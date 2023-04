Wie Freisinger Schüler Venedig retten: „Klima-Camp“ der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf

Teilen

Das Thema Klimawandel erlebbar, aber auch den Zeitdruck sichtbar und spürbar machen: Kathrin Steger-Bordon (Referentin für Politische Bildung, Umwelt und Nachhaltigkeit an der Dombergakademie) moderierte das Escape-Game. Sie begleitete auch Teilnehmer wie Nik und Nina (hier beim Thema „Erneuerbare Energien“). © Lehmann

Die große Digitaluhr auf dem Tisch lief rückwärts, die Zeit wurde immer knapper und das Team immer nervöser – kein Wunder, denn Venedig drohte zu versinken. Freisinger suchen nach einer Lösung.

Freising - „Ihr habt noch 15 Minuten Zeit“, sagte eine Computer-Stimme todernst, während die Freisinger Schüler und Studenten krampfhaft nach der Lösung zum Hochfahren des Schutzwalls suchten – und zwar in einem Koffer. Soviel sei aber jetzt schon verraten: Die Lagunenstadt wurde gerettet und gleichzeitig der Nachwuchs auf eine sehr besondere Weise für das Thema Klimaschutz sensibilisiert.

Vor kurzem ging die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT) in Kooperation mit der Dombergakademie mit einem Projekt an den Start, das zukünftig als „Klima-Camp“ Studenten, aber auch Schülern, die Möglichkeit bieten will, sich dezidiert mit den Themen Natur- und Klimaschutz sowie mit Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen.

Der Andrang zur Premiere war zwar relativ gering, was allerdings eher am Termin lag – nämlich Freitagnachmittag. Dennoch: Die Anwesenden waren ziemlich gespannt, was auf sie zukommen sollte bei dem Escape-Game „Klimaprofis – saving tomorrow“.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Die Aufgabenstellung war denkbar einfach: Um Venedig vor dem Versinken zu retten, müssen die Schutzwälle hochgefahren werden. Auf den Weg dorthin waren allerdings einige Hürden in Form von Rätseln zu bewältigen, die an verschiedenen Stationen im Campus-Klassenraum aufgebaut worden waren – darunter auch ein Koffer voller Zettel, Postkarten und Morse-Chiffren, die dann in der richtigen Reihenfolge angelegt werden mussten. Was den Druck erhöhte: Ein rückwärtslaufende Timer mit rotblinkenden Ziffern und die Vorgeschichte, dass viele Menschenleben auf dem Spiel standen.

Klimawandel erlebbar, Zeitdruck sichtbar machen

„Wir wollen damit das Thema Klimawandel erlebbar, aber auch den Zeitdruck sichtbar und spürbar machen“, erklärte Kathrin Steger-Bordon, die Referentin für Politische Bildung, Umwelt und Nachhaltigkeit an der Dombergakademie, die das Escape-Game moderierte und begleitete. „Wir wollen hier verschiedene Konzepte für die unterschiedlichen Zielgruppen anbieten – wie etwa für Schüler und Studenten“, so die Leiterin der Weiterbildungsangebote und Nachhaltigkeit an der HSWT, Andrea Herzog, auf FT-Nachfrage. Dabei sei das Escape-Game im Rahmen des ersten Klima- und Nachhaltigkeitscamps sozusagen nur der erste Aufschlag: Weitere Camps sollen laut Herzog folgen, zudem auch Zertifikatskurse für Unternehmen. Auch ein Klimabotschafter solle demnächst an der HSWT installiert werden.

Mit dem Camp Wissen vermitteln

„Wir wollen die Zusammenhänge darstellen und aufzeigen, was man tun kann“, betonte HSWT-Präsident Prof. Eric Veulliet via Video-Botschaft. „Wie können wir CO2 reduzieren und uns als Gesellschaft auf die Folgen des Klimawandels vorbereiten? Dieses Wissen wollen wir euch mit dem Camp vermitteln“, so Veulliet weiter, dem es sehr wichtig war, dass das Klima-Camp eben nicht nur für HSWT-Studenten offen steht, sondern auch für alle Schüler. Und von denen waren auch einige gekommen – beipielsweise Benjamin Tietscher vom Camerloher-Gymnasium und Luis Schmied von der Karl-Meichelbeck-Realschule Freising. Beide hatten bereits Erfahrungen mit Escape-Rooms und waren deshalb auch gleich emsig dabei, das letzte Rätsel zu lösen, um die Schutzwälle endlich hochfahren zu können.

Das Besondere am Camp: Das Escape-Game ist dabei nur der Einstieg, im weiteren Verlauf folgten nämlich noch Diskussionen und die Vertiefung von Handlungsoptionen in verschiedenen Gruppen zu den Themen Ernährung, Mobilität, Energie und Konsum. Auch mit an Bord beim Klima-Camp: Christina Hans vom B.Life Centre, einem neuen intradisziplinären, stark anwendungsbezogenen Wissenszentrum des HSWT, das sich als Anlaufstelle für Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und breite Öffentlichkeit versteht.

Übrigens: Das letzte Rätsel wurde gelöst, der Timer blieb bei einer Restlaufzeit von sieben Minuten und zehn Sekunden stehen. Venedig war gerettet worden. Dafür gab es dann auch eine Belohnung – und zwar Butterbrezen und Kuchen.

Richard Lorenz

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.