabei, die sich für den Beruf interessieren.“ Sinnvoll sind solche Infotage laut der Lebenshilfe auf jeden Fall, denn auch in der Betreuung von Menschen mit Behinderung herrsche extremer Fachkräftemangel.

Über zwei Stockwerke verteilt konnten sich die Schüler in den verschiedensten Räumen informieren, aufgeteilt auf „Bildung und Beratung“, „Recht, Gesetz und Ämter“, „Gestaltung und Handwerk“, „Kaufmännisch/Wirtschaft“, „Medizinisch/Sozial“ und „Technik/IT“. Auch das Arbeitsamt war am Samstag vor Ort, um mit den Jugendlichen eine grobe Richtung ihrer Berufswünsche auszuarbeiten und Orientierungshilfen für den Weg in die berufliche Zukunft zu geben.

Keine Praktika während Corona-Hochphasen

„Es ist gut, dass der Berufetag wieder stattfinden kann“, betonte Beate Zender vom Elternbeirat der Realschule Gute Änger. Ihre Erfahrung: „Viele Schüler tun sich eher noch schwer, weil während der Pandemie keine Praktika möglich waren. Umso wichtiger ist dieser Tag.“

Ziemlich genau hingegen wusste Jakob (13) von der Meichelbeck-Realschule, was er später mal beruflich machen möchte: Der 13-Jährige will Kieferorthopäde werden. Was sonst noch auf seiner Liste steht: Polizist oder Steuerberater.

Für jeden Anlass das passende Outfit: Die Tanzgruppe „Toxic Dancers“ von der Realschule Gute Änger zeigte spielerisch den Unterschied zwischen Alltagsklamotten, Berufsbekleidung und Business-Dress. © Lehmann

Mit einer Ausbildung zur Pharmazeutisch-technischen-Assistentin liebäugelt währenddessen Ella (15) von der Realschule Gute Änger: „Den Beruf find ich cool!“ Ihre gleichaltrige Freundin Josi möchte lieber weiter zur Schule gehen und dann eine medizinische Laufbahn einschlagen: als Kinderärztin.

Für enormen Applaus sorgte zwischendurch die Gruppe „Toxic Dancers“ von der Realschule Gute Änger, die spielerisch den Unterschied zeigten zwischen Alltagsklamotten, Berufsbekleidung und Business-Dress. Und hungrig mussten auch keiner nach Hause gehen – rund 150 Wienersemmeln gingen bei der Schülermitverwaltung am Samstag über den Tisch.

Richard Lorenz

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.