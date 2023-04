Wie ein Freisinger Maler den Drachentöter Georg rettete

Ein historisches Foto aus dem Jahr 1906 zeigt die Figurengruppe (rechts) auf der Terrasse auf dem Freisinger Domberg zwischen der früheren Fürstbischöflichen Residenz und dem Erweiterungsbau von Gabriel von Seidl. Weiß gefasst und eingezwängt in eine Nische stand sie dort als Gartenschmuck im Freien. Vorne sind die Studenten des Klerikalseminars zu sehen. © Foto: Stadtmuseum Freising/Sammlung Historischer Verein Freising

Was wäre St. Georg ohne Heiligen Georg: Der Freisinger Künstler Josef Nickl bewahrte die Figur des Heiligen vor der Umarbeitung in einen Hl. Michael.

Freising – Der 23. April ist der Tag des heiligen Georg. Der frühchristliche Märtyrer war über Jahrhunderte einer der populärsten Heiligen. Doch das hat sich mittlerweile grundlegend geändert. Dieser Umstand lässt sich auch in der Freisinger Georgskirche beobachten: Die überlebensgroße Barockskulptur des Heiligen spielt dort eher eine Nebenrolle. Weit hinten an die Westwand montiert, wird das Bildwerk von den meisten Kirchenbesuchern übersehen. Dass diese Darstellung des heiligen Georg überhaupt noch existiert, ist dem Freisinger Kunstmaler Josef Nickl (1890-1962) zu verdanken.

Der Heilige Georg Freising, die Heiligenfigur, die noch heute in St. Georg steht, sollte nach Peiting transferiert und zum Heiligen Michael umgearbeitet werden. © Privat

Georg, ein Heiliger für alle Fälle

Georg kommt aus dem Griechischen und bedeutet der Erdbearbeiter. Der gleichnamige Heilige aus Kappadokien war jedoch ein adeliger Soldat. Das berichtet seine Vita, die sich aus mehreren Quellen speist. Georg wurde der Patron von Ländern, Städten und Berufen, der Adel, das Bürgertum und der Bauernstand verehrten ihn als Schutzheiligen. Einst zählte „Georg“ in vielen Ländern zu den bevorzugten Vornamen. Heutzutage rangiert „Georg“ hierzulande auf Platz 256 der Beliebtheitsskala. Im Landkreis Freising sind zwölf Kirchen und Kapellen dem heilige Georg geweiht.

Der Freisinger Kunstmaler Josef Nickl ging bis zur obersten Instanz: Durch seine Intervention beim Landesamt für Denkmalpflege anno 1954 blieb der Heilige Georg Freising erhalten. © Privat

Gartenschmuck und Mahnmal

Die Skulptur in der Stadtpfarrkirche zeigt den Heiligen als Drachentöter. Die bekannteste Georgslegende erzählt nämlich, dass dieser furchtlos einen Drachen erschlagen und damit eine Jungfrau sowie eine ganze Stadt gerettet hat. Deren dankbare Einwohner ließen sich daraufhin komplett taufen. Das barocke Bildwerk in der Georgs-Kirche wurde nicht für Freising, sondern um 1660 vermutlich für die Pfarrkirche St. Georg in Oberhummel geschaffen. Von dort aus soll es im 19. Jahrhundert in das Klerikalseminar auf den Freisinger Domberg gekommen sein.

Ein Foto aus dem Jahr 1906 zeigt die Figurengruppe auf der Terrasse zwischen der früheren fürstbischöflichen Residenz und dem Erweiterungsbau von Gabriel von Seidl. Weißgefasst und eingezwängt in eine Ädikula stand sie dort als Gartenschmuck im Freien. In der Zwischenkriegszeit waren die Skulpturen Teil eines Denkmals für gefallene Mitglieder des Klerikalseminars. Diesen Zweck erfüllten die Bildwerke auch nach dem Zweiten Weltkrieg.

Aus Georg soll Michael werden

Im Oktober 1954 waren der heilige Georg und sein Drache dann plötzlich verschwunden. Eine Spedition hatte sie zu einem Kirchenmaler verbracht. Pfarrer Josef Anleither aus Peiting fehlte nämlich für seine Pfarrkirche St. Michael eine repräsentative Darstellung des Kirchenpatrons. Deshalb sollte der Sankt Georg aus Freising für Peiting in einen Sankt Michael umgearbeitet werden. Beide hatten schließlich über einen Drachen triumphiert. Der Freisinger Künstler Josef Nickl war von dieser Idee wenig angetan und hätte die barocke Georgsfigur lieber in der Freisinger Stadtpfarrkirche gesehen. Dort liefen nämlich Planungen für die Umgestaltung des Kirchenraums, die eine vollständige Entfernung der neugotischen Ausstattung vorsahen.

Nickl berichtete daher dem Landesamt für Denkmalpflege über die Causa „Heiligentransformation“ und bat um das rasche Einschreiten der Behörde. Josef Blatner, der zuständige Konservator, eilte sofort nach Peiting um das Schlimmste zu verhindern. In zähen Verhandlungen konnte er den Pfarrherren von St. Michael überzeugen, dass der Freisinger Georg zu groß für die Peitinger Kirche sei. Und so trat die Skulptur des heiligen Georg ihre Rückreise nach Freising an. Leider hatte der Kirchenmaler bereits Hand an das Bildwerk gelegt und die gesamte Fassung abgearbeitet.

Neue Heimat in St. Georg Freising

Vom Münchner Bildhauer Matthäus Bayer restauriert und ergänzt, fanden Georg nebst Drachen dann 1956 in der St. Georgs-Kirche zu Freising eine neue Heimat. Beide wurden Teil eines neuen Georg-Altars im südlichen Seitenschiff. Im Jahr 1969 strich das „Dikasterium für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung“ in Rom Sankt Georg aus dem „Calendarium Romanum Generale“ und erklärte damit den frommen Helden als Heiligen zur Persona non grata.

Die Reaktion in Freising erfolgte prompt: Noch im selben Jahr erfolgten der Abbruch des Georg-Altars und die Versetzung der Figur an die westliche Abschlusswand des Südschiffs. Dort kämpft seither der heilige Georg unermüdlich gegen den Drachen, unbemerkt von einer breiteren Öffentlichkeit. Und das, obwohl bereits 1975 seine Rehabilitierung erfolgte und er inzwischen wieder als Heiliger der katholischen Kirche verehrt werden darf.

Dr. Bernd Feiler

